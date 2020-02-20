В Ханау отменили традиционное карнавальное шествие из-за стрельбы

В ночь на четверг неизвестный атаковал две кальянные и букмекерскую контору в Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии, были убиты, по последним данным, девять человек, еще четверо ранены. Позднее предполагаемого преступника нашли мертвым в его доме, рядом было обнаружено тело матери стрелявшего. Подозреваемый, предположительно, придерживался праворадикальных взглядов.
"Карнавальное шествие в центре города 22 февраля отменено", - говорится в сообщении на сайте администрации города. Также отменен городской форум, запланированный на вечер четверга.
В четверг в 18.00 по местному времени (20.00 мск) на площади Марктплац состоится бдение в память о жертвах нападения.