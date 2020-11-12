Умерла бабушка стрелявшего по прохожим нижегородского стрелка
16:17 12.11.2020 (обновлено: 16:40 12.11.2020)
© РИА Новости / Роман ВладимировСотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя — РИА Новости. Бабушка молодого человека, устроившего стрельбу в поселке под Нижним Новгородом, умерла от ран, сообщили РИА Новости в областном Минздраве со ссылкой на администрацию клинической больницы имени Семашко.
Она скончалась сегодня в 10:45.
"Медицинский персонал больницы сделал все возможное для спасения пациентки, но, к сожалению, полученные ею ранения были практически несовместимы с жизнью", — сказали агентству в ведомстве.
Таким образом, число жертв стрельбы достигло четырех.
Двух человек, которые также получили ранения, выписали из больницы.
Инцидент в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области произошел днем 12 октября. Восемнадцатилетний юноша открыл стрельбу по людям на остановке. Три человека погибли на месте, еще трое, в том числе бабушка молодого человека, получили ранения. Тело стрелка на следующее утро нашли в лесополосе недалеко от окраины деревни.
13 октября, 19:21Очевидцы рассказали подробности стрельбы под Нижним Новгородом