08:00 08.05.2026 (обновлено: 08:03 08.05.2026)
Эхо войны: самые впечатляющие выставки ко Дню Победы

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Оформление центра Москвы ко Дню Победы
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Юлия Зачетова. В Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье открылось несколько выставок, посвященных Великой Отечественной войне. Куда стоит сходить и что посмотреть в День Победы — в обзоре РИА Новости.

"Моторы войны"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Советский легкий бронеавтомобиль БА-64 на выставке исторической военной техники "Моторы войны" в Москве
Масштабная постоянная экспозиция военной техники — более 150 боевых машин, многие сохранились в единственном экземпляре.
Уникальные трехосные автомобили ГАЗ и ЗИС, бронемашины Красной армии, танки Т-60 и Т-34... Особое место занимает "Катюша". Представлена техника производства СССР, США, Англии, Канады, Франции, Чехословакии, Германии, Италии, Австрии, Японии и Швеции.
Мужчина фотографирует грузовой автомобиль Уайт-АМО, представленный на выставке военной техники "Моторы войны"

Мужчина фотографирует грузовой автомобиль Уайт-АМО, представленный на выставке военной техники "Моторы войны"

Советская система залпового огня М-8-36 на выставке исторической военной техники "Моторы войны"

Советская система залпового огня М-8-36 на выставке исторической военной техники "Моторы войны"

Грузовой автомобиль Уайт-АМО, представленный на выставке военной техники "Моторы войны"

Грузовой автомобиль Уайт-АМО, представленный на выставке военной техники "Моторы войны"

Каждую субботу в 12:00 проводят динамические показы — посетители могут увидеть технику в действии и сделать фото.
Также есть обзорные экскурсии — ежедневно в 12:00 (кроме субботы), 14:00, 16:00 и 18:00.
Адрес: Москва, улица Рогожский Вал, дом 9/2, строение 2.
Как добраться: пешком от станций метро "Площадь Ильича", "Римская", железнодорожных платформ "Серп и Молот" и "Москва-Товарная".
Часы работы: с 10:00 до 21:00.

"Искусство под огнем. Фронтовые бригады для Победы"

© Фото предоставлено пресс-службой парка "Зарядье"/Татьяна Данилова
Выставка "Искусство под огнем. Фронтовые бригады для Победы" в музее "Старый Английский двор"
Выставка посвящена работе артистов на фронте и в прифронтовой зоне. В центре экспозиции — импровизированная сцена на грузовике с трофейными музыкальными инструментами. Также представлены кукла "Смерть и Гитлер" из номера Сергея Образцова, фрагменты самолета Як-9Л из эскадрильи "Малый театр — фронту", рисунки и эскизы спектаклей "Фронт" и "Нашествие", личные вещи поэтов и публицистов.
© Фото предоставлено пресс-службой парка "Зарядье"/Татьяна Данилова
Выставка "Искусство под огнем. Фронтовые бригады для Победы" в музее "Старый Английский двор"
На мультимедийном экране демонстрируют отрывки из фильма "Концерт фронту" 1942 года с кадрами выступлений Лидии Руслановой, Ольги Лепешинской, Клавдии Шульженко, Ивана Козловского, Игоря Ильинского и джаз-оркестра под управлением Леонида Утесова.
© Фото предоставлено пресс-службой парка "Зарядье"/Татьяна Данилова
Выставка "Искусство под огнем. Фронтовые бригады для Победы" в музее "Старый Английский двор"
Специально для этого проекта кураторы создали три кинокартины об истории фронтовых бригад Малого театра, Театра кукол имени С. В. Образцова, Центрального академического театра Российской армии, а также документальный фильм о культурном феномене творческих бригад.
Место: музей "Старый Английский двор" (Москва, улица Варварка, дом 4а).
Даты: с 1 мая по 28 июня.

"Признание мужества"

© РИА Новости / Алексей Куденко
Почетный караул у Вечного огня в Парке Победы на Поклонной горе в Москве
Проект о наградной системе СССР периода Великой Отечественной. В экспозиции подлинные ордена и медали из фондов Музея Победы, архивные фотоматериалы, запечатлевшие церемонии награждения и эпизоды боевых действий. Вы увидите орден "Победа", орден Ленина, медаль "Золотая Звезда" Героя Советского Союза, ордена Суворова, Кутузова, Ушакова, Нахимова, Богдана Хмельницкого, ордена Славы и Красной Звезды, медали за оборону и освобождение городов Европы.
Один из разделов посвящен полному кавалеру ордена Славы Николаю Салосину, а также фронтовой художнице Софье Урановой, награжденной медалью "За освобождение Варшавы".
Представлены и награды тыловиков — орден Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", медали "За трудовую доблесть", "За трудовое отличие".
Экспозицию дополняет интерактивная панель с голограммами.
Место: Главное здание Музея Победы, Зал Исторической правды (Москва, площадь Победы, дом 3).
Даты: с 22 апреля по 17 сентября.

"Подвиг Севастополя"

© РИА Новости / Евгений Халдей
ГАЗ М-1 на одной из улиц разрушенного Севастополя
В экспозиции более 70 раритетов: предметы обмундирования и вооружения, архивные фотографии, печатные материалы, личные вещи участников событий, в том числе — Героя Советского Союза, адмирала Филиппа Октябрьского, который командовал Черноморским флотом, был одним из руководителей обороны Севастополя и Крымской операции.
В разделе, посвященном поэту и фронтовику Эдуарду Асадову, представлены его котелок, ремень, сумка лейтенанта, копия письма матери, книги "Дума о Севастополе" и "Зарницы войны".
Есть материалы о Черноморском флоте и морской истории 1940-х: форма и бескозырки, график торпедной атаки подлодки Щ-215, макеты кораблей, награды, флаги, архивные фотографии экипажей подводных лодок.
Место: Музей Победы (Москва, площадь Победы, 3).
Даты: с 28 апреля по 26 мая.

"За нами Москва. К 85-летию обороны Москвы"

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Выставка "За нами Москва. К 85-летию обороны Москвы" в Еврейском музее и центре толерантности
Живопись и графика, предметы быта и фронтового обихода, фотографии и архивные документы позволяют представить произошедшее не только по картам и сводкам, но и через судьбы людей.
Битва за Москву, начавшаяся 30 сентября 1941 года, — первая победа над фашистскими войсками, задолго до перелома в ходе Второй мировой. Экспозиция поделена на главы: ситуация в осажденном городе, контрнаступление советских войск, военный быт жителей столицы.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Выставка "За нами Москва. К 85-летию обороны Москвы"
Также звучат записи поэзии той поры в исполнении актеров московских театров.
Место: Еврейский музей и центр толерантности (улица Образцова, дом 11).
Даты: 29 апреля — 23 августа.

Уличные выставки в Москве

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Посетитель на фотовыставке "Маршалы Великой Победы" на улице Арбат в Москве
"Маршалы Великой Победы" (Арбат, напротив дома 28, с 5 по 31 мая) — фотовыставка, посвященная 130-летию со дня рождения Георгия Жукова и Константина Рокоссовского. Уникальные фотоматериалы предоставлены внуком Рокоссовского: редкие исторические кадры, фотохроника ключевых событий войны.
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
Выставка "Вооружены любовью. Артисты на войне" в Москве
"Вооружены любовью. Артисты на войне" (Чистопрудный бульвар, напротив дома 2, с 1 по 17 мая). На стендах — фотографии бригад Малого театра, Театра кукол Образцова, МХТ имени Чехова, Марийской государственной филармонии и других коллективов.
"Герои и подвиги" (Рождественский бульвар, до 24 мая) — экспозиция с историями 30 участников войны. Среди них — командующий ВДВ СССР Василий Маргелов, командир 305-го отдельного батальона морской пехоты Черноморского флота Цезарь Куников, летчица Екатерина Буданова и другие. Каждое повествование сопровождают редкие фотографии, исторические справки и архивные документы.
Вход на все уличные выставки свободный.

Подмосковье

"Наука на войне"

Выставка, рассказывающая о вкладе советских ученых и инженеров в Победу, охватывает предвоенный период, годы ВОВ и послевоенные, когда велась подготовка к первому полету человека в космос.
В первом зале — классическая экспозиция с инфографикой, фотографиями, документами и подлинными предметами. Во втором — интерактив с фильмом-викториной, где дети в роли юных актеров помогают разобраться в сложных научных фактах.
Макет первого в мире атомного ледокола предоставлен Лыткаринским историко-краеведческим музеем.
Место: музейный комплекс "Зоя" (Рузский муниципальный округ, деревня Петрищево, дом 89, строение 2).
Даты: с 9 мая по 10 декабря.

Петербург

© РИА Новости / Алексей Даничев
Подготовка Санкт-Петербурга к празднованию Дня Победы

"День Победы"

В экспозиции — живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, плакаты, фотографии, монументальное искусство, керамика.
Представлены произведения Студии военно-исторической живописи имени святого благоверного князя Александра Невского при РТОО "СПбСХ", созданная в 2018-м.
Место: Санкт-Петербургский Союз художников (Большая Морская улица, дом 38).
Даты: с 29 апреля по 17 мая.
