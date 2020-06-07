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2020-06-07T13:39
https://ria.ru/20200607/1572587963.html
В Мексике десять человек погибли при стрельбе в реабилитационном центре
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РИА Новости

В Мексике десять человек погибли при стрельбе в реабилитационном центре

13:36 07.06.2020 (обновлено: 13:39 07.06.2020)
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© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
© AP Photo / Gustavo Aguado
Сотрудники правоохранительных органов Мексики. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Десять человек погибли в результате инцидента со стрельбой в реабилитационном центре для зависимых в мексиканском штате Гуанахуато, сообщает телеканал Televisa со ссылкой на местные власти.
Сообщается, что инцидент произошел в субботу около 16.00 по местному времени (00.00 воскресенья мск) в муниципалитете Ирапуато. Неизвестные ворвались в здание реабилитационного центра и открыли огонь. Девять из оказавшихся на месте происшествия десяти людей погибли на месте. Еще один человек скончался в больнице, отмечает телеканал.
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По данным телеканала, впоследствии на место инцидента прибыли сотрудники полиции и прокуратуры.
Штат Гуанахуато является одним из крупнейших промышленных центров Мексики. На его территории действуют члены преступных картелей, в частности крупных группировок "Санта-Роса-де-Лима" и "Картель нового поколения Халиско", орудующих на территории всей страны.
В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей. Так, 2018-2019 годы стали худшими в истории страны по количеству убийств.
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