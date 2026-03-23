Рейтинг@Mail.ru
ФСБ раскрыла архивы о контрразведчике из Смерша Вадисе - РИА Новости, 23.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:29 23.03.2026 (обновлено: 12:48 23.03.2026)
https://ria.ru/20260323/arkhivy-2082300771.html
ФСБ раскрыла архивы о контрразведчике из Смерша Вадисе
ФСБ раскрыла архивы о контрразведчике из Смерша Вадисе
2026-03-23T00:29:00+03:00
2026-03-23T12:48:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839167309_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_f896720f2ac1d3da2056fe8759ac8786.jpg
https://ria.ru/20260306/istoriya-2078889164.html
https://ria.ru/20260202/stalingrad-2071599278.html
https://ria.ru/20260128/fsb-2070774326.html
https://ria.ru/20260126/fsb-2070226840.html
https://ria.ru/20251206/fsb-2060255360.html
https://ria.ru/20260115/kennedi-2067967315.html
https://ria.ru/20251218/fsb-2062787561.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839167309_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_7a4b765626b3ffd394e38adc5324bf38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
СССР, Германия, Россия, Иосиф Сталин (Джугашвили), Константин Рокоссовский, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ раскрыла архивы о выдающемся контрразведчике Александре Вадисе

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкУдостоверение сотрудника контрразведки Смерш
Удостоверение сотрудника контрразведки Смерш - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Удостоверение сотрудника контрразведки Смерш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Федеральная служба безопасности России опубликовала новые архивные материалы к 120-летию со дня рождения выдающегося отечественного военного контрразведчика Александра Вадиса, отличавшегося своей принципиальностью и сыгравшего важную роль в деятельности советских спецслужб в Великой Отечественной войне.
"В сталинский и ранний послесталинский периоды истории нашей страны для генералов советских спецслужб были характерны значительные карьерные взлеты и падения, обусловленные сложной и противоречивой внутриполитической обстановкой. Генерал-лейтенант Александр Анатольевич Вадис, яркая и незаурядная личность в отечественных спецслужбах, не стал исключением из этого правила", — заявил РИА Новости историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте России Олег Матвеев.
Александр Вадис (23 марта 1906 года — 3 мая 1968-го) работал в органах государственной безопасности СССР с ноября 1930 года. Великую Отечественную войну Вадис начал начальником особого отдела (военная контрразведка) НКВД 26-й армии Юго-Западного фронта.
"В ходе боевых действий он попал в Киевский котел и, проявив мужество, сумел вырваться из окружения во главе небольшой группы бойцов и офицеров", — отметил Матвеев.
Затем Вадис занимал должности начальника особых отделов НКВД Брянского и Воронежского фронтов. С марта по октябрь 1943 года — начальник Управления контрразведки (УКР) Смерш Центрального фронта. С октября 1943-го по февраль 1944 года — начальник УКР Смерш Белорусского фронта.
Выдающийся советский военачальник Константин Рокоссовский, командовавший Центральным фронтом в июле 1943 года, подписал тогда на Вадиса представление к ордену Отечественной войны I степени, в котором отметил, что под руководством начальника контрразведки фронта с 20 мая 1943-го разоблачено 178 немецких шпионов.
Генерал Вадис непосредственно руководил контрразведывательным обеспечением войск различных фронтов в ходе Курской, Белорусской и Берлинской наступательных операций.

Радиоигра, которая помогла выиграть Курскую битву

Одной из очень эффективных форм борьбы советской военной контрразведки "Смерш" с разведывательными органами противника в годы Великой Отечественной войны стали оперативные радиоигры. Под радиоиграми понимается использование средств радиосвязи для дезинформации вражеской разведки. Главная суть радиоигр состояла в поимке германского агента-радиста с радиостанцией, шифрами и кодами, его перевербовке и включении в "игру" с противником с целью продвижения ему детально подготовленных и потому выглядящих правдоподобными ложных данных.
В историю таких спецопераций вошла радиоигра "Опыт", проводившаяся в период с весны 1943 года по август 1944 года в районе Щигры-Курск-Брянск. При непосредственной участии генерала Вадиса игру вели Управление контрразведки "Смерш" Центрального фронта и Отдел контрразведки "Смерш" Орловского военного округа при координации 3-го отдела Главного управления контрразведки (ГУКР) "Смерш" Наркомата обороны СССР, отвечавшего за проведение радиоигр. В соответствии с планами командования Красной Армии по маскировке наступательной операции в районе Курской дуги, в ходе радиоигры "Опыт" в мае-июле 1943 года противнику передавались дезинформационные сообщения о мнимой подготовке советских войск к обороне.
Активное участие в радиоигре приняли три агента германской военной разведки, прошедшие подготовку в Борисовской разведшколе "Абверкоманды 103", и явившиеся с повинной в органы контрразведки "Смерш" Центрального фронта. После проверки сведений, сообщенных агентами, Вадис доложил в Москву о намерении начать радиоигру с противником. Вскоре "добро" на проведение спецоперации было получено.
"В ходе радиоигры военные контрразведчики парализовали работу германской агентуры в районе Курска. В результате командованию вермахта не удалось получить достоверную информацию о дислокации частей Красной Армии на Курском выступе", - подчеркивается в сообщении ФСБ.
По результатам игры в октябре 1943 года Вадис подписал представление к государственной награде главного действующего лица операции "Опыт" — агента-радиста "Николаева". Указом Президиума Верховного Совета СССР его наградили орденом Отечественной войны II степени.
При этом военные контрразведчики позаботились не только о самом агенте "Николаеве", от имени которого проводилась радиоигра, но и о его семье, очень нуждавшейся в материальной помощи. С санкции Вадиса жене "Николаева" перевели 3 тысячи рублей.

Принципиальность без оглядки на звания

С 8 июля 1944 года по 25 июня 1945 года Вадис возглавлял военную контрразведку 1-го Белорусского фронта.
"Руководимое Вадисом Управление контрразведки "Смерш" 1-го Белорусского фронта приняло участие в захвате берлинской рейхсканцелярии Гитлера, а сам Вадис своей подписью задокументировал обнаружение и идентификацию обгоревших останков главарей Третьего рейха Гитлера и Геббельса, и лично допрашивал свидетелей их смерти", — рассказал Матвеев.
В частности, 3 мая 1945-го Вадис докладывал в Москву об опознании трупа Геббельса и членов его семьи.
Во время подписания Акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил, проходившего в ночь с 8 на 9 мая 1945 года в пригороде Берлина Карлсхорсте, Вадис отвечал за безопасность представителей советской делегации. Затем он был назначен начальником Управления контрразведки "Смерш" Группы советских оккупационных войск в Германии.
"Так сложилось, что по окончании войны в течение мая-августа 1945 года генерал Вадис, можно сказать, оказался в "ненужное время в ненужном месте", что в дальнейшим предопределило крах его военной карьеры", — сказал Матвеев.
Будучи в должности сначала начальника УКР "Смерш" 1-го Белорусского фронта, а затем начальника УКР "Смерш" Группы советских оккупационных войск в Германии, Вадис стал получать оперативные сигналы о присвоении их командным составом ценного трофейного имущества, подлежащего передаче в доход государству, пояснил Матвеев.
"Соответствующая информация направлялась им начальнику ГУКР "Смерш" НКО СССР Виктору Абакумову, а тот, в свою очередь, сообщал об этом лично Верховному Главнокомандующему Иосифу Сталину. Будучи человеком исключительной честности и принципиальности, контрразведчик Вадис действовал без оглядки на звания, статус и заслуги военачальников, находившихся тогда в зените своей славы после победы над Германией, но при этом совершавших злоупотребления", — отметил историк.
Чуть позже собранные оперативниками Вадиса материалы легли в основу так называемого "трофейного дела", фигурантами которого стали видные советские военачальники.
"Поступить иначе Вадис просто не мог, на чем и нажил себе личных врагов", — указал Матвеев.
Видимо, излишняя активность Вадиса, противодействовавшего "приватизации" военачальниками трофейного имущества на территории поверженной Германии, способствовала тому, что в августе 1945 года его перевели на другой конец страны и назначили начальником Управления контрразведки "Смерш" Забайкальского фронта, добавил историк. Там Вадис участвовал в разгроме милитаристской Японии. Затем некоторое время он руководил военной контрразведкой Забайкальско-Амурского военного округа.
"На всех должностях Александр Анатольевич Вадис вел активную борьбу с незаконным расходованием государственных средств должностными лицами", — говорится в сообщении ФСБ.
После смерти Сталина руководство объединенного МВД СССР приняло решение об увольнении многих заслуженных работников государственной безопасности, связанных по службе с арестованным ранее министром госбезопасности СССР Виктором Абакумовым. В их число попал и Вадис.
За время службы Александр Вадис был награжден многочисленными государственными наградами, в том числе двумя орденами Ленина, орденами Кутузова I и II степени, двумя орденами Красного Знамени, орденами и медалями КНР, Польской народной республики и Монгольской народной республики.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала