В полиции рассказали о стрелявшем в Индианаполисе
22:06 16.04.2021 (обновлено: 23:31 16.04.2021)
© WXINНа месте стрельбы в Индианаполисе, США. Кадр из видео
© WXIN
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Человек, открывший стрельбу в здании логистической компании FedEx в американском Индианаполисе, в результате которой погибли восемь человек, являлся 19-летним юношей, передает телеканал NBC News со ссылкой на полицию.
Вечером в четверг неизвестный открыл стрельбу в комплексе компании FedEx в Индианаполисе. По данным полиции, восемь человек были убиты нападавшим, который затем покончил с собой. Полицию уведомили о "многих пострадавших, которых доставили в больницу". Некоторые пострадавшие самостоятельно приехали в больницу. По меньшей мере один человек в критическом состоянии.
По информации трех сотрудников правоохранительных органов, стрелявшим был 19-летний Брэндон Скотт Хоул. Личности погибших еще не установлены. Полиция продолжает устанавливать мотив нападения, сообщает телеканал.
Мужчина, открывший стрельбу в здании логистической компании FedEx, являлся бывшим сотрудником комплекса, передает телеканал CNN.
Как сообщает CNN, в FedEx отказались называть имя подозреваемого, однако представитель Джим Масилак заявил телеканалу: "Мы можем подтвердить, что злоумышленник был бывшим сотрудником данного объекта".
По данным телеканала CNN, подозреваемый был известен федеральным и местным властям. По информации трех неназванных источников в правоохранительных органах, его родственник обращался к властям, предупреждая о его склонности к насилию.
В память о жертвах массовой стрельбы президент Соединенных Штатов Джо Байден в пятницу распорядился приспустить флаги над правительственными учреждениями в стране и за ее пределами.