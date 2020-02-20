В Ханау отменили традиционное карнавальное шествие из-за стрельбы

"Карнавальное шествие в центре города 22 февраля отменено", - говорится в сообщении на сайте администрации города. Также отменен городской форум, запланированный на вечер четверга.

В четверг в 18.00 по местному времени (20.00 мск) на площади Марктплац состоится бдение в память о жертвах нападения.