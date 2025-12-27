Пиотровский оценил приспособление "Крестов" под общественное пространство

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Приспособление бывшего СИЗО "Кресты" в Санкт-Петербурге под общественное пространство является сложнейшей задачей, концепция обсуждается с экспертами, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

"Сложнейшая задача. Все-таки это место с богатой, непростой историей. "Кресты" связаны с огромным количеством фамилий, имен и историей нашего города. Сделать там что-то по-настоящему интересное крайне проблематично. Но мне кажется, те подходы, которые сегодня инвестор выбирает, они очень точные и очень правильные", - сказал он в эфире Телеканала "78".

Пиотровский отметил, что концепции приспособления комплекса "Кресты" для современного использования обсуждается экспертами.

"Реставрация "Крестов", современное приспособление под общественно-культурное пространство - это, безусловно, огромное событие для города, событие инвестиционного плана. На Градсовете обсуждался вопрос реконструкции. Привлечены городские, федеральные эксперты. Безусловно, советуются с жителями коллеги из комитета и инвесторы, которые занимаются на сегодняшний день этим проектом, и создают там пространство, которое будет достойно нашего города, и достойно будет там появиться", - сказал вице-губернатор.

Ранее сообщалось, что имущественный комплекс "Крестов" на Арсенальной набережной был выставлен на торги в декабре прошлого года с начальной ценой немногим более 1 миллиарда рублей. Речь шла об участках общей площадью 3,9 гектара, а также о зданиях и сооружениях общей площадью 41,2 тысячи квадратных метров. Часть из них входит в состав выявленного объекта культурного наследия. В феврале были объявлены результаты торгов, победителем аукциона признали ООО "КВС-Всеволожский", предложившее за лот почти 1,136 миллиарда рублей.