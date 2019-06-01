Число жертв стрельбы в Вирджинии выросло до 12 человек

ВАШИНГТОН, 1 июн – РИА Новости. Число жертв стрельбы в американском курортном городе Вирджиния-Бич в субботу возросло до 12 человек, заявил глава местной полиции Джим Сервера.

"Один из пострадавших скончался от ранений по пути в больницу. У нас также еще четверо новых пострадавших, которым оказывают помощь в больнице. И у нас есть информация, что некоторые могут сами добираться в больницы", - сказал он.

Ранее он говорил об одиннадцати погибших и шестерых раненых.

По словам Серверы, в перестрелку с подозреваемым в административном здании вступили четверо полицейских.

"Могу сказать, что это была долгая перестрелка между этими четырьмя полицейскими и подозреваемым. Мы обнаружили пистолет 45-го калибра (0,45 дюйма – ред.) с многочисленными магазинами повышенной вместимости, которые были на тот момент пусты", - сказал он, отметив, что один из полицейских получил пулю в бронежилет.

Когда подозреваемый перестал оказывать сопротивление из-за полученных ранений, полицейские стали оказывать ему первую помощь, но тот скончался. Сервера не стал обсуждать личность подозреваемого и его мотивы, подтвердив только, что тот работал в этом здании и имел туда доступ.

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщило, что стрельбу открыл 40-летний Деуэйн Крэддок. По данным газеты, он действовал из мести, однако подробности неизвестны. За последние несколько недель мужчина приобрел много оружия.