https://ria.ru/20201112/strelba-1584314262.html

Умерла бабушка стрелявшего по прохожим нижегородского стрелка

Умерла бабушка стрелявшего по прохожим нижегородского стрелка

Бабушка молодого человека, устроившего стрельбу в поселке под Нижним Новгородом, умерла от ран, сообщили РИА Новости в областном Минздраве со ссылкой на... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T16:17

2020-11-12T16:17

2020-11-12T16:40

обстрел остановки в нижегородской области

нижний новгород

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя — РИА Новости. Бабушка молодого человека, устроившего стрельбу в поселке под Нижним Новгородом, умерла от ран, сообщили РИА Новости в областном Минздраве со ссылкой на администрацию клинической больницы имени Семашко.Она скончалась сегодня в 10:45.Таким образом, число жертв стрельбы достигло четырех.Двух человек, которые также получили ранения, выписали из больницы.Инцидент в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области произошел днем 12 октября. Восемнадцатилетний юноша открыл стрельбу по людям на остановке. Три человека погибли на месте, еще трое, в том числе бабушка молодого человека, получили ранения. Тело стрелка на следующее утро нашли в лесополосе недалеко от окраины деревни.

https://ria.ru/20201013/ochevidtsy-1579643908.html

нижний новгород

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрел остановки в нижегородской области, нижний новгород, происшествия