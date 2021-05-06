https://ria.ru/20210506/pogibshie-1731332686.html

В Рио-де-Жанейро 25 человек погибли в результате перестрелки в метро

В Рио-де-Жанейро 25 человек погибли в результате перестрелки в метро

В метро Рио-де-Жанейро во время перестрелки с полицией погибли 25 человек, сообщил портал G1. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T18:46

2021-05-06T18:46

2021-05-06T21:51

в мире

бразилия

рио-де-жанейро (город)

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МЕХИКО, 6 мая — РИА Новости. В метро Рио-де-Жанейро во время перестрелки с полицией погибли 25 человек, сообщил портал G1.Стрельба произошла в Жакарезинью, северной зоне города, в ходе спецоперации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.Среди жертв — один офицер и 24 подозреваемых. По информации СМИ, полицейский Андре Фриас скончался в результате ранения в голову. Пострадали также два пассажира поезда метрополитена и двое полицейских.Как отмечается в материале, число погибших в спецоперации рекордное с 2016 года, когда начали вести статистику.

https://ria.ru/20210506/strelba-1731343294.html

бразилия

рио-де-жанейро (город)

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Рио-де-Жанейро после перестрелки в метро. Кадры очевидцев Перестрелка произошла 6 мая во время полицейской операции против наркоторговцев в метрополитене Рио-де-Жанейро. По предварительной информации, 24 погибших — члены преступной группировки, офицер полиции, еще четыре человека ранены. 2021-05-06T18:46 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, бразилия, рио-де-жанейро (город)