В Таиланде после инцидента со стрельбой усилят меры безопасности

Официальный представитель армии Винтхай Сувари заявил, что на военных объектах будет усилен надзор за арсеналом. Ранее сообщалось, что старший сержант сухопутных войск Таиланда, устроивший стрельбу на улицах города, был вооружен автоматическим оружием, снайперской винтовкой, пистолетами и гранатами, украденными с оружейного склада его воинской части. По словам официального представителя армии, преступник был близок с военными, которые охраняли склад оружия, поэтому его нападение застало их врасплох.