Краткий пересказ от РИА ИИ Советские войска под командованием Константина Рокоссовского летом 1941 года в районе Смоленска применили новую тактику противотанковой обороны, которая сорвала гитлеровский блицкриг.

Рокоссовский внедрил систему обороны с расположением артиллерии и противотанковых ружей в глубину и по флангам, создавая перекрестный огонь.

Иосиф Сталин издал приказ о немедленном распространении опыта создания противотанковых опорных пунктов на всех участках советско-германского фронта.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Новая, революционная тактика противотанковой обороны, примененная советскими войсками под командованием прославленного военачальника Константина Рокоссовского летом 1941 года в районе Смоленска, сорвала гитлеровский блицкриг и заложила основы будущей Победы, рассказали в Минобороны РФ в рамках исторического проекта, посвященного Ярцевской оборонительной операции.

Ранее ведомство опубликовало директивы Главного командования, доклады, приказы, карты, донесения и справки штабов, журналы боевых действий, наградные материалы на героев операции и другие документы об освобождении города Ярцево в Смоленской области , которые ранее не были представлены широкой общественности.

Константин Рокоссовский также внедрил революционную для того времени систему обороны: артиллерия и противотанковые ружья располагались не линейно, а в глубину и по флангам, создавая перекрестный огонь. Танки противника, прорвавшись вперед, попадали в огневой мешок и уничтожались с нескольких направлений одновременно. Пехота "зарывалась в землю", создавая эшелонированную оборону в лесах и на высотах восточного берега реки Вопь", - говорится в тексте проекта.

По данным ведомства, эффективность этой тактики была настолько высокой, что советский лидер Иосиф Сталин, получив доклад об успехах под Ярцево, издал специальный приказ о немедленном распространении опыта создания противотанковых опорных пунктов (ПТОП) на всех участках советско-германского фронта.