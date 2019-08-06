Трамп посетит город Эль-Пасо, где при стрельбе погибли 22 человека

ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посетит в среду город Эль-Пасо в штате Техас, где в результате стрельбы в супермаркете погибли 22 человека, заявил во вторник журналистам мэр города Ди Марго.

"Президент Трамп звонил мне вчера… Он приедет сюда в среду", - сказал он. Пресс-конференцию транслировал телеканал Fox News

В субботу утром 21-летний житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой. Стрелявшего задержали, его обвиняют в терроризме, предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти: среди погибших есть граждане Мексики. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 ранены.

Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, свыше 30 пострадали.