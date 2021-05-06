https://ria.ru/20210506/pogibshie-1731332686.html
В Рио-де-Жанейро 25 человек погибли в результате перестрелки в метро
В Рио-де-Жанейро 25 человек погибли в результате перестрелки в метро
В метро Рио-де-Жанейро во время перестрелки с полицией погибли 25 человек, сообщил портал G1. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T18:46
2021-05-06T18:46
2021-05-06T21:51
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рио-де-жанейро (город)
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МЕХИКО, 6 мая — РИА Новости. В метро Рио-де-Жанейро во время перестрелки с полицией погибли 25 человек, сообщил портал G1.Стрельба произошла в Жакарезинью, северной зоне города, в ходе спецоперации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.Среди жертв — один офицер и 24 подозреваемых. По информации СМИ, полицейский Андре Фриас скончался в результате ранения в голову. Пострадали также два пассажира поезда метрополитена и двое полицейских.Как отмечается в материале, число погибших в спецоперации рекордное с 2016 года, когда начали вести статистику.
https://ria.ru/20210506/strelba-1731343294.html
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Рио-де-Жанейро после перестрелки в метро. Кадры очевидцев
Перестрелка произошла 6 мая во время полицейской операции против наркоторговцев в метрополитене Рио-де-Жанейро. По предварительной информации, 24 погибших — члены преступной группировки, офицер полиции, еще четыре человека ранены.
2021-05-06T18:46
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