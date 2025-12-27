Рейтинг@Mail.ru
17:47 27.12.2025
Пиотровский оценил приспособление "Крестов" под общественное пространство
Пиотровский оценил приспособление "Крестов" под общественное пространство

Пиотровский: реконструкция СИЗО «Кресты» является сложнейшей задачей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Приспособление бывшего СИЗО "Кресты" в Санкт-Петербурге под общественное пространство является сложнейшей задачей, концепция обсуждается с экспертами, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.
"Сложнейшая задача. Все-таки это место с богатой, непростой историей. "Кресты" связаны с огромным количеством фамилий, имен и историей нашего города. Сделать там что-то по-настоящему интересное крайне проблематично. Но мне кажется, те подходы, которые сегодня инвестор выбирает, они очень точные и очень правильные", - сказал он в эфире Телеканала "78".
Пиотровский отметил, что концепции приспособления комплекса "Кресты" для современного использования обсуждается экспертами.
"Реставрация "Крестов", современное приспособление под общественно-культурное пространство - это, безусловно, огромное событие для города, событие инвестиционного плана. На Градсовете обсуждался вопрос реконструкции. Привлечены городские, федеральные эксперты. Безусловно, советуются с жителями коллеги из комитета и инвесторы, которые занимаются на сегодняшний день этим проектом, и создают там пространство, которое будет достойно нашего города, и достойно будет там появиться", - сказал вице-губернатор.
Ранее сообщалось, что имущественный комплекс "Крестов" на Арсенальной набережной был выставлен на торги в декабре прошлого года с начальной ценой немногим более 1 миллиарда рублей. Речь шла об участках общей площадью 3,9 гектара, а также о зданиях и сооружениях общей площадью 41,2 тысячи квадратных метров. Часть из них входит в состав выявленного объекта культурного наследия. В феврале были объявлены результаты торгов, победителем аукциона признали ООО "КВС-Всеволожский", предложившее за лот почти 1,136 миллиарда рублей.
Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко в начале декабря сообщал, что принял участие в заседании Совета по сохранению культурного наследия, посвященном концепции приспособления комплекса "Кресты" для современного использования. По его словам, утверждены ключевые параметры проекта реставрации, что является одним из важнейших этапов для подготовки дальнейших решений. Он отметил, что этот уникальный комплекс станет новым открытым городским пространством для всех петербуржцев и гостей города. В состав комплекса войдут мультимедийный музей "Кресты", два гостиничных комплекса с инфраструктурой, гастрономическая улица, пешеходный променад с арт-объектами и тематическими "островами памяти". Пространство комплекса будет полностью пешеходным, а храм Святого Александра Невского останется его доминантой. После окончания работ комплекс обеспечит появление порядка 1200 новых рабочих мест.
"Кресты" построили в 1884-1889 годах на Арсенальной набережной, где раньше располагались пивоваренный завод и винные погреба. В разные годы здесь отбывали заключение политики, писатели, поэты, военачальники, актеры, среди которых Лев и Николай Гумилевы, Николай Заболоцкий, Лев Троцкий, Константин Рокоссовский, Георгий Жженов, Иосиф Бродский. После строительства комплекса СИЗО в Колпино комплекс не используется.
Здание бывшего СИЗО Кресты в Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Реконструкция "Крестов" потребует 12-13 млрд рублей, считают эксперты
21 февраля, 18:04
 
Санкт-ПетербургКолпиноБорис ПиотровскийАлександр НевскийНиколай ГумилевПроисшествия
 
 
