В Таиланде после инцидента со стрельбой усилят меры безопасности

Официальный представитель армии Винтхай Сувари заявил, что на военных объектах будет усилен надзор за арсеналом. Ранее сообщалось, что старший сержант сухопутных войск Таиланда, устроивший стрельбу на улицах города, был вооружен автоматическим оружием, снайперской винтовкой, пистолетами и гранатами, украденными с оружейного склада его воинской части. По словам официального представителя армии, преступник был близок с военными, которые охраняли склад оружия, поэтому его нападение застало их врасплох.
"После того как ситуация улучшится, мы изучим цепочку событий… чтобы для большей эффективности скорректировать существующие меры", - заявил Сувари.
В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра на северо-востоке Таиланда. Он был ликвидирован. По данным издания, жертвами происшествия стали 30 человек. Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча заявил, что мотивом стрелка был бытовой конфликт из-за продажи дома. По информации министерства обороны, 34-летний стрелок был профессиональным военным, инструктором по стрельбе в своей части и снайпером, прошедшим подготовку по программе сил спецназначения.