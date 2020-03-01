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СМИ: в Порт-о-Пренсе не менее восьми человек погибли при стрельбе
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РИА Новости

СМИ: в Порт-о-Пренсе не менее восьми человек погибли при стрельбе

20:47 01.03.2020
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CC BY 2.0 / Siri B.L. / HaitiГаити
Гаити
CC BY 2.0 / Siri B.L. / Haiti
Гаити. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли в результате стрельбы, которая произошла недалеко от собора в столице Гаити Порт-о-Пренсе, сообщает местный портал Haiti Libre.
ЧП произошло в субботу во второй половине дня, сообщил портал в воскресенье. По его информации, неизвестные открыли стрельбу по прохожим и продавцам ближайших к собору магазинов. Всего, по предварительным данным, погибли не менее восьми человек, еще по меньшей мере двое получили серьезные ранения.
Портал сообщает, что стрелявшие скрылись с места преступления на мотоцикле.
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