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Умерла бабушка стрелявшего по прохожим нижегородского стрелка
Умерла бабушка стрелявшего по прохожим нижегородского стрелка
Бабушка молодого человека, устроившего стрельбу в поселке под Нижним Новгородом, умерла от ран, сообщили РИА Новости в областном Минздраве со ссылкой на... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T16:17
2020-11-12T16:40
обстрел остановки в нижегородской области
нижний новгород
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя — РИА Новости. Бабушка молодого человека, устроившего стрельбу в поселке под Нижним Новгородом, умерла от ран, сообщили РИА Новости в областном Минздраве со ссылкой на администрацию клинической больницы имени Семашко.Она скончалась сегодня в 10:45.Таким образом, число жертв стрельбы достигло четырех.Двух человек, которые также получили ранения, выписали из больницы.Инцидент в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области произошел днем 12 октября. Восемнадцатилетний юноша открыл стрельбу по людям на остановке. Три человека погибли на месте, еще трое, в том числе бабушка молодого человека, получили ранения. Тело стрелка на следующее утро нашли в лесополосе недалеко от окраины деревни.
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нижний новгород
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обстрел остановки в нижегородской области, нижний новгород, происшествия

Умерла бабушка стрелявшего по прохожим нижегородского стрелка

16:17 12.11.2020 (обновлено: 16:40 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Роман ВладимировСотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Роман Владимиров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя — РИА Новости. Бабушка молодого человека, устроившего стрельбу в поселке под Нижним Новгородом, умерла от ран, сообщили РИА Новости в областном Минздраве со ссылкой на администрацию клинической больницы имени Семашко.
Она скончалась сегодня в 10:45.
"Медицинский персонал больницы сделал все возможное для спасения пациентки, но, к сожалению, полученные ею ранения были практически несовместимы с жизнью", — сказали агентству в ведомстве.
Таким образом, число жертв стрельбы достигло четырех.
Двух человек, которые также получили ранения, выписали из больницы.
Инцидент в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области произошел днем 12 октября. Восемнадцатилетний юноша открыл стрельбу по людям на остановке. Три человека погибли на месте, еще трое, в том числе бабушка молодого человека, получили ранения. Тело стрелка на следующее утро нашли в лесополосе недалеко от окраины деревни.
Соседка рассказывает, как Монахов вел стрельбу по жителям - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Очевидцы рассказали подробности стрельбы под Нижним Новгородом
 
Обстрел остановки в Нижегородской областиНижний НовгородПроисшествия
 
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