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РИА Новости

Трамп посетит город Эль-Пасо, где при стрельбе погибли 22 человека

01:43, 6 августа 2019
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© AP Photo / Rudy GutierrezСтрельба в Эль-Пасо, Техас
Стрельба в Эль-Пасо, Техас
© AP Photo / Rudy Gutierrez
ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посетит в среду город Эль-Пасо в штате Техас, где в результате стрельбы в супермаркете погибли 22 человека, заявил во вторник журналистам мэр города Ди Марго.
"Президент Трамп звонил мне вчера… Он приедет сюда в среду", - сказал он. Пресс-конференцию транслировал телеканал Fox News.
В субботу утром 21-летний житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой. Стрелявшего задержали, его обвиняют в терроризме, предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти: среди погибших есть граждане Мексики. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 ранены.
Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, свыше 30 пострадали.
Трамп назвал эти инциденты преступлением против человечества. Он дал указание минюсту работать с местными властями и интернет-компаниями для обнаружения экстремистов до того, как они совершат преступления. Кроме того, президент США поручил минюсту разработать изменения в законодательство в сфере охраны психического здоровья, чтобы более эффективно выявлять потенциальных убийц с психическими отклонениями.
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