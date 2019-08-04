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РИА Новости

Задержанный за стрельбу в Техасе поддержал новозеландского террориста

00:58
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© РИА НовостиФото мужчины с автоматом, входящего в торговый центр в городе Эль-Пасо на западе Техаса
Фото мужчины с автоматом, входящего в торговый центр в городе Эль-Пасо на западе Техаса
© РИА Новости
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в Техасе Патрик Крузиос перед нападением на торговый центр в Эль-Пасо опубликовал на своей странице в Twitter манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в мечети в Новой Зеландии.
В результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, по данным СМИ, погибли 19 человек. Полиция пока подтвердила смерть лишь одного человека.
В манифесте объемом в несколько страниц 21-летний Крузиос заявляет, что своими действиями он защищает свою страну от иностранного "нашествия". Он также считает, что от наплыва иностранцев страдает культура и экономика США.
Стрельба произошла субботу в торговом центре Walmart в Эль-Пасо. Полиция сообщила о задержании одного подозреваемого.
В середине марта в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой, по данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Обвинения в убийстве предъявлены 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту.
Стрельба в торговом центре Walmart на западе Техаса, США
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Заголовок открываемого материала
00:58Задержанный за стрельбу в Техасе поддержал новозеландского террориста
00:55Полиция задержала одного человека после стрельбы в Техасе
00:53Полиция официально подтвердила гибель одного человека при стрельбе в Техасе
00:40Появилось фото стрелка, входящего в торговый центр в Техасе
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