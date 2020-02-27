Трамп назвал стрельбу в Милуоки ужасной

Полиция на месте стрельбы в Милуоки, штат Висконсин. 26 февраля 2020

ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп назвал "ужасной" стрельбу в Милуоки , заявил, что пять человек погибли и ряд получили ранения.

Ранее сообщалось о том, что нападавший и еще пять человек погибли при стрельбе на предприятии Molson Coors - компании, производящей пиво. По данным СМИ, стрельбу устроил уволенный ранее сотрудник.

"Я бы хотел выразить свои глубочайшие соболезнования семьям погибших", - сказал президент журналистам на брифинге.