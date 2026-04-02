Борис Грызлов: Россия и Белоруссия мгновенно ответят на агрессию Запада

Россия и Белоруссия отмечают 2 апреля День единения народов. В этот день в 1996 году был подписан Договор об образовании сообщества России и Белоруссии. Об итогах 30-летней интеграции двух государств, о решении сегодняшних проблем и задачах на будущее, а также о противодействии санкциям и защите суверенитета чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Борис Грызлов рассказал в интервью РИА Новости.

— Борис Вячеславович, с чем мы подходим к 30-летию Договора об образовании сообщества России и Беларуси? Каковы главные итоги?

— Тридцатилетний рубеж — это важная веха, но речь идет не столько о подведении итогов, сколько о промежуточной оценке наших достижений по состоянию на сегодняшний день. Тем не менее уже сейчас можно с уверенностью сказать, что за прошедшие 30 лет Россия и Беларусь достигли беспрецедентного в мировом масштабе уровня интеграции, а наш флагманский проект — Союзное государство — стал наглядной моделью того, как нужно выстраивать взаимовыгодное сотрудничество.

Здесь будет полезно вспомнить, как мы к пришли к нынешнему этапу союзного строительства. Точкой отсчета является Договор об образовании сообщества Беларуси и России от 2 апреля 1996 года — именно в эту дату мы отмечаем День единения народов двух стран. Двадцать девятого апреля того же года было заключено Соглашение о создании парламентского собрания, а 2 апреля 1997 года — Договор о Союзе Беларуси и России. Следующим шагом стало принятие Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года. Так был сформирован фундамент общей законодательной базы, определены стратегические приоритеты.

По линии парламентского собрания Союза Беларуси и России была проделана огромная работа по формированию общего правового пространства в социально-экономической, гуманитарной, миграционной и многих других сферах. На сегодняшний день нормативно-правовая база Союзного государства насчитывает уже более 750 документов, которые охватывают практически все сферы жизни.

Сформирована полноценная институциональная структура союзной интеграции: Высший государственный совет, Совет министров, Группа высокого уровня и Постоянный комитет Союзного государства, который координирует работу отраслевых и функциональных органов объединения. Со временем появился ряд специализированных структур для обеспечения более динамичного и эффективного межведомственного взаимодействия — в их числе Межбанковский валютный совет, Таможенный и Пограничный комитеты, Межгосударственный центр для координации работы по управлению рисками, Наднациональный налоговый комитет. Совсем недавно, в феврале этого года, создан Комитет по стандартизации и качеству.

Гомеле и Весьма показательно, как активно расширяется сеть дипломатических представительств в России и Беларуси. Причина — бурный рост межрегионального сотрудничества, которое по праву стало одним из ключевых факторов развития торгово-экономических и кооперационных связей в Союзном государстве. Кроме посольства России в Минске и Генерального консульства в Бресте , в 2022 году открыто генконсульство в Гродно , а в конце 2025-го принято решение об образовании отделений посольства России в Витебске Могилеве . На гуманитарном треке большую работу проводят Русские дома в Минске, Бресте, Гродно и Гомеле.

Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Красноярске, Новосибирске, Смоленске, Казани и В свою очередь, на территории России работают уже 13 белорусских загранучреждений. Наряду с посольством Беларуси в Москве функционируют шесть генконсульств — во Владивостоке Санкт-Петербурге . Также работают шесть отделений посольства: в Краснодаре Уфе . Прорабатывается вопрос о создании таких офисов в Воронеже Омске . Дипломаты активно помогают государственным предприятиям и бизнесу в поиске деловых партнеров в России и Беларуси, взаимодействуют с местными властями в реализации решений и выполнении задач, поставленных главами наших государств.

В последние пять лет все больший объем работы на союзном треке ведется именно в прикладной плоскости. В этом смысле знаковой датой можно считать 4 ноября 2021 года, когда состоялось заседание Высшего государственного совета. Решением глав наших государств были утверждены военная доктрина, концепция миграционной политики, а также важнейшие директивные документы — Основные направления реализаций положений Договора о Союзном государстве на 2021-2023 годы и 28 отраслевых союзных программ. Они не просто придали новый импульс процессам сближения, но и вдохнули новую жизнь в российско-белорусскую интеграцию.

Как показал следующий, 2022 год, это было сделано как нельзя вовремя. Во многом благодаря принятым тогда решениям Россия и Беларусь не просто выдержали санкционный удар со стороны коллективного Запада, но остались на траектории экономического роста и продолжили активно развиваться в количественном и качественном измерении. Формула "Два государства — одна экономика", основанная на равноправном сотрудничестве и взаимном учете интересов, на практике доказала свою эффективность.

Сейчас мы успешно, даже с опережением графика выполняем задачи, поставленные президентами России и Беларуси в Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы. Они касаются промышленности и сельского хозяйства, а также энергетики, транспорта и логистики, налоговой и таможенной сфер, науки, образования и культуры. В этом году предстоит согласовать аналогичный программный документ на следующий трехлетний период. Нам еще многое предстоит сделать, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом.

— Вы упомянули 2021-2022 годы — период, который по многим критериям можно назвать отправной точкой в рамках нынешнего этапа союзной интеграции. Все ли получилось сделать? Как сейчас выглядит динамика двустороннего товарооборота?

— Объективным барометром интеграционных процессов может служить показатель двустороннего товарооборота. В 2021-м он находился на уровне 2,8 триллиона рублей, или 38,4 миллиарда долларов. А по итогам прошлого года объем торговли в рамках Союзного государства достиг рекордных 4,3 триллиона рублей (52 миллиарда долларов). Обеспечить такую впечатляющую динамику в столь короткий срок было бы невозможно без последовательного наращивания взаимодействия. Предшествующий период пандемии и кризисные явления в мировой экономике, нарастание политической и военной напряженности — буквально все говорило о том, что выстоять мы сможем только в том случае, если объединим усилия.

Несмотря на санкционное давление со стороны Запада после начала специальной военной операции, нам удалось в максимально сжатые сроки перестроить внешнеторговую логистику, запустить альтернативные механизмы расчетов, дать старт новым взаимовыгодным проектам в области импортозамещения, а также обеспечить преференциальные условия доступа белорусской продукции на емкий российский рынок. Как результат, в самый непростой для наших стран 2022 год белорусский экспорт в Россию вырос более чем на 40%, что позволило компенсировать половину экспортных доходов республики, упущенных из-за закрытия западных рынков — а это около семи миллиардов долларов.

В свою очередь, белорусские партнеры сильно поддержали нас в части обеспечения бесперебойных поставок необходимой для экономики России промышленной продукции, например, сельскохозяйственной, строительной и коммунальной техники, а также общественного транспорта.

Важно понимать, что сейчас происходит не только количественное, но и качественное укрепление наших экономических связей с Беларусью. Основной фокус — на увеличении объема несырьевых поставок. В частности, по итогам 2025 года неэнергетический экспорт из нашей страны увеличился сразу на 20%.

Особое внимание мы уделяем вопросам обеспечения технологической независимости Союзного государства, выстраиванию единой промышленной политики. В стадии реализации сейчас находится ряд высокотехнологичных проектов, 26 из которых финансируются за счет средств российского кредита в размере 105 миллиардов рублей.

Здесь стоит отметить, что мы вышли на качественно новый уровень сотрудничества, например, в гражданском авиастроении. Минский завод гражданской авиации № 407 уже наладил производство компонентов для отечественных лайнеров МС-21 и модифицированных версий самолета Ил-76. На особом контроле находится кооперационный проект по производству 19-местного воздушного судна "Освей".

— Поскольку речь зашла о высоких технологиях, как здесь не вспомнить Белорусскую атомную электростанцию. Насколько успешным, с вашей точки зрения, оказался этот проект?

Белорусская АЭС введена в промышленную эксплуатацию в ноябре 2023 года. Это настоящий прорыв с точки зрения экономики, науки и технологий. По сути, в республике была с нуля создана принципиально новая отрасль экономики, которая не только придала импульс развитию страны, но и создала возможности для расширения сотрудничества с " Росатомом " по многим передовым направлениям, таким, например, как 3D-печать и ядерная медицина. Не говоря уже о том, что полученный при строительстве станции опыт и навыки позволяют белорусским специалистам вместе с "Росатомом" участвовать в сооружении аналогичных объектов в других странах.

По состоянию на начало 2026 года БелАЭС в Островце обеспечивает около 40% всей электрогенерации в Беларуси. Суммарно она выработала 55,7 миллиарда кВт*ч электроэнергии, что позволило заместить порядка 14 миллиардов кубометров природного газа, которые шли на электрогенерацию на тепловых электростанциях. Такие огромные цифры довольно непросто осмыслить в понятных нам терминах. Можно провести наглядное сравнение: этого количества энергии хватило бы, чтобы обеспечить весь Минск теплом и светом в течение примерно пяти лет.

Наличие такого рода мощностей для стабильного производства чистой электроэнергии важно и с точки зрения обеспечения нашей энергетической безопасности, особенно в текущих условиях. Проект, безусловно, оказался успешным и будет развиваться. Обсуждается вопрос о строительстве третьего энергоблока в Островце. Детали проекта прорабатывает специальная совместная рабочая группа.

— Продолжая тему локомотивов союзной экономики, нельзя обойти вниманием сотрудничество регионов России и Беларуси. Какие успехи и точки роста вы могли бы отметить?

— Межрегиональное сотрудничество, действительно, играет огромную роль в развитии интеграционных процессов, особенно на новейшем этапе. Оно вносит реальный вклад в укрепление двусторонних связей.

Об интенсивности работы на этом направлении красноречиво говорит частота визитов региональных делегаций в 2022-2025 годах. В 2021-м Беларусь посетили официальные делегации из 20 субъектов Российской Федерации, из них четыре — во главе с губернаторами. Для сравнения: в 2022 году в Минск прибыли уже 37 делегаций с главами регионов, в 2023-м — 38, в 2024-м — 49, а в 2025-м — 44 региональных миссии из России во главе с губернаторами. По сложившейся традиции, их принимает президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко.

Важно подчеркнуть: такие визиты и встречи всегда, без исключения, завершаются конкретными договоренностями. Здесь можно вспомнить все тот же 2022 год, когда страны Запада ввели в отношении нас санкции и закрыли доступ к значительной части высокотехнологичной продукции. Тогда, что называется, в моменте, перед нами встал вопрос: как обеспечить наши производства необходимыми компонентами и при этом гарантировать бесперебойные поставки? Делегации и бизнес-миссии из российских регионов приезжали в Беларусь с целыми списками деталей, компонентов, целых узлов и агрегатов, которые были необходимы их предприятиям, а со своей стороны предлагали огромные каталоги продукции, которую выпускали их заводы. Когда вместе с белорусскими партнерами начали изучать и сравнивать эти перечни, оказалось, что значительную часть необходимых комплектующих здесь либо уже производят, либо могут начать выпускать в самые короткие сроки. Тогда мы поняли, какой колоссальный потенциал роста заключен в сотрудничестве на уровне регионов. Именно поэтому таким важным мероприятием стали проводимые под патронажем руководителей верхних палат парламентов двух стран форумы регионов России и Беларуси. Последние четыре (а всего их было 12) состоялись в Гродно, Витебской области , Уфе и Нижнем Новгороде. Были заключены сотни коммерческих контрактов.

Следующий форум регионов пройдет 25-26 июня этого года в Минске и Минской области . Это будет яркое событие, масштаб которого, к слову, вовсе не ограничивается экономикой. И это хорошая тенденция: она говорит о том, что между российскими и белорусскими предприятиями уже налажены контакты, сотрудничество идет практически в реальном времени. Долгосрочные контракты успешно реализуются, а новые заключаются без привязки к конкретным датам или событиям. Более того, производства и мощности расширяются и модернизируются с прицелом на будущие договоренности. Это правильный формат на долгосрочную перспективу.

В последние годы начал развиваться институт постоянно действующих представителей российских регионов в Минске. Это фактически витрины наших регионов, где представлен их экономический, деловой и культурный потенциал. В настоящее время подобные офисы есть у Башкортостана и Татарстана, Нижегородской, Смоленской и Челябинской областей . Многие годы здесь работает культурно-деловой центр "Дом Москвы". Сейчас прорабатывается вопрос об открытии представительств Брянской и Тульской областей

— Ожидается, что в День единения народов будет открыто прямое железнодорожное сообщение между Смоленском и белорусскими городами Витебском и Оршей. Какое значение имеет это событие?

— Дата запуска пригородных железнодорожных перевозок по маршрутам Смоленск —Орша и Смоленск — Витебск уже определена: они начнут курсировать 2 апреля. Продажа билетов открылась 25 марта. На обоих направлениях будут курсировать современные поезда. Время в пути между Смоленском и Витебском составит два часа, от Смоленска до Орши — один час 40 минут. Цены вполне доступные, при этом льготные категории пассажиров из России и Беларуси смогут равноценно пользоваться скидками на проезд на всем пути следования поездов.

Важно подчеркнуть: речь идет именно о прямом беспересадочном сообщении. Расписание было составлено таким образом, чтобы пассажиры могли пересаживаться на поезда до других городов и станций в России и Беларуси с ожиданием менее часа. Графики синхронизированы для удобного сообщения с Москвой, Санкт-Петербургом, Минском, Брестом и Могилевом. Это важно для комфорта пассажиров, укрепления контактов между людьми, развития внутреннего туризма. Согласно предварительным расчетам, за три года только маршруты Смоленск — Орша и Смоленск — Витебск привлекут дополнительно 110 тысяч пассажиров. С учетом этого было принято решение о создании туристического информационного центра Союзного государства, который разместится в историческом центре Смоленска. Проектом предусмотрено создание на этой же площадке выставочного пространства Союзного государства.

— В более широком контексте — чего удалось добиться с точки зрения развития гражданской транспортной инфраструктуры?

— Сегодня осуществляются регулярные авиационные перелеты уже из десяти регионов России. В 2024 году были запущены рейсы между Минском, Махачкалой Минеральными Водами , новый рейс из Санкт-Петербурга в Брест, из Москвы в Могилев. С мая 2025 года можно долететь из Минска в Мурманск . На данный момент российские и белорусские авиакомпании осуществляют между нашими странами более 150 регулярных рейсов в неделю. Эта цифра не статична, число рейсов и маршруты адаптированы к сезонным изменениям, но динамика уверенно положительная. Улучшение транспортной связанности разных уголков Союзного государства позитивно отражается на взаимном пассажирском потоке. Согласно статистике, по железной дороге в 2025 году перевезено на 9,3% больше пассажиров, чем годом ранее (порядка 3,1 миллиона пассажиров), а пассажиропоток "Ласточек" вырос сразу на 11,7% — до 786 тысяч человек. Суммарный взаимный турпоток между нашими странами оценивается на уровне шести миллионов человек в год. Между Москвой и Минском ежедневно курсируют три пары скоростных "Ласточек", а всего Россию и Беларусь сейчас связывают 25 пар различных поездов.

— Насколько ощутим в этой связи прирост в туристической отрасли?

— Главным направлением для белорусов в сегменте организованного выездного туризма остается Россия. В 2025 году на нашу страну пришлось 22,1% от всех организованных туров — в абсолютных цифрах это 162,9 тысячи человек, что на 14,4% больше, чем в предыдущем году. В свою очередь, по данным Белстата, в 2025 году почти 1,2 миллиона россиян останавливались в белорусских гостиницах и других стационарных местах размещения — это на 16,5% больше, чем в 2024 году. Еще 230 тысяч человек воспользовались услугами санаторно-курортных и оздоровительных организаций Беларуси — желающих оказалось на 13,3% больше, чем годом ранее. Заполняемость белорусских санаториев в 2025 году превысила 84,6%, что является абсолютным рекордом. Примечательно, что на россиян пришлось свыше 93% от общего числа отдохнувших в Беларуси иностранцев. Выручка от санаторно-курортных услуг тоже продемонстрировала внушительный рост: плюс 23%. По текущим оценкам, в 2025 году на туристическую отрасль пришлось около двух процентов ВВП Беларуси.

В последние годы россияне и белорусы буквально заново открывают для себя Союзное государство, огромное пространство от Бреста до Владивостока. У нас огромный потенциал и разнообразные форматы отдыха — от легендарных белорусских санаториев до сочинских пляжей и горнолыжных курортов, от круизов по Волге до полетов над вулканами на Камчатке . Возможности действительно безграничны.

— К вопросу о границах. Мы привыкли путешествовать по Союзному государству по внутреннему паспорту. А какими еще достижениями союзной интеграции мы можем пользоваться каждый день?

— Многие результаты интеграции кажутся нам настолько привычными, что мы даже не фиксируем их в повседневной жизни. Тонкость в том, чтобы эффективно и интересно донести широкой аудитории информацию о весьма рутинных, если честно, бюрократических процессах. Приведу лишь некоторые примеры. Еще в январе 2022 года завершен проект интеграции национальных платежных систем "Мир" и "Белкарт", что позволило использовать их на всей территории Союзного государства. С марта прошлого года введены комфортные тарифы на услуги мобильной связи во время поездок по России и Беларуси. С апреля 2025 года для автовладельцев заработала единая система обязательного страхования гражданской ответственности ( ОСАГО ) — "белая карта". Для тех, кто часто путешествует по Союзному государству, это не только удобно, но и выгодно. Не стоит забывать и о том, что полки наших магазинов не опустели после введения Западом незаконных санкций, ассортимент товаров со временем даже пополнился новой продукцией российских и белорусских производителей. Все это тоже результат союзной интеграции.

— Президенты России и Беларуси всегда уделяют большое внимание культурным связям, образованию, молодежной политике. Какие успехи вы могли бы отметить в этой сфере?

Перми, Владимира, — Союзное государство — это единое культурное и цивилизационное пространство. На встречной основе проходят гастроли театров, концерты и музыкальные фестивали, собирающие десятки тысяч слушателей. Это неотъемлемая часть культурной жизни наших стран. Чтобы понять масштаб культурных обменов, достаточно взглянуть на наиболее крупные мероприятия, которые состоялись в последние месяцы. В марте этого года в рамках Дней российской культуры в Минске состоялся мультимедийный концерт "Симфония инноваций" с участием Московского государственного симфонического оркестра, солистов Большого и Мариинского театров . В Могилеве прошел Международный молодежный театральный форум "Март контакт", в котором приняли участие творческие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Орла Ульяновска и Смоленска. Чуть ранее, в феврале, в Минск со спектаклем "Пигмалион" приезжал театр "Современник".

В декабре 2025 года Большой театр Беларуси принял участие в гала-концерте на новой сцене Государственного академического Большого театра России в рамках Х юбилейного фестиваля "Видеть музыку". Не отстают и регионы: Могилевский областной театр кукол в 2025 году провел гастроли в 18 субъектах Российской Федерации, а всемирно известный ансамбль " Песняры " совершил масштабный гастрольный тур из 121 концерта, охвативший 60 городов России.

Отдельное направление нашей работы — ознакомительные туры для белорусских школьников в города России. Еще в январе 2023 года мы организовали поездку на Кремлевскую новогоднюю елку для победителей творческого конкурса, который провели среди минских школьников. Это был уникальный проект хотя бы по той причине, что попасть на такое мероприятие непросто даже россиянам. В течение 2025 года посольство по своей инициативе организовало выезды свыше 700 учеников и 100 педагогов белорусских школ в Москву и Санкт-Петербург, в том числе на ежегодный праздник выпускников "Алые паруса". А всего за 2023-2025 годы благодаря нашему проекту более четырех тысяч белорусских детей смогли посетить Москву и Санкт-Петербург. Отрадно, что их российские сверстники тоже активно посещают Минск, Брест, Гомель и другие города Беларуси. Считаю такие обмены принципиально важными. Нет более эффективного способа вдохновить молодежь на изучение истории и культуры наших стран, чем просто показать им, чем мы все можем гордиться. Родину любят и глазами, и сердцем.

— К вопросу об исторической памяти и общих ценностях. В этом году мы отмечаем 81-ю годовщину Великой Победы и вспоминаем скорбную дату — 85 лет начала Великой Отечественной войны. Что запланировано на эти дни?

— Для каждой семьи в России и Беларуси День Победы — священный праздник, символ непобедимого духа наших братских народов. Это триумф правды и справедливости. Что касается планируемых мероприятий, их формат за последние годы уже сформировался. Это, разумеется, совместное шествие "Бессмертного полка" и акции "Беларусь помнит" в Минске и областных центрах Беларуси. Мы ожидаем, что участие в акции примут и делегации из новых регионов России, как это было в год 80-летия Великой Победы.

У здания посольства России в Минске вновь пройдет торжественная церемония поднятия Знамени Победы — в прошлом году наша инициатива вызвала широкий позитивный резонанс и получила поддержку со стороны общества. Запланированы акции "Свеча памяти", "Сад памяти", "Диктант Победы". Особого упоминания здесь заслуживает культурно-образовательный проект "Поезд памяти", который реализуется с 2021 года по инициативе глав верхних палат парламентов России и Беларуси. В 2025-м участие в нем приняли представители всех республик бывшего СССР , сражавшихся с нацизмом в годы Великой Отечественной войны.

Важно отметить, что военно-мемориальная работа не ограничивается тематикой Великой Отечественной войны и идет фактически постоянно. Силами посольства и при нашей непосредственной поддержке за последние два года было реализовано сразу несколько важных проектов. Настоящим украшением центра Минска стал памятник святому благоверному князю Александру Невскому

В 2025 году по инициативе Российского военно-исторического общества на минском Военном кладбище был установлен памятный крест в честь защитников нашего большого общего Отечества — воинов Русской императорской армии, павших на фронтах Первой мировой войны. В том же году в городе Барановичи Брестской области открыт барельеф Розалии Фридзон — легендарной руководительницы женского партизанского отряда "Родина".

Осенью прошлого года в Гомеле появился новый центр культурно-исторического притяжения — уникальная в своем художественном исполнении конная статуя советского маршала Константина Рокоссовского

В своей работе мы уделяем самое пристальное внимание поддержке каноничного православия. Так, в мае 2024 года центр Гродно украсил бюст великого православного подвижника — митрополита Иосифа Семашко, который вернул родное для белорусов православие на эти земли.

Знаковым событием стал визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Беларусь летом прошлого года. Предстоятель Русской православной церкви посетил торжества по случаю 900-летия Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря.

Доброй традицией стала поддержка дипмиссией и представителями российского бизнеса различных социально ориентированных проектов, в том числе по благоустройству белорусских храмов, наполнению их церковной утварью и новыми иконами. Особняком здесь стоит наша поддержка в ускорении реставрационных работ в Спасо-Преображенском храме XII века в Полоцке , который в 2025 году вновь был открыт для богослужений.

Работа в области защиты исторической памяти не прекращается. У нас немало новых проектов, которые в скором времени будут реализованы. Мы рады, что в этом нас полностью поддерживают наши белорусские друзья.

— В завершение — о международной обстановке. Вызывает серьезное беспокойство напряженность на западных рубежах Союзного государства. Как вы ее оцениваете? Насколько реальна опасность развязывания Западом новой войны?

— Мы уже не раз говорили о мерах, которые предпринимаются нашими странами для защиты границ. Важно напомнить, что все они имеют под собой прочную нормативно-правовую базу. Это, в частности, такие документы, как Военная доктрина Союзного государства (принята в 2021 году), Концепция безопасности (2024 год), Соглашение о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы ПВО (вступило в силу в 2012 году) и, разумеется, Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который был подписан 6 декабря 2024 года и вступил в силу 13 марта 2025 года.

Если говорить коротко, суть этих документов в том, что территория Союзного государства — это единое оборонное пространство. У нас действует Региональная группировка войск, российская авиация осуществляет плановое патрулирование воздушных границ Союзного государства. Современные российские оборонные комплексы надежно прикрывают наши общие западные рубежи. С 2024 года в Беларуси размещено российское тактическое ядерное оружие, а с недавнего времени и новейшие ракетные комплексы "Орешник", боевые возможности которых всем уже известны.