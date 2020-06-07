В Мексике десять человек погибли при стрельбе в реабилитационном центре

Сообщается, что инцидент произошел в субботу около 16.00 по местному времени (00.00 воскресенья мск) в муниципалитете Ирапуато. Неизвестные ворвались в здание реабилитационного центра и открыли огонь. Девять из оказавшихся на месте происшествия десяти людей погибли на месте. Еще один человек скончался в больнице, отмечает телеканал.