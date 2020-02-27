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Трамп назвал стрельбу в Милуоки ужасной
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РИА Новости

Трамп назвал стрельбу в Милуоки ужасной

02:40 27.02.2020 (обновлено: 09:34 27.02.2020)
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© REUTERS / Sara StathasПолиция на месте стрельбы в Милуоки, штат Висконсин. 26 февраля 2020
Полиция на месте стрельбы в Милуоки, штат Висконсин. 26 февраля 2020
© REUTERS / Sara Stathas
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал "ужасной" стрельбу в Милуоки, заявил, что пять человек погибли и ряд получили ранения.
Ранее сообщалось о том, что нападавший и еще пять человек погибли при стрельбе на предприятии Molson Coors - компании, производящей пиво. По данным СМИ, стрельбу устроил уволенный ранее сотрудник.
"Я бы хотел выразить свои глубочайшие соболезнования семьям погибших", - сказал президент журналистам на брифинге.
По его словам, "пять человек погибли, ряд получили ранения, некоторые из них тяжелые". "Это ужасная вещь", - добавил Трамп.
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МилуокиСШАВ мире
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