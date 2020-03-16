В США в результате стрельбы погибли пять человек

Как отмечается, стрельба произошла вечером в воскресенье (утро понедельника мск) у небольшого магазина сети Kum&Go. Неизвестный зашел в магазин и открыл стрельбу по покупателям и сотрудникам.

Сообщается, что в результате стрельбы погиб один из офицеров, приехавший на место происшествия, еще один получил ранения и находится в больнице. Жертвами также стали трое посетителей магазина и сам злоумышленник. Еще один посетитель магазина доставлен в больницу с ранением.