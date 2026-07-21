Минобороны опубликовало документы об освобождении Ярцево в 1941 году

Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство обороны РФ опубликовало ранее не представленные широкой общественности документы об освобождении Ярцево в Смоленской области.

Ярцево был первым советским городом, отбитым у немецких оккупантов в 1941 году.

Генерал-майору Константину Рокоссовскому было необходимо сформировать оперативную группу и восстановить положение у Ярцева, собирая солдат, технику и части по пути.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министерство обороны РФ опубликовало директивы Главного командования, доклады, приказы, карты и другие документы об освобождении Ярцево в Смоленской области, первым из советских городов отбитого у немецких оккупантов в 1941 году, ранее эти материалы не были представлены широкой общественности.

"85 лет назад, в июле 1941 года, когда вермахт стремительно продвигался вглубь СССР , на карту была поставлена судьба Москвы . Одним из ключевых рубежей обороны стал небольшой город Ярцево в Смоленской области", - говорится в публикации ведомства.

Отмечается, что в этой критической ситуации генерал-майору Константину Рокоссовскому было необходимо сформировать оперативную группу и восстановить положение у Ярцева.

"В его распоряжении были лишь группа офицеров, радиостанция и два автомобиля. Остальное - солдат, технику и части - ему было приказано собирать по пути, подчиняя себе всех, кого он встретит от Москвы до Ярцева. Так начала формироваться легендарная "группа генерала Рокоссовского", - рассказали в Минобороны.

По данным ведомства, уже 19 июля 1941 года части 38-й стрелковой дивизии этой группы нанесли стремительный контрудар и освободили Ярцево. Однако в ходе упорных боев, продлившихся более 80 дней, железнодорожная станция Ярцево перейдет из рук в руки еще восемь раз