Задержанный за стрельбу в Техасе поддержал новозеландского террориста

ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в Техасе Патрик Крузиос перед нападением на торговый центр в Эль-Пасо опубликовал на своей странице в Twitter манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в мечети в Новой Зеландии.
В результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, по данным СМИ, погибли 19 человек. Полиция пока подтвердила смерть лишь одного человека.
В манифесте объемом в несколько страниц 21-летний Крузиос заявляет, что своими действиями он защищает свою страну от иностранного "нашествия". Он также считает, что от наплыва иностранцев страдает культура и экономика США.
Стрельба произошла субботу в торговом центре Walmart в Эль-Пасо. Полиция сообщила о задержании одного подозреваемого.
В середине марта в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой, по данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Обвинения в убийстве предъявлены 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту.
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