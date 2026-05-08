Эхо войны: самые впечатляющие выставки ко Дню Победы

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Юлия Зачетова. В Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье открылось несколько выставок, посвященных Великой Отечественной войне. Куда стоит сходить и что посмотреть в День Победы — в обзоре РИА Новости.

"Моторы войны"

Масштабная постоянная экспозиция военной техники — более 150 боевых машин, многие сохранились в единственном экземпляре.

Уникальные трехосные автомобили ГАЗ и ЗИС, бронемашины Красной армии, танки Т-60 и Т-34... Особое место занимает "Катюша". Представлена техника производства СССР, США, Англии, Канады, Франции, Чехословакии, Германии, Италии, Австрии, Японии и Швеции.

Каждую субботу в 12:00 проводят динамические показы — посетители могут увидеть технику в действии и сделать фото.

Также есть обзорные экскурсии — ежедневно в 12:00 (кроме субботы), 14:00, 16:00 и 18:00.

Адрес: Москва, улица Рогожский Вал, дом 9/2, строение 2.

Как добраться: пешком от станций метро "Площадь Ильича", "Римская", железнодорожных платформ "Серп и Молот" и "Москва-Товарная".

Часы работы: с 10:00 до 21:00.

"Искусство под огнем. Фронтовые бригады для Победы"

© Фото предоставлено пресс-службой парка "Зарядье"/Татьяна Данилова Выставка "Искусство под огнем. Фронтовые бригады для Победы" в музее "Старый Английский двор" © Фото предоставлено пресс-службой парка "Зарядье"/Татьяна Данилова Выставка "Искусство под огнем. Фронтовые бригады для Победы" в музее "Старый Английский двор"

Выставка посвящена работе артистов на фронте и в прифронтовой зоне. В центре экспозиции — импровизированная сцена на грузовике с трофейными музыкальными инструментами. Также представлены кукла "Смерть и Гитлер" из номера Сергея Образцова, фрагменты самолета Як-9Л из эскадрильи "Малый театр — фронту", рисунки и эскизы спектаклей "Фронт" и "Нашествие", личные вещи поэтов и публицистов.

© Фото предоставлено пресс-службой парка "Зарядье"/Татьяна Данилова Выставка "Искусство под огнем. Фронтовые бригады для Победы" в музее "Старый Английский двор" © Фото предоставлено пресс-службой парка "Зарядье"/Татьяна Данилова Выставка "Искусство под огнем. Фронтовые бригады для Победы" в музее "Старый Английский двор"

На мультимедийном экране демонстрируют отрывки из фильма "Концерт фронту" 1942 года с кадрами выступлений Лидии Руслановой, Ольги Лепешинской, Клавдии Шульженко, Ивана Козловского, Игоря Ильинского и джаз-оркестра под управлением Леонида Утесова.

© Фото предоставлено пресс-службой парка "Зарядье"/Татьяна Данилова Выставка "Искусство под огнем. Фронтовые бригады для Победы" в музее "Старый Английский двор" © Фото предоставлено пресс-службой парка "Зарядье"/Татьяна Данилова Выставка "Искусство под огнем. Фронтовые бригады для Победы" в музее "Старый Английский двор"

Специально для этого проекта кураторы создали три кинокартины об истории фронтовых бригад Малого театра, Театра кукол имени С. В. Образцова, Центрального академического театра Российской армии, а также документальный фильм о культурном феномене творческих бригад.

Место: музей "Старый Английский двор" (Москва, улица Варварка, дом 4а).

Даты: с 1 мая по 28 июня.

"Признание мужества"

Проект о наградной системе СССР периода Великой Отечественной. В экспозиции подлинные ордена и медали из фондов Музея Победы, архивные фотоматериалы, запечатлевшие церемонии награждения и эпизоды боевых действий. Вы увидите орден "Победа", орден Ленина, медаль "Золотая Звезда" Героя Советского Союза, ордена Суворова, Кутузова, Ушакова, Нахимова, Богдана Хмельницкого, ордена Славы и Красной Звезды, медали за оборону и освобождение городов Европы.

Один из разделов посвящен полному кавалеру ордена Славы Николаю Салосину, а также фронтовой художнице Софье Урановой, награжденной медалью "За освобождение Варшавы".

Представлены и награды тыловиков — орден Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", медали "За трудовую доблесть", "За трудовое отличие".

Экспозицию дополняет интерактивная панель с голограммами.

Место: Главное здание Музея Победы, Зал Исторической правды (Москва, площадь Победы, дом 3).

Даты: с 22 апреля по 17 сентября.

"Подвиг Севастополя"

В экспозиции более 70 раритетов: предметы обмундирования и вооружения, архивные фотографии, печатные материалы, личные вещи участников событий, в том числе — Героя Советского Союза, адмирала Филиппа Октябрьского, который командовал Черноморским флотом, был одним из руководителей обороны Севастополя и Крымской операции.

В разделе, посвященном поэту и фронтовику Эдуарду Асадову, представлены его котелок, ремень, сумка лейтенанта, копия письма матери, книги "Дума о Севастополе" и "Зарницы войны".

Есть материалы о Черноморском флоте и морской истории 1940-х: форма и бескозырки, график торпедной атаки подлодки Щ-215, макеты кораблей, награды, флаги, архивные фотографии экипажей подводных лодок.

Место: Музей Победы (Москва, площадь Победы, 3).

Даты: с 28 апреля по 26 мая.

"За нами Москва. К 85-летию обороны Москвы"

Живопись и графика, предметы быта и фронтового обихода, фотографии и архивные документы позволяют представить произошедшее не только по картам и сводкам, но и через судьбы людей.

Битва за Москву, начавшаяся 30 сентября 1941 года, — первая победа над фашистскими войсками, задолго до перелома в ходе Второй мировой. Экспозиция поделена на главы: ситуация в осажденном городе, контрнаступление советских войск, военный быт жителей столицы.

Также звучат записи поэзии той поры в исполнении актеров московских театров.

Место: Еврейский музей и центр толерантности (улица Образцова, дом 11).

Даты: 29 апреля — 23 августа.

Уличные выставки в Москве

"Маршалы Великой Победы" (Арбат, напротив дома 28, с 5 по 31 мая) — фотовыставка, посвященная 130-летию со дня рождения Георгия Жукова и Константина Рокоссовского. Уникальные фотоматериалы предоставлены внуком Рокоссовского: редкие исторические кадры, фотохроника ключевых событий войны.

"Вооружены любовью. Артисты на войне" (Чистопрудный бульвар, напротив дома 2, с 1 по 17 мая). На стендах — фотографии бригад Малого театра, Театра кукол Образцова, МХТ имени Чехова, Марийской государственной филармонии и других коллективов.

"Герои и подвиги" (Рождественский бульвар, до 24 мая) — экспозиция с историями 30 участников войны. Среди них — командующий ВДВ СССР Василий Маргелов, командир 305-го отдельного батальона морской пехоты Черноморского флота Цезарь Куников, летчица Екатерина Буданова и другие. Каждое повествование сопровождают редкие фотографии, исторические справки и архивные документы.

Вход на все уличные выставки свободный.

Подмосковье

"Наука на войне"

Выставка, рассказывающая о вкладе советских ученых и инженеров в Победу, охватывает предвоенный период, годы ВОВ и послевоенные, когда велась подготовка к первому полету человека в космос.

В первом зале — классическая экспозиция с инфографикой, фотографиями, документами и подлинными предметами. Во втором — интерактив с фильмом-викториной, где дети в роли юных актеров помогают разобраться в сложных научных фактах.

Макет первого в мире атомного ледокола предоставлен Лыткаринским историко-краеведческим музеем.

Место: музейный комплекс "Зоя" (Рузский муниципальный округ, деревня Петрищево, дом 89, строение 2).

Даты: с 9 мая по 10 декабря.

Петербург

"День Победы"

В экспозиции — живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, плакаты, фотографии, монументальное искусство, керамика.

Представлены произведения Студии военно-исторической живописи имени святого благоверного князя Александра Невского при РТОО "СПбСХ", созданная в 2018-м.

Место: Санкт-Петербургский Союз художников (Большая Морская улица, дом 38).