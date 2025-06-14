https://ria.ru/20250614/prilepin-2022782473.html
Большинство россиян не знают имена современных героев, заявил Прилепин
Большинство россиян не знают имена современных героев, заявил Прилепин - РИА Новости, 14.06.2025
Большинство россиян не знают имена современных героев, заявил Прилепин
Писатель Захар Прилепин в интервью РИА Новости заявил, что большинство россиян не знают имена современных героев, участников специальной военной операции, все... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T11:12:00+03:00
2025-06-14T11:12:00+03:00
2025-06-14T11:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
захар прилепин
зоя космодемьянская
георгий жуков
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин в интервью РИА Новости заявил, что большинство россиян не знают имена современных героев, участников специальной военной операции, все они "широко известны в узких кругах". "Давайте мы с вами опросим людей в этом зале и спросим: "Кого вы знаете из современных героев?". Часть людей слышали какие-то фамилии или позывные, но не более. Мы нынче едва ли два-три имени сможем назвать наших героев", - сказал он. По словам Прилепина, в период Великой Отечественной войны люди того времени абсолютно точно знали имена и заслуги Зои Космодемьянской, Георгия Жукова, Константина Рокоссовского или Николая Гастелло. "Знаете, у нас люди очень любят такие фразы: "Это человек широко известный в узких кругах". На самом деле люди тешат в себе снисходительное чувство вообще ко всему. Да у нас все лучшие поэты и все лучшие музыканты и в том числе герои СВО — широко известны в узких кругах", - сказал писатель. Прилепин считает, что для того, чтобы о героях наших дней узнали, необходимо комплексно, на всех уровнях рассказывать об их подвигах. "В Советском Союзе всем этим занимались комплексно: тут плакат, здесь кино, там ролик, здесь интервью. В школе – пятиминутка, посвященная героям, в университете - лекция. Этот полный круг работал безотказно: в яслях, в детском саду, в школе, в университете, на работе – люди везде с этим соприкасались, это становилось частью национального менталитета", - сказал он.
https://ria.ru/20250614/prilepin-2022695340.html
https://ria.ru/20250614/prilepin-2022782319.html
https://ria.ru/20240203/svo-1925123454.html
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захар прилепин, зоя космодемьянская, георгий жуков
Специальная военная операция на Украине, Захар Прилепин, Зоя Космодемьянская, Георгий Жуков
Большинство россиян не знают имена современных героев, заявил Прилепин
Писатель Прилепин: большинство россиян не знают имена современных героев
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин в интервью РИА Новости заявил, что большинство россиян не знают имена современных героев, участников специальной военной операции, все они "широко известны в узких кругах".
"Давайте мы с вами опросим людей в этом зале и спросим: "Кого вы знаете из современных героев?". Часть людей слышали какие-то фамилии или позывные, но не более. Мы нынче едва ли два-три имени сможем назвать наших героев", - сказал он.
По словам Прилепина
, в период Великой Отечественной войны люди того времени абсолютно точно знали имена и заслуги Зои Космодемьянской
, Георгия Жукова
, Константина Рокоссовского
или Николая Гастелло.
"Знаете, у нас люди очень любят такие фразы: "Это человек широко известный в узких кругах". На самом деле люди тешат в себе снисходительное чувство вообще ко всему. Да у нас все лучшие поэты и все лучшие музыканты и в том числе герои СВО — широко известны в узких кругах", - сказал писатель.
Прилепин считает, что для того, чтобы о героях наших дней узнали, необходимо комплексно, на всех уровнях рассказывать об их подвигах.
"В Советском Союзе всем этим занимались комплексно: тут плакат, здесь кино, там ролик, здесь интервью. В школе – пятиминутка, посвященная героям, в университете - лекция. Этот полный круг работал безотказно: в яслях, в детском саду, в школе, в университете, на работе – люди везде с этим соприкасались, это становилось частью национального менталитета", - сказал он.