Громкие случаи стрельбы в общественных местах в мире в 2019-2021 годах
© REUTERS / Ricardo MoraesПолицейская операция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в районе Жакарезинью в Рио-де-Жанейро, Бразилия
2021
6 мая в метро Рио-де-Жанейро в Жакарезинью, северной зоне города, в ходе спецоперации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков во время перестрелки с полицией погибли 25 человек. Среди жертв — один офицер и 24 подозреваемых. Пострадали два пассажира поезда метрополитена и двое полицейских.
15 апреля вечером в США в Индианаполисе вооруженный человек открыл стрельбу в здании логистической компании FedEx. По данным полиции, восемь человек были убиты 19-летним нападавшим Брэндоном Скоттом Хоулом, который затем покончил с собой.
16 марта в штате Джорджия был открыт огонь в трех спа-салонах, в результате происшествия погибли восемь человек. Нападавшего задержали. Им оказался 21-летний житель города Вудсток в округе Чероки.
2020
12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области 18-летний юноша открыл стрельбу по людям на остановке. Три человека погибли на месте, еще трое, в том числе бабушка молодого человека, получили ранения. Тело стрелка на следующее утро нашли в лесополосе недалеко от окраины деревни. В середине ноября бабушка нападавшего скончалась от ран в больнице.
6 июня в муниципалитете Ирапуато в мексиканском штате Гуанахуато неизвестные ворвались в здание реабилитационного центра и открыли огонь. Девять из оказавшихся на месте происшествия десяти людей погибли на месте. Еще один человек скончался в больнице.
18 апреля вечером в канадской провинции Новая Шотландия мужчина открыл огонь по людям в городе Портапик и в некоторых других населенных пунктах. Полиция вела погоню за преступником примерно 12 часов, операция закончилась утром на следующий день близ Галифакса. Стрелявший был одет в форму, похожую на полицейскую, но сотрудником правоохранительных органов он не был. Жертвами стрельбы стали 16 человек, среди которых числится сотрудница королевской канадской конной полиции. Еще один полицейский получил незначительные ранения.
4 апреля вечером мужчина, находясь на балконе своей квартиры в поселке Елатьме Касимовского района Рязанской области, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами. Между ними произошел словесный конфликт, в результате которого мужчина взял находившееся в его квартире зарегистрированное охотничье ружье, вышел в подъезд и выстрелил в четырех молодых людей и девушку. От полученных ранений все они скончались на месте.
15 марта вечером в городе Спрингфилд американского штата Миссури мужчина зашел в небольшой магазин и открыл стрельбу по покупателям и сотрудникам. Жертвами стали трое посетителей магазина, один из офицеров полиции, приехавших на место происшествия, и сам злоумышленник. Еще двое получили ранения.
29 февраля неизвестные открыли стрельбу по прохожим и продавцам магазинов, находящихся недалеко от собора в столице Гаити Порт-о-Пренсе. Погибли не менее восьми человек, еще двое получили серьезные ранения. Стрелявшие скрылись с места преступления на мотоцикле.
27 февраля в американском городе Милуоки мужчина устроил стрельбу на предприятии Molson Coors - компании, производящей пиво. Нападавший и еще пять человек погибли, несколько получили ранения. Стрельбу устроил уволенный ранее сотрудник компании.
8 февраля вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра на северо-востоке Таиланда. Он был ликвидирован. Жертвами происшествия стали 30 человек. Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча заявил, что мотивом стрелка был бытовой конфликт из-за продажи дома. По информации министерства обороны, стрелок был профессиональным военным, инструктором по стрельбе в своей части и снайпером, прошедшим подготовку по программе сил спецназначения.
24 января в результате стрельбы в немецкой общине Рот-ам-Зе в Баден-Вюртенберге погибли шесть человек. Мотивом к ней был конфликт на бытовой почве. Предполагаемого преступника задержали.
2019
10 декабря утром в Остраве в Чехии психически неуравновешенный мужчина устроил стрельбу в одном из отделений краевой больницы. В результате на месте погибли пять человек и еще один скончался затем во время операции, трое получили ранения. Одна из раненых через два дня скончалась. Нападавший скрылся на автомобиле и впоследствии покончил с собой, заметив полицейский вертолет.
4 августа в городе Дейтон в американском штате Огайо в результате стрельбы погибли десять человек, включая нападавшего, 26 пострадали. По информации очевидцев, инцидент произошел в одном из баров района Орегон.
31 мая в городе Вирджиния-Бич, штат Вирджиния, Деуэйн Крэддок открыл стрельбу в трехэтажном административном здании. Погибли 12 человек, несколько человек пострадали. В перестрелку с подозреваемым вступили четверо полицейских. Когда он перестал оказывать сопротивление из-за полученных ранений, полицейские стали оказывать ему первую помощь, но тот скончался.
15 марта в двух мечетях Крайстчерча (Новая Зеландия) произошла стрельба. Полиция обезвредила несколько самодельных взрывных устройств, обнаруженных в припаркованных рядом автомобилях. В результате стрельбы погиб 51 человек. Ранения получили около 50 человек.
13 марта в перестрелке в школе в бразильском муниципалитете Сузану погибли восемь человек, в том числе двое нападавших. По уточненным данным, погибли пятеро подростков 15-17 лет и трое взрослых, в том числе дядя одного из убийц. Еще 17 человек получили ранения. Предварительное расследование показало, что 17-летний Гильерми Таучи сначала убил 25-летнего Энрики ди Кастру, а потом покончил с собой. По данным полиции, оба молодых человека договорились, что убьют друг друга после нападения.
9 марта в мексиканском городе Саламанка штата Гуанахуато вооруженные люди ворвались в ночной бар и открыли огонь по посетителям и сотрудникам. На месте погибли 13 человек, еще восемь получили ранения, из них двое позже скончались в больницах.
6 января вечером на мексиканском курорте Плайя-дель-Кармен в штате Кинтана-Роо несколько человек с оружием в руках вошли в бар Las Virginias и открыли огонь по посетителям, погибли семь человек. После нападения нападавшие скрылись на автомобилях.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников