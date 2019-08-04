Задержанный за стрельбу в Техасе поддержал новозеландского террориста

Фото мужчины с автоматом, входящего в торговый центр в городе Эль-Пасо на западе Техаса

ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в Техасе Патрик Крузиос перед нападением на торговый центр в Эль-Пасо опубликовал на своей странице в Twitter манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в мечети в Новой Зеландии.

В результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, по данным СМИ, погибли 19 человек. Полиция пока подтвердила смерть лишь одного человека.

В манифесте объемом в несколько страниц 21-летний Крузиос заявляет, что своими действиями он защищает свою страну от иностранного "нашествия". Он также считает, что от наплыва иностранцев страдает культура и экономика США.

Стрельба произошла субботу в торговом центре Walmart в Эль-Пасо. Полиция сообщила о задержании одного подозреваемого.