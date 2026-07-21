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Минобороны опубликовало документы об освобождении Ярцево в 1941 году - РИА Новости, 21.07.2026
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00:04 21.07.2026
Минобороны опубликовало документы об освобождении Ярцево в 1941 году

Минобороны опубликовало документы об освобождении Ярцево от немцев в 1941 году

© РИА Новости / Федор Левшин | Перейти в медиабанкВеликая Отечественная война
Великая Отечественная война - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Федор Левшин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство обороны РФ опубликовало ранее не представленные широкой общественности документы об освобождении Ярцево в Смоленской области.
  • Ярцево был первым советским городом, отбитым у немецких оккупантов в 1941 году.
  • Генерал-майору Константину Рокоссовскому было необходимо сформировать оперативную группу и восстановить положение у Ярцева, собирая солдат, технику и части по пути.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министерство обороны РФ опубликовало директивы Главного командования, доклады, приказы, карты и другие документы об освобождении Ярцево в Смоленской области, первым из советских городов отбитого у немецких оккупантов в 1941 году, ранее эти материалы не были представлены широкой общественности.
"85 лет назад, в июле 1941 года, когда вермахт стремительно продвигался вглубь СССР, на карту была поставлена судьба Москвы. Одним из ключевых рубежей обороны стал небольшой город Ярцево в Смоленской области", - говорится в публикации ведомства.
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Отмечается, что в этой критической ситуации генерал-майору Константину Рокоссовскому было необходимо сформировать оперативную группу и восстановить положение у Ярцева.
"В его распоряжении были лишь группа офицеров, радиостанция и два автомобиля. Остальное - солдат, технику и части - ему было приказано собирать по пути, подчиняя себе всех, кого он встретит от Москвы до Ярцева. Так начала формироваться легендарная "группа генерала Рокоссовского", - рассказали в Минобороны.
По данным ведомства, уже 19 июля 1941 года части 38-й стрелковой дивизии этой группы нанесли стремительный контрудар и освободили Ярцево. Однако в ходе упорных боев, продлившихся более 80 дней, железнодорожная станция Ярцево перейдет из рук в руки еще восемь раз
"К 85-летию этих событий в новом разделе на сайте Минобороны России представлены директивы Главного командования, доклады, приказы, карты, донесения и справки штабов, журналы боевых действий, вырезки из газет того времени, наградные материалы на героев Ярцевской операции и другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности", - уточнили в МО.
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МоскваСмоленская областьСССРКонстантин РокоссовскийМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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