Число жертв стрельбы в Вирджинии выросло до 12 человек

ВАШИНГТОН, 1 июн – РИА Новости. Число жертв стрельбы в американском курортном городе Вирджиния-Бич в субботу возросло до 12 человек, заявил глава местной полиции Джим Сервера.
"Один из пострадавших скончался от ранений по пути в больницу. У нас также еще четверо новых пострадавших, которым оказывают помощь в больнице. И у нас есть информация, что некоторые могут сами добираться в больницы", - сказал он.
Ранее он говорил об одиннадцати погибших и шестерых раненых.
По словам Серверы, в перестрелку с подозреваемым в административном здании вступили четверо полицейских.
"Могу сказать, что это была долгая перестрелка между этими четырьмя полицейскими и подозреваемым. Мы обнаружили пистолет 45-го калибра (0,45 дюйма – ред.) с многочисленными магазинами повышенной вместимости, которые были на тот момент пусты", - сказал он, отметив, что один из полицейских получил пулю в бронежилет.
Когда подозреваемый перестал оказывать сопротивление из-за полученных ранений, полицейские стали оказывать ему первую помощь, но тот скончался. Сервера не стал обсуждать личность подозреваемого и его мотивы, подтвердив только, что тот работал в этом здании и имел туда доступ.
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщило, что стрельбу открыл 40-летний Деуэйн Крэддок. По данным газеты, он действовал из мести, однако подробности неизвестны. За последние несколько недель мужчина приобрел много оружия.
Сервера также сообщил, что стрельба велась на всех трех этажах здания, один из пострадавших находился на улице в машине. На месте работают различные службы, включая ФБР.