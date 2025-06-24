https://ria.ru/20250624/dokumenty-2024978727.html

Опубликованы документы об обеспечении безопасности Парада Победы в Москве

Опубликованы документы об обеспечении безопасности Парада Победы в Москве - РИА Новости, 24.06.2025

Опубликованы документы об обеспечении безопасности Парада Победы в Москве

Федеральная служба безопасности РФ опубликовала рассекреченные архивные документы о том, как обеспечивалась безопасность Парада Победы, состоявшегося на Красной РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T00:15:00+03:00

2025-06-24T00:15:00+03:00

2025-06-24T01:04:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

ссср

германия

леонид заяц

иосиф сталин (джугашвили)

георгий жуков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Федеральная служба безопасности РФ опубликовала рассекреченные архивные документы о том, как обеспечивалась безопасность Парада Победы, состоявшегося на Красной площади в Москве 80 лет назад. Парад Победы 24 июня 1945 года - исторический парад в ознаменование победы СССР над гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне. "Недавно рассекреченные документы советских органов государственной безопасности раскрывают ранее малоизвестные страницы подготовки к проведению этого торжественного мероприятия", - отмечается в сообщении ФСБ. Пятнадцатого мая 1945 года Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин принял решение провести Парад Победы с участием представителей всех фронтов и родов войск. В этот же день заместитель коменданта Москвы полковник Николай Гребенщиков направил начальнику 6-го Управления (охрана правительства) Народного комиссариата государственной безопасности СССР Александру Кузнецову служебную записку на четырех листах с перечнем воинских частей, выводимых на парад. Согласно документу, в параде принимали участие 298 рот пехоты численностью 31 941 человек; 13 эскадронов конницы численностью 1048 человек; 350 батарей артиллерийских установок, в том числе 386 орудий; 613 единиц бронетанковой техники и личного состава численностью 4 202 человека. Перечень был утвержден комендантом Москвы генерал-лейтенантом Кузьмой Синиловым. Также сейчас публикуется схема построения войск на Параде Победы 24 июня 1945 года, утвержденная начальником гарнизона Москвы и командующего Московским военным округом генерал-полковником Павлом Артемьевым. Он командовал историческим парадом на Красной площади 7 ноября 1941 года. В июне 1945-го на Артемьева была возложена организация и общее руководство Парадом Победы. На схеме различным цветом обозначены парадные расчеты фронтов и родов войск Красной армии и Военно-морского флота, а также места стоянки боевой техники и вооружения. Двадцать первого июня 1945-го начальник 6-го Управления НКГБ СССР Кузнецов утвердил справку на допуск на Красную площадь в день парада войск Красной армии – 24 июня 1945 года. Документом регламентировался допуск на Красную площадь через контрольно-пропускные пункты (КПП) по специальным пропускам. Всего было подготовлено восемь видов пропусков: правительственные, несколько видов служебных, дипломатических, иностранным корреспондентам и др. пропусков. Справка была подготовлена заместителем начальника 6-го Управления НКГБ Дмитрием Шадриным. Кроме того, 6-е Управление НКГБ подготовило справку о подготовке охраны Красной площади в день парада в ознаменовании победы над Германией (не позднее 23 июня 1945 года). Для охраны Красной площади в день парада выделялся оперативный состав в количестве 1715 человек, в помощь оперативным нарядам также было организовано 10 специальных служб (от пожарных до охраны подземных сооружений) в количестве 575 человек. Двадцать первого июня с 2.00 до 4.00 на Красной площади прошла генеральная репетиция наряда секторов КПП, линейных коридоров и воинских резервов. Накануне проведения парада с 18 до 24 часов был произведен осмотр зданий, окружающих Красную площадь, при этом все нежилые помещения, чердаки и подвалы опечатали, а для наблюдения за ними выставили посты охраны. Всего для обеспечения безопасности при проведении Парада Победы было задействовано более 17 тысяч сотрудников органов госбезопасности и специальных служб. В числе документов также публикуется схема расположения съемочных фото- и киноточек. На документе простым карандашом написаны пять фамилий – "Беляков, Хавчин, Зайцев, Калашникова, Гурарий" и место их расположения на Красной площади. "Первые три фамилии – это советские кинооператоры-документалисты: Иван Беляков, Абрам Хавчин и, возможно, Леонид Зайцев. Далее в списке фамилии двух фотокорреспондента: Мария Калашникова ("Правда") и Самарий Гурарий ("Известия")", - пояснили в ФСБ. Информация о том, что Парад Победы состоится в июне 1945 года, была широко известна. В этой связи представители советских газет и журналов обращались в НКГБ СССР с просьбами выдать разрешения своим корреспондентам на фотосъемку парада. 11 июня 1945 года ответственный редактор журнала ЦК ВЛКСМ "Смена" Борис Войтехов направил начальнику 6-го Управления НКГБ письмо с просьбой о выдаче разрешения на фотосъемку победного парада штатному фотокорреспонденту журнала Герману Борисову. На документе сохранилась резолюция заместителя начальника 6-го Управления НКГБ Шадрина: "Вне Кр[асной] площади". Парад Победы 24 июня 1945 года принимал заместитель Верховного главнокомандующего, маршал Советского Союза Георгий Жуков. Командовал парадом маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. Из Берлина на парад привезли Красное знамя, водруженное над рейхстагом. В Параде Победы приняли участие сводные полки фронтов, Наркомата обороны и Военно-морского флота, военные академии, училища и части Московского гарнизона. Для каждого сводного полка специально определили военные марши, которые были ими особенно любимы. Сводные полки были укомплектованы рядовыми, сержантами и офицерами различных родов войск, отличившимися в боях и имевшими боевые ордена. Вслед за полками фронтов и ВМФ на Красную площадь вступила сводная колонна советских воинов, которые несли опущенные до земли 200 знамен немецко фашистских войск, разгромленных на полях сражений. Эти знамена под барабанный бой были брошены к подножию Мавзолея в знак сокрушительного поражения агрессора. Затем торжественным маршем прошли части Московского гарнизона: сводный полк Наркомата обороны, военной академии, военные и суворовские училища, сводная конная бригада, артиллерийские, мотомеханизированные, воздушно десантные и танковые части и подразделения. Завершился парад на Красной площади прохождением сводного оркестра. Парад длился 122 минуты под проливным дождем.

https://ria.ru/20250505/istoriya-2014942926.html

https://ria.ru/20250502/dokumenty-2014628639.html

https://ria.ru/20250430/dokumenty-2014223524.html

https://ria.ru/20250416/berlin-2011495270.html

https://ria.ru/20250213/vengriya-1998979665.html

москва

ссср

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москва, ссср, германия, леонид заяц, иосиф сталин (джугашвили), георгий жуков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), 80-летие победы в великой отечественной войне