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РИА Новости

В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек

Вчера, 11:26
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© AP Photo / John MinchilloНа месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
© AP Photo / John Minchillo
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.
Еще 26 человек пострадали. Как уточняется, нападавшего нейтрализовали менее чем за минуту.
По информации очевидцев, инцидент произошел в одном из баров района Орегон. На месте ЧП работают сотрудники ФБР.
Это второй случай стрельбы в США за сутки: ранее в результате нападения на торговый центр Walmart в Эль-Пасо (штат Техас) погибли 20 человек, 26 ранены, многие из них находятся в тяжелом состоянии в больницах.
Стрелок задержан: им оказался 21-летний белый американец Патрик Крузиос. До нападения он опубликовал в Twitter манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в марте в мечети в Новой Зеландии, и заявил, что из-за мигрантов страдает культура и экономика США.
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ОгайоСШАВ мире
Популярные комментарии
Интересно, а почему когда стреляет белый - это подчеркивают?
4 августа, 11:57
Alex DeLarge
11871303
Царствие Небесное погибшим. Здоровья раненым.
4 августа, 13:28
эммануил гершевич
7213000
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