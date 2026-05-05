В Москве открылась фотовыставка "Маршалы Великой Победы"

13:53 05.05.2026
  • В Москве на Арбате открылась фотовыставка "Маршалы Великой Победы", приуроченная к 130-летию со дня рождения Георгия Жукова и Константина Рокоссовского.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Торжественное открытие фотовыставки "Маршалы Великой Победы", приуроченное к 130-летию со дня рождения советского полководца и государственного деятеля Георгия Жукова и российского военачальника, Маршала Советского Союза, Героя Советского Союза Константина Рокоссовского, состоялось на улице Арбат в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии открытия приняли участие правнучка Георгия Жукова Варвара Ерохина, внук легендарного маршала Рокоссовского Константин Рокоссовский, народный артист РСФСР, актёр театра и кино, исполнивший роль маршала в фильмах о Великой Отечественной войне Александр Голобородько, а также министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин и историк, представитель Российского военно-исторического общества, член совета регионального отделения РВИО в Москве Андрей Семёнов.
"Очень почетно и гордо для меня сегодня присутствовать на открытии выставки, посвященной героям, которые вписали свои имена не просто в историю, но и в летопись победы. Эта выставка покажет нам не только их воинский и героический путь, но их жизнь как обычных людей: внутри своей семьи, как они росли, как они двигались к той победе и к тому статусу, которые останутся в памяти у нас", - сказал Фурсин в ходе церемонии открытия выставки.
По словам руководителя депкульта, уличные выставки, размещенные на центральных улицах города, стали открытым музеем для горожан. В год подобные выставки посещают несколько миллионов человек.
"В рамках мероприятия празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне люди, гуляя по Арбату, увидят историю маршалов Великой Победы, которую действительно сегодня мы сможем читать только в книжках, смотреть в фильмах и узнавать больше и больше о тех людях, которые подарили нам это мирное небо", - подчеркнул он.
Выставка представляет две жизненные линии, в которых раскрывает подробности становления маршалов, начиная с детства и начала военной карьеры. Карта истории легла таким образом, что оба государственных деятелей были рождены в насыщенную военную эпоху, оба прошли школу Первой Мировой войны, стали участниками Гражданской войны и к моменту начала Великой Отечественной войны уже были опытными военными командирами. В рамках выставки посетители смогут увидеть уникальные фотоматериалы, предоставленные потомками маршалов.
