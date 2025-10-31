Рейтинг@Mail.ru
Окружить и уничтожить. Как побеждал Николай Ватутин - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Гении русских побед хедер - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Гении русских побед
 
18:35 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/vatutin-2052179425.html
Окружить и уничтожить. Как побеждал Николай Ватутин
Окружить и уничтожить. Как побеждал Николай Ватутин - РИА Новости, 31.10.2025
Окружить и уничтожить. Как побеждал Николай Ватутин
Николай Ватутин — крестьянский сын, чью судьбу изменила революция. Он прошел путь от рядового до офицера штаба еще до начала войны. Коллеги называли его "генерал от наступления", а немцы прозвали "гроссмейстером". Почему Ватутин покинул штаб и вызвался командовать войсками. И как он повторил свою "сталинградскую" победу уже на Днепре.
2025-10-31T18:35:00+03:00
2025-10-31T18:35:00+03:00
гении русских побед
николай ватутин (генерал)
днепр (река)
ленинград
сольцы
великая отечественная война (1941-1945)
воронеж
волгоград
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052174945_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_0a7a2d908e220eeb4bf9fcb95fd57f58.png
Окружить и уничтожить. Как побеждал Николай Ватутин
Николай Ватутин — крестьянский сын, чью судьбу изменила революция. Он прошел путь от рядового до офицера штаба еще до начала войны. Коллеги называли его "генерал от наступления", а немцы прозвали "гроссмейстером". Почему Ватутин покинул штаб и вызвался командовать войсками. И как он повторил свою "сталинградскую" победу уже на Днепре.
audio/mpeg
Окружить и уничтожить. Как побеждал Николай Ватутин
Николай Ватутин — крестьянский сын, чью судьбу изменила революция. Он прошел путь от рядового до офицера штаба еще до начала войны. Коллеги называли его "генерал от наступления", а немцы прозвали "гроссмейстером". Почему Ватутин покинул штаб и вызвался командовать войсками. И как он повторил свою "сталинградскую" победу уже на Днепре.
audio/mpeg
днепр (река)
ленинград
сольцы
воронеж
волгоград
сталинград
дон
курск
украина
киев
псков
балтийское море
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052174945_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_e056b2087e9beb1f1c0903151a53b23c.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николай ватутин (генерал), днепр (река), ленинград, сольцы, великая отечественная война (1941-1945), воронеж, волгоград, сталинградская битва (1942-1943), сталинград, дон, курск, курская битва, волга, украина, киев, псков, адольф гитлер, константин рокоссовский, александр жуков, история, балтийское море, балтийский флот вмф россии, аудио, советский союз, ссср
Гении русских побед, Николай Ватутин (генерал), Днепр (река), Ленинград, Сольцы, Великая Отечественная война (1941-1945), Воронеж, Волгоград, Сталинградская битва (1942-1943), Сталинград, Дон, Курск, Курская битва, Волга, Украина, Киев, Псков, Адольф Гитлер, Константин Рокоссовский, Александр Жуков, история, Балтийское море, Балтийский флот ВМФ России, Советский Союз, СССР

Окружить и уничтожить. Как побеждал Николай Ватутин

Гении русских побед
Окружить и уничтожить. Как побеждал Николай Ватутин
Вчера, 18:35
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Николай Ватутин — крестьянский сын, чью судьбу изменила революция. Он прошел путь от рядового до офицера штаба еще до начала войны. Коллеги называли его "генерал от наступления", а немцы прозвали "гроссмейстером". Почему Ватутин покинул штаб и вызвался командовать войсками. И как он повторил свою "сталинградскую" победу уже на Днепре.
Как Ватутин защищал Ленинград и почему потеря города могла обернуться для Советского Союза катастрофой? Чем знаменит контрудар под Сольцами? Когда Ватутин нанес первое поражение одному из лучших стратегов вермахта Манштейну? Почему "Демянский котел" стал важным опытом для Красной армии и чем закончилась первая попытка Ватутина взять в окружение немецкие войска? Почему Николай Федорович покинул штаб и стал командующим войсками Воронежского фронта? Благодаря чему он смог задержать продвижение противника на юг и не допустить его усиления в районе Сталинграда? Как Ватутин действовал в Сталинградской битве и почему это сражение считается образцом советского военного искусства? Что представляла собой глубокая эшелонированная оборона, которую Ватутин наладил на южном фасе Курской дуги? Как талантливому полководцу удалось освободить Киев силами одного фронта? И почему осуществленную его войсками Корсунь-Шевченковскую операцию называют "Сталинградом на Днепре"?
Эксперты эпизода:
  • кандидат исторических наук, заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Валерий Куличков;
  • кандидат исторических наук, руководитель Центра по изучению истории Великой Отечественной войны при Институте российской истории РАН Сергей Кудряшов;
  • кандидат исторических наук, доцент Российского государственного гуманитарного университета Сергей Кондратенко.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:
Яндекс.Музыка
Apple Podcasts
Castbox
ВК
Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
_____
Сценарий: Екатерина Кудрявцева
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Александр Кузык, Виктор Безека, Виталий Косик, Александр Варфоломеев, Андрей Крамченинов, Александр Дымич, Тимофей Катасонов, Артем Коротков, Петр Барышников.
Гении русских победНиколай Ватутин (генерал)Днепр (река)ЛенинградСольцыВеликая Отечественная война (1941-1945)ВоронежВолгоградСталинградская битва (1942-1943)СталинградДонКурскКурская битваВолгаУкраинаКиевПсковАдольф ГитлерКонстантин РокоссовскийАлександр ЖуковисторияБалтийское мореБалтийский флот ВМФ РоссииСоветский СоюзСССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала