Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210416/indianapolise-1728662103.html
В полиции рассказали о стрелявшем в Индианаполисе
В полиции рассказали о стрелявшем в Индианаполисе
Человек, открывший стрельбу в здании логистической компании FedEx в американском Индианаполисе, в результате которой погибли восемь человек, являлся 19-летним... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T22:06
2021-04-16T23:31
джо байден
индианаполис
fedex
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728528104_0:107:2957:1770_1920x0_80_0_0_b195a4df68e2ee8800f6978a93518480.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Человек, открывший стрельбу в здании логистической компании FedEx в американском Индианаполисе, в результате которой погибли восемь человек, являлся 19-летним юношей, передает телеканал NBC News со ссылкой на полицию.Вечером в четверг неизвестный открыл стрельбу в комплексе компании FedEx в Индианаполисе. По данным полиции, восемь человек были убиты нападавшим, который затем покончил с собой. Полицию уведомили о "многих пострадавших, которых доставили в больницу". Некоторые пострадавшие самостоятельно приехали в больницу. По меньшей мере один человек в критическом состоянии.По информации трех сотрудников правоохранительных органов, стрелявшим был 19-летний Брэндон Скотт Хоул. Личности погибших еще не установлены. Полиция продолжает устанавливать мотив нападения, сообщает телеканал.Мужчина, открывший стрельбу в здании логистической компании FedEx, являлся бывшим сотрудником комплекса, передает телеканал CNN.Как сообщает CNN, в FedEx отказались называть имя подозреваемого, однако представитель Джим Масилак заявил телеканалу: "Мы можем подтвердить, что злоумышленник был бывшим сотрудником данного объекта".По данным телеканала CNN, подозреваемый был известен федеральным и местным властям. По информации трех неназванных источников в правоохранительных органах, его родственник обращался к властям, предупреждая о его склонности к насилию.В память о жертвах массовой стрельбы президент Соединенных Штатов Джо Байден в пятницу распорядился приспустить флаги над правительственными учреждениями в стране и за ее пределами.
https://ria.ru/20210416/strelba-1728528381.html
индианаполис
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры с места стрельбы на складе FedEx в американском Индианаполисе
Стрельба произошла на складе FedEx в американском Индианаполисе. Речь идет о пятерых погибших и еще нескольких пострадавших.
2021-04-16T22:06
true
PT1M06S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728528104_0:0:2501:1876_1920x0_80_0_0_c450d963946687c91130aaca9ff26047.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джо байден, индианаполис, fedex , в мире

В полиции рассказали о стрелявшем в Индианаполисе

22:06 16.04.2021 (обновлено: 23:31 16.04.2021)
 
© WXINНа месте стрельбы в Индианаполисе, США. Кадр из видео
На месте стрельбы в Индианаполисе, США. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© WXIN
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Человек, открывший стрельбу в здании логистической компании FedEx в американском Индианаполисе, в результате которой погибли восемь человек, являлся 19-летним юношей, передает телеканал NBC News со ссылкой на полицию.
Вечером в четверг неизвестный открыл стрельбу в комплексе компании FedEx в Индианаполисе. По данным полиции, восемь человек были убиты нападавшим, который затем покончил с собой. Полицию уведомили о "многих пострадавших, которых доставили в больницу". Некоторые пострадавшие самостоятельно приехали в больницу. По меньшей мере один человек в критическом состоянии.
По информации трех сотрудников правоохранительных органов, стрелявшим был 19-летний Брэндон Скотт Хоул. Личности погибших еще не установлены. Полиция продолжает устанавливать мотив нападения, сообщает телеканал.
Мужчина, открывший стрельбу в здании логистической компании FedEx, являлся бывшим сотрудником комплекса, передает телеканал CNN.
Как сообщает CNN, в FedEx отказались называть имя подозреваемого, однако представитель Джим Масилак заявил телеканалу: "Мы можем подтвердить, что злоумышленник был бывшим сотрудником данного объекта".
По данным телеканала CNN, подозреваемый был известен федеральным и местным властям. По информации трех неназванных источников в правоохранительных органах, его родственник обращался к властям, предупреждая о его склонности к насилию.
В память о жертвах массовой стрельбы президент Соединенных Штатов Джо Байден в пятницу распорядился приспустить флаги над правительственными учреждениями в стране и за ее пределами.
Полицейские на протесте сторонников Дональда Трампа у Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
Вчера, 11:01
Случаи стрельбы по людям в общественных местах в США в 2021 году
 
Джо БайденИндианаполисFedExВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказал о способах защиты от сезонной аллергии
04:04Российских туристов предложили вывозить из Турции за десять тысяч рублей
03:15Страховщик назвал признаки поддельного полиса ОСАГО
03:08Источник рассказал, когда начнутся испытания ударного дрона "Сириус"
02:45В ВСУ оценили свой потенциал в случае вооруженного конфликта с Россией
02:24В Нью-Йорке проходят протесты против полицейского насилия
02:15Юрист объяснил, почему чек после покупки лучше забрать с собой
02:10Депутат уточнил сроки достижения россиянами коллективного иммунитета
01:57Во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca
01:56Депутат Рады описал "гибель" Украины цитатой Тараса Шевченко
01:36Космонавты перешли с МКС в корабль "Союз МС-17" для возвращения на Землю
01:21Украинские военные не видят признаков подготовки России к "наступлению"
01:15Врач назвал признаки "развода" людей на ненужных анализах
01:15Зеленский заявил о необходимости вступления Украины в НАТО
01:10Госдеп заявил о праве ответа на контрсанкции России
00:50Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием
23:29SpaceX будет доставлять астронавтов на Луну
23:24Пять сенаторов задекларировали недвижимость за рубежом
23:15Пожар на "Невской мануфактуре" потушили
23:10Вице-премьер Чехии отменил визит в Россию для обсуждения "Спутника V"
Лента новостейМолния