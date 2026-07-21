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В Минобороны рассказали, как Рокоссовский сорвал гитлеровский блицкриг - РИА Новости, 21.07.2026
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00:07 21.07.2026
В Минобороны рассказали, как Рокоссовский сорвал гитлеровский блицкриг

Минобороны рассказало о тактике Рокоссовского в ходе Ярцевской операции

© РИА Новости / Григорий Вайль | Перейти в медиабанкМаршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский
Маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Григорий Вайль
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Маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Советские войска под командованием Константина Рокоссовского летом 1941 года в районе Смоленска применили новую тактику противотанковой обороны, которая сорвала гитлеровский блицкриг.
  • Рокоссовский внедрил систему обороны с расположением артиллерии и противотанковых ружей в глубину и по флангам, создавая перекрестный огонь.
  • Иосиф Сталин издал приказ о немедленном распространении опыта создания противотанковых опорных пунктов на всех участках советско-германского фронта.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Новая, революционная тактика противотанковой обороны, примененная советскими войсками под командованием прославленного военачальника Константина Рокоссовского летом 1941 года в районе Смоленска, сорвала гитлеровский блицкриг и заложила основы будущей Победы, рассказали в Минобороны РФ в рамках исторического проекта, посвященного Ярцевской оборонительной операции.
Ранее ведомство опубликовало директивы Главного командования, доклады, приказы, карты, донесения и справки штабов, журналы боевых действий, наградные материалы на героев операции и другие документы об освобождении города Ярцево в Смоленской области, которые ранее не были представлены широкой общественности.
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"Константин Рокоссовский также внедрил революционную для того времени систему обороны: артиллерия и противотанковые ружья располагались не линейно, а в глубину и по флангам, создавая перекрестный огонь. Танки противника, прорвавшись вперед, попадали в огневой мешок и уничтожались с нескольких направлений одновременно. Пехота "зарывалась в землю", создавая эшелонированную оборону в лесах и на высотах восточного берега реки Вопь", - говорится в тексте проекта.
По данным ведомства, эффективность этой тактики была настолько высокой, что советский лидер Иосиф Сталин, получив доклад об успехах под Ярцево, издал специальный приказ о немедленном распространении опыта создания противотанковых опорных пунктов (ПТОП) на всех участках советско-германского фронта.
"Смоленское сражение стало школой мужества и полководческого искусства для целой плеяды советских военачальников. Именно здесь, под Смоленском и Ярцево, они учились воевать по-новому, в условиях тотального превосходства противника. Их стойкость, импровизация и талант позволили выиграть время, сорвать блицкриг и заложить фундамент для будущей Победы", - заключили в Минобороны.
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