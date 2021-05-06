https://ria.ru/20210506/strelba-1731343294.html

Громкие случаи стрельбы в общественных местах в мире в 2019-2021 годах

Громкие случаи стрельбы в общественных местах в мире в 2019-2021 годах

в метро Рио-де-Жанейро в Жакарезинью, северной зоне города, в ходе спецоперации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков во время перестрелки с полицией... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T21:47

2021-05-06T21:47

2021-05-06T21:47

walmart

прают чан-оча

новая шотландия

гуанахуато (штат)

огайо

справки

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731343414_0:203:3072:1931_1920x0_80_0_0_1fd48d8a35d073e30fe61989be36ca42.jpg

20216 мая в метро Рио-де-Жанейро в Жакарезинью, северной зоне города, в ходе спецоперации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков во время перестрелки с полицией погибли 25 человек. Среди жертв — один офицер и 24 подозреваемых. Пострадали два пассажира поезда метрополитена и двое полицейских.15 апреля вечером в США в Индианаполисе вооруженный человек открыл стрельбу в здании логистической компании FedEx. По данным полиции, восемь человек были убиты 19-летним нападавшим Брэндоном Скоттом Хоулом, который затем покончил с собой.22 марта в городе Боулдер в Колорадо выходец из Сирии, гражданин США Ахмад аль-Исса устроил стрельбу в магазине, погибли 10 человек, в том числе один полицейский. Стрелявший был задержан.16 марта в штате Джорджия был открыт огонь в трех спа-салонах, в результате происшествия погибли восемь человек. Нападавшего задержали. Им оказался 21-летний житель города Вудсток в округе Чероки.202012 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области 18-летний юноша открыл стрельбу по людям на остановке. Три человека погибли на месте, еще трое, в том числе бабушка молодого человека, получили ранения. Тело стрелка на следующее утро нашли в лесополосе недалеко от окраины деревни. В середине ноября бабушка нападавшего скончалась от ран в больнице.6 июня в муниципалитете Ирапуато в мексиканском штате Гуанахуато неизвестные ворвались в здание реабилитационного центра и открыли огонь. Девять из оказавшихся на месте происшествия десяти людей погибли на месте. Еще один человек скончался в больнице.18 апреля вечером в канадской провинции Новая Шотландия мужчина открыл огонь по людям в городе Портапик и в некоторых других населенных пунктах. Полиция вела погоню за преступником примерно 12 часов, операция закончилась утром на следующий день близ Галифакса. Стрелявший был одет в форму, похожую на полицейскую, но сотрудником правоохранительных органов он не был. Жертвами стрельбы стали 16 человек, среди которых числится сотрудница королевской канадской конной полиции. Еще один полицейский получил незначительные ранения.4 апреля вечером мужчина, находясь на балконе своей квартиры в поселке Елатьме Касимовского района Рязанской области, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами. Между ними произошел словесный конфликт, в результате которого мужчина взял находившееся в его квартире зарегистрированное охотничье ружье, вышел в подъезд и выстрелил в четырех молодых людей и девушку. От полученных ранений все они скончались на месте.15 марта вечером в городе Спрингфилд американского штата Миссури мужчина зашел в небольшой магазин и открыл стрельбу по покупателям и сотрудникам. Жертвами стали трое посетителей магазина, один из офицеров полиции, приехавших на место происшествия, и сам злоумышленник. Еще двое получили ранения.29 февраля неизвестные открыли стрельбу по прохожим и продавцам магазинов, находящихся недалеко от собора в столице Гаити Порт-о-Пренсе. Погибли не менее восьми человек, еще двое получили серьезные ранения. Стрелявшие скрылись с места преступления на мотоцикле.27 февраля в американском городе Милуоки мужчина устроил стрельбу на предприятии Molson Coors - компании, производящей пиво. Нападавший и еще пять человек погибли, несколько получили ранения. Стрельбу устроил уволенный ранее сотрудник компании.19 февраля вечером мужчина расстрелял людей в двух кальянных и букмекерской конторе в городе Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии. В результате были убиты девять человек, еще четверо ранены. Подозреваемого нашли мертвым в своем доме, там же было обнаружено тело его матери.8 февраля вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра на северо-востоке Таиланда. Он был ликвидирован. Жертвами происшествия стали 30 человек. Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча заявил, что мотивом стрелка был бытовой конфликт из-за продажи дома. По информации министерства обороны, стрелок был профессиональным военным, инструктором по стрельбе в своей части и снайпером, прошедшим подготовку по программе сил спецназначения.24 января в результате стрельбы в немецкой общине Рот-ам-Зе в Баден-Вюртенберге погибли шесть человек. Мотивом к ней был конфликт на бытовой почве. Предполагаемого преступника задержали.201910 декабря утром в Остраве в Чехии психически неуравновешенный мужчина устроил стрельбу в одном из отделений краевой больницы. В результате на месте погибли пять человек и еще один скончался затем во время операции, трое получили ранения. Одна из раненых через два дня скончалась. Нападавший скрылся на автомобиле и впоследствии покончил с собой, заметив полицейский вертолет.4 августа в городе Дейтон в американском штате Огайо в результате стрельбы погибли десять человек, включая нападавшего, 26 пострадали. По информации очевидцев, инцидент произошел в одном из баров района Орегон.3 августа в торговом центре Walmart в городе Эль-Пасо на западе Техаса произошла стрельба. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 ранены.31 мая в городе Вирджиния-Бич, штат Вирджиния, Деуэйн Крэддок открыл стрельбу в трехэтажном административном здании. Погибли 12 человек, несколько человек пострадали. В перестрелку с подозреваемым вступили четверо полицейских. Когда он перестал оказывать сопротивление из-за полученных ранений, полицейские стали оказывать ему первую помощь, но тот скончался.15 марта в двух мечетях Крайстчерча (Новая Зеландия) произошла стрельба. Полиция обезвредила несколько самодельных взрывных устройств, обнаруженных в припаркованных рядом автомобилях. В результате стрельбы погиб 51 человек. Ранения получили около 50 человек.13 марта в перестрелке в школе в бразильском муниципалитете Сузану погибли восемь человек, в том числе двое нападавших. По уточненным данным, погибли пятеро подростков 15-17 лет и трое взрослых, в том числе дядя одного из убийц. Еще 17 человек получили ранения. Предварительное расследование показало, что 17-летний Гильерми Таучи сначала убил 25-летнего Энрики ди Кастру, а потом покончил с собой. По данным полиции, оба молодых человека договорились, что убьют друг друга после нападения.9 марта в мексиканском городе Саламанка штата Гуанахуато вооруженные люди ворвались в ночной бар и открыли огонь по посетителям и сотрудникам. На месте погибли 13 человек, еще восемь получили ранения, из них двое позже скончались в больницах.6 января вечером на мексиканском курорте Плайя-дель-Кармен в штате Кинтана-Роо несколько человек с оружием в руках вошли в бар Las Virginias и открыли огонь по посетителям, погибли семь человек. После нападения нападавшие скрылись на автомобилях.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

новая шотландия

гуанахуато (штат)

огайо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

walmart, прают чан-оча, новая шотландия, гуанахуато (штат), огайо, справки, в мире