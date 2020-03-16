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В США в результате стрельбы погибли пять человек
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РИА Новости

В США в результате стрельбы погибли пять человек

16:45 16.03.2020
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© REUTERS / Sara StathasПолиция на месте стрельбы в Милуоки, штат Висконсин. 26 февраля 2020
Полиция на месте стрельбы в Милуоки, штат Висконсин. 26 февраля 2020
© REUTERS / Sara Stathas
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Неизвестный открыл стрельбу в городе Спрингфилд американского штата Миссури, пять человек, включая подозреваемого, погибли, еще двое получили ранения, говорится в заявлении полиции города, опубликованном на официальном сайте.
Как отмечается, стрельба произошла вечером в воскресенье (утро понедельника мск) у небольшого магазина сети Kum&Go. Неизвестный зашел в магазин и открыл стрельбу по покупателям и сотрудникам.
Сообщается, что в результате стрельбы погиб один из офицеров, приехавший на место происшествия, еще один получил ранения и находится в больнице. Жертвами также стали трое посетителей магазина и сам злоумышленник. Еще один посетитель магазина доставлен в больницу с ранением.
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СпрингфилдСШАВ мире
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