ФСБ раскрыла архивы о контрразведчике из Смерша Вадисе

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Федеральная служба безопасности России опубликовала новые архивные материалы к 120-летию со дня рождения выдающегося отечественного военного контрразведчика Александра Вадиса, отличавшегося своей принципиальностью и сыгравшего важную роль в деятельности советских спецслужб в Великой Отечественной войне.

"В сталинский и ранний послесталинский периоды истории нашей страны для генералов советских спецслужб были характерны значительные карьерные взлеты и падения, обусловленные сложной и противоречивой внутриполитической обстановкой. Генерал-лейтенант Александр Анатольевич Вадис, яркая и незаурядная личность в отечественных спецслужбах, не стал исключением из этого правила", — заявил РИА Новости историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте России Олег Матвеев.

Александр Вадис (23 марта 1906 года — 3 мая 1968-го) работал в органах государственной безопасности СССР с ноября 1930 года. Великую Отечественную войну Вадис начал начальником особого отдела (военная контрразведка) НКВД 26-й армии Юго-Западного фронта.

"В ходе боевых действий он попал в Киевский котел и, проявив мужество, сумел вырваться из окружения во главе небольшой группы бойцов и офицеров", — отметил Матвеев.

Затем Вадис занимал должности начальника особых отделов НКВД Брянского и Воронежского фронтов. С марта по октябрь 1943 года — начальник Управления контрразведки (УКР) Смерш Центрального фронта. С октября 1943-го по февраль 1944 года — начальник УКР Смерш Белорусского фронта.

Выдающийся советский военачальник Константин Рокоссовский , командовавший Центральным фронтом в июле 1943 года, подписал тогда на Вадиса представление к ордену Отечественной войны I степени, в котором отметил, что под руководством начальника контрразведки фронта с 20 мая 1943-го разоблачено 178 немецких шпионов.

Генерал Вадис непосредственно руководил контрразведывательным обеспечением войск различных фронтов в ходе Курской, Белорусской и Берлинской наступательных операций.

Радиоигра, которая помогла выиграть Курскую битву

Одной из очень эффективных форм борьбы советской военной контрразведки "Смерш" с разведывательными органами противника в годы Великой Отечественной войны стали оперативные радиоигры. Под радиоиграми понимается использование средств радиосвязи для дезинформации вражеской разведки. Главная суть радиоигр состояла в поимке германского агента-радиста с радиостанцией, шифрами и кодами, его перевербовке и включении в "игру" с противником с целью продвижения ему детально подготовленных и потому выглядящих правдоподобными ложных данных.

В историю таких спецопераций вошла радиоигра "Опыт", проводившаяся в период с весны 1943 года по август 1944 года в районе Щигры-Курск-Брянск. При непосредственной участии генерала Вадиса игру вели Управление контрразведки "Смерш" Центрального фронта и Отдел контрразведки "Смерш" Орловского военного округа при координации 3-го отдела Главного управления контрразведки (ГУКР) "Смерш" Наркомата обороны СССР, отвечавшего за проведение радиоигр. В соответствии с планами командования Красной Армии по маскировке наступательной операции в районе Курской дуги, в ходе радиоигры "Опыт" в мае-июле 1943 года противнику передавались дезинформационные сообщения о мнимой подготовке советских войск к обороне.

Активное участие в радиоигре приняли три агента германской военной разведки, прошедшие подготовку в Борисовской разведшколе "Абверкоманды 103", и явившиеся с повинной в органы контрразведки "Смерш" Центрального фронта. После проверки сведений, сообщенных агентами, Вадис доложил в Москву о намерении начать радиоигру с противником. Вскоре "добро" на проведение спецоперации было получено.

"В ходе радиоигры военные контрразведчики парализовали работу германской агентуры в районе Курска . В результате командованию вермахта не удалось получить достоверную информацию о дислокации частей Красной Армии на Курском выступе", - подчеркивается в сообщении ФСБ

По результатам игры в октябре 1943 года Вадис подписал представление к государственной награде главного действующего лица операции "Опыт" — агента-радиста "Николаева". Указом Президиума Верховного Совета СССР его наградили орденом Отечественной войны II степени.

При этом военные контрразведчики позаботились не только о самом агенте "Николаеве", от имени которого проводилась радиоигра, но и о его семье, очень нуждавшейся в материальной помощи. С санкции Вадиса жене "Николаева" перевели 3 тысячи рублей.

Принципиальность без оглядки на звания

С 8 июля 1944 года по 25 июня 1945 года Вадис возглавлял военную контрразведку 1-го Белорусского фронта.

"Руководимое Вадисом Управление контрразведки "Смерш" 1-го Белорусского фронта приняло участие в захвате берлинской рейхсканцелярии Гитлера, а сам Вадис своей подписью задокументировал обнаружение и идентификацию обгоревших останков главарей Третьего рейха Гитлера и Геббельса, и лично допрашивал свидетелей их смерти", — рассказал Матвеев.

В частности, 3 мая 1945-го Вадис докладывал в Москву об опознании трупа Геббельса и членов его семьи.

Во время подписания Акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил, проходившего в ночь с 8 на 9 мая 1945 года в пригороде Берлина Карлсхорсте, Вадис отвечал за безопасность представителей советской делегации. Затем он был назначен начальником Управления контрразведки "Смерш" Группы советских оккупационных войск в Германии

"Так сложилось, что по окончании войны в течение мая-августа 1945 года генерал Вадис, можно сказать, оказался в "ненужное время в ненужном месте", что в дальнейшим предопределило крах его военной карьеры", — сказал Матвеев.

Будучи в должности сначала начальника УКР "Смерш" 1-го Белорусского фронта, а затем начальника УКР "Смерш" Группы советских оккупационных войск в Германии, Вадис стал получать оперативные сигналы о присвоении их командным составом ценного трофейного имущества, подлежащего передаче в доход государству, пояснил Матвеев.

"Соответствующая информация направлялась им начальнику ГУКР "Смерш" НКО СССР Виктору Абакумову, а тот, в свою очередь, сообщал об этом лично Верховному Главнокомандующему Иосифу Сталину . Будучи человеком исключительной честности и принципиальности, контрразведчик Вадис действовал без оглядки на звания, статус и заслуги военачальников, находившихся тогда в зените своей славы после победы над Германией, но при этом совершавших злоупотребления", — отметил историк.

Чуть позже собранные оперативниками Вадиса материалы легли в основу так называемого "трофейного дела", фигурантами которого стали видные советские военачальники.

"Поступить иначе Вадис просто не мог, на чем и нажил себе личных врагов", — указал Матвеев.

Видимо, излишняя активность Вадиса, противодействовавшего "приватизации" военачальниками трофейного имущества на территории поверженной Германии, способствовала тому, что в августе 1945 года его перевели на другой конец страны и назначили начальником Управления контрразведки "Смерш" Забайкальского фронта, добавил историк. Там Вадис участвовал в разгроме милитаристской Японии . Затем некоторое время он руководил военной контрразведкой Забайкальско-Амурского военного округа.

"На всех должностях Александр Анатольевич Вадис вел активную борьбу с незаконным расходованием государственных средств должностными лицами", — говорится в сообщении ФСБ.

После смерти Сталина руководство объединенного МВД СССР приняло решение об увольнении многих заслуженных работников государственной безопасности, связанных по службе с арестованным ранее министром госбезопасности СССР Виктором Абакумовым. В их число попал и Вадис.