Минобороны опубликовало документы об освобождении Ярцево в 1941 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство обороны РФ опубликовало ранее не представленные широкой общественности документы об освобождении Ярцево в Смоленской области.
- Ярцево был первым советским городом, отбитым у немецких оккупантов в 1941 году.
- Генерал-майору Константину Рокоссовскому было необходимо сформировать оперативную группу и восстановить положение у Ярцева, собирая солдат, технику и части по пути.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министерство обороны РФ опубликовало директивы Главного командования, доклады, приказы, карты и другие документы об освобождении Ярцево в Смоленской области, первым из советских городов отбитого у немецких оккупантов в 1941 году, ранее эти материалы не были представлены широкой общественности.
Отмечается, что в этой критической ситуации генерал-майору Константину Рокоссовскому было необходимо сформировать оперативную группу и восстановить положение у Ярцева.
"В его распоряжении были лишь группа офицеров, радиостанция и два автомобиля. Остальное - солдат, технику и части - ему было приказано собирать по пути, подчиняя себе всех, кого он встретит от Москвы до Ярцева. Так начала формироваться легендарная "группа генерала Рокоссовского", - рассказали в Минобороны.
По данным ведомства, уже 19 июля 1941 года части 38-й стрелковой дивизии этой группы нанесли стремительный контрудар и освободили Ярцево. Однако в ходе упорных боев, продлившихся более 80 дней, железнодорожная станция Ярцево перейдет из рук в руки еще восемь раз
"К 85-летию этих событий в новом разделе на сайте Минобороны России представлены директивы Главного командования, доклады, приказы, карты, донесения и справки штабов, журналы боевых действий, вырезки из газет того времени, наградные материалы на героев Ярцевской операции и другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности", - уточнили в МО.