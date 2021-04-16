https://ria.ru/20210416/indianapolise-1728662103.html

В полиции рассказали о стрелявшем в Индианаполисе

В полиции рассказали о стрелявшем в Индианаполисе

Человек, открывший стрельбу в здании логистической компании FedEx в американском Индианаполисе, в результате которой погибли восемь человек, являлся 19-летним... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T22:06

2021-04-16T22:06

2021-04-16T23:31

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Человек, открывший стрельбу в здании логистической компании FedEx в американском Индианаполисе, в результате которой погибли восемь человек, являлся 19-летним юношей, передает телеканал NBC News со ссылкой на полицию.Вечером в четверг неизвестный открыл стрельбу в комплексе компании FedEx в Индианаполисе. По данным полиции, восемь человек были убиты нападавшим, который затем покончил с собой. Полицию уведомили о "многих пострадавших, которых доставили в больницу". Некоторые пострадавшие самостоятельно приехали в больницу. По меньшей мере один человек в критическом состоянии.По информации трех сотрудников правоохранительных органов, стрелявшим был 19-летний Брэндон Скотт Хоул. Личности погибших еще не установлены. Полиция продолжает устанавливать мотив нападения, сообщает телеканал.Мужчина, открывший стрельбу в здании логистической компании FedEx, являлся бывшим сотрудником комплекса, передает телеканал CNN.Как сообщает CNN, в FedEx отказались называть имя подозреваемого, однако представитель Джим Масилак заявил телеканалу: "Мы можем подтвердить, что злоумышленник был бывшим сотрудником данного объекта".По данным телеканала CNN, подозреваемый был известен федеральным и местным властям. По информации трех неназванных источников в правоохранительных органах, его родственник обращался к властям, предупреждая о его склонности к насилию.В память о жертвах массовой стрельбы президент Соединенных Штатов Джо Байден в пятницу распорядился приспустить флаги над правительственными учреждениями в стране и за ее пределами.

https://ria.ru/20210416/strelba-1728528381.html

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Кадры с места стрельбы на складе FedEx в американском Индианаполисе Стрельба произошла на складе FedEx в американском Индианаполисе. Речь идет о пятерых погибших и еще нескольких пострадавших. 2021-04-16T22:06 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, индианаполис, fedex , в мире