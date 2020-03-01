СМИ: в Порт-о-Пренсе не менее восьми человек погибли при стрельбе

ЧП произошло в субботу во второй половине дня, сообщил портал в воскресенье. По его информации, неизвестные открыли стрельбу по прохожим и продавцам ближайших к собору магазинов. Всего, по предварительным данным, погибли не менее восьми человек, еще по меньшей мере двое получили серьезные ранения.