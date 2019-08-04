В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек

На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019

На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019

© AP Photo / John Minchillo На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.

Еще 26 человек пострадали. Как уточняется, нападавшего нейтрализовали менее чем за минуту.

#OregonDistrict #update Lt. Col. Carper: at 1:22am active shooter situation began in oregon district. The shooter is deceased. There are 9 others also deceased. At least 16 others went to area hospitals with injuries. — Dayton Police Dept. (@DaytonPolice) August 4, 2019

По информации очевидцев, инцидент произошел в одном из баров района Орегон. На месте ЧП работают сотрудники ФБР.

BREAKING: Dayton police confirm 10 people dead in Oregon District shooting in Dayton, including the alleged shooter, who used a long gun. No info on suspect or victims released. 16 others taken to local hospitals, extent of injuries unknown. @WDTN #oregondistrict pic.twitter.com/xpEdE96WfI — Kristen Eskow (@KristenEskow) 4 августа 2019 г.

Это второй случай стрельбы в США за сутки: ранее в результате нападения на торговый центр Walmart в Эль-Пасо (штат Техас) погибли 20 человек, 26 ранены, многие из них находятся в тяжелом состоянии в больницах.

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