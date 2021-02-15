https://ria.ru/20210215/liviya-1597225002.html

Внутренний конфликт в Ливии

Внутренний конфликт в Ливии

15 февраля 2011 года в Ливии начались акции протеста с требованием ухода лидера страны Муамара Каддафи, правившего более 40 лет. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T00:30

2021-02-15T00:30

2021-02-15T00:30

ливия

справки

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15 февраля 2011 года в Ливии начались акции протеста с требованием ухода лидера страны Муамара Каддафи, правившего более 40 лет.Антиправительственные выступления вспыхнули в Бенгази – втором по величине городе Ливии. Манифестанты требовали освобождения адвоката и правозащитника Фетхи Тарбеля (представлял интересы семей погибших во время бунта в тюрьме Абу-Слим в 1996 году).После освобождения Тарбеля толпа протестующих не разошлась, а вступила в столкновения с полицией. После этого силы правопорядка разогнали несколько сотен манифестантов, скандировавших лозунги против действующего режима. Ливийские СМИ сообщили, что в результате столкновений были ранены 14 человек.К концу февраля город Бенгази перешел под контроль противников режима Каддафи. В городе был сформирован Национальный ливийский совет – орган власти революции, которому должны были подчиняться все города, поддержавшие сторонников свержения режима ливийского лидера.Выступления противников режима охватили и столицу страны Триполи. По данным международных организаций, власти жестоко подавляли демонстрации.26 февраля Совет Безопасности ООН принял резолюцию о введении международных санкций против руководства Ливии. Меры СБ ООН, призванные остановить убийства противников режима Муаммара Каддафи, в частности, предусматривали эмбарго на торговлю оружием с Ливией, замораживание счетов и запрет на зарубежные поездки ливийского лидера, его семьи и ряда его приближенных. К этому времени Каддафи практически полностью утратил контроль над восточной частью страны.27 февраля ливийская оппозиция сообщила о формировании временного органа власти – Переходного национального совета (ПНС) и подготовке к выборам главы государства. 17 марта США и их западные партнеры инициировали в Совете Безопасности ООН принятие резолюции, предусматривающей введение бесполетной зоны над Ливией. Россия и Китай решили не применять право вето, поскольку посчитали, что она не противоречит усилиям международного сообщества по урегулированию ситуации в стране. Однако на практике силы западной коалиции под руководством НАТО превысили мандат ООН и начали наносить воздушные удары по государственным, гражданским и военным объектам страны, встав тем самым на сторону повстанцев. 19 марта в Ливии началась иностранная военная операция против режима Каддафи. В ней приняли участие вооруженные силы Великобритании, Франции, США, Канады, Бельгии, Италии, Испании, Дании. Самолеты французских ВВС, взлетев с авиабазы в Сен-Дизье, нанесли первый удар по ливийской военной технике в окрестностях Бенгази. 31 марта руководство кампанией в Ливии полностью перешло к представителям командования НАТО.Вооруженное восстание в Ливии продолжалось около девяти месяцев. В результате лидер страны Муаммар Каддафи был свергнут и 20 октября 2011 года убит близ своего родного города Сирт, скрываясь от преследования оппозиции.Огромный ущерб был нанесен экономике этой нефтедобывающей страны.Количество погибших до сих пор точно не известно. Согласно официальной ливийской статистике, за несколько месяцев 2011 года число жертв составило 5,5 тысяч человек. По экспертным оценкам, во время операции НАТО погибли 40 тысяч человек.23 октября 2011 года Переходный национальный совет (ПНС) официально объявил о завершении гражданской войны в Ливии.Операция НАТО в Ливии завершилась 31 октября 2011 года. После гибели Каддафи между различными кланами и вооруженными группировками началась борьба за власть как на государственном, так и региональном уровнях.7 июля 2012 года в Ливии состоялись парламентские выборы во Всеобщий национальный конгресс, в котором большинство мест заняли две конкурирующие партии – Альянс национальных сил и исламистская Партия справедливости и строительства. Противостояние исламистов и умеренных сил при поддержке части военных вылилось в еще один вооруженный конфликт, результатом которого стало установление в августе 2014 года двоевластия в стране. В городе Тобрук на востоке страны стала официально заседать признанная мировым сообществом Палата представителей, а в Триполи – поддерживаемый вооруженными группировками происламский Всеобщий национальный конгресс (ВНК).Оба правительства и оба парламента (ВНК – в Триполи, ПП – в Тобруке) выдвинули претензии на право считаться единственным легитимным руководством ливийского государства, что привело к новому этапу долгосрочного вооруженного конфликта в Ливии. Аморфность обоих образований, дефицит ресурсов и поддержки на местах не позволили ни одному из них добиться решающего преимущества в последовавшем военном противостоянии.Неустанные попытки ООН и международных посредников усадить представителей ВНК и ПП за стол переговоров оставались безуспешны. Достичь прогресса удалось в конце 2015 года. 17 декабря в городе Схират (Марокко) под эгидой ООН состоялось подписание соглашения об урегулировании внутреннего конфликта в Ливии. Главным пунктом в тексте документа, который стороны конфликта согласовывали 14 месяцев, стала договоренность о формировании правительства национального согласия, которое должно было действовать во время переходного периода – два года. Закончиться он должен был парламентскими выборами.23 декабря 2015 года Совет Безопасности ООН резолюцией 2259 одобрил договоренность о формировании правительства национального единства в Ливии, которая была достигнута противоборствующими сторонами 17 декабря. Резолюция была принята пятнадцатью членами СБ ООН единогласно. 31 марта 2016 года правительство национального согласия Ливии приступило к работе. Его возглавил Файез Саррадж.Исламисты из прекратившего работу ВНК в Триполи вошли в состав Высшего государственного совета – параллельного парламента, который, согласно плану ООН, должен выполнять консультативные функции. Парламент, заседавший в восточном городе Тобрук, не поддержал правительство нацсогласия, проголосовав против вотума доверия ему.На должность Верховного главнокомандующего армии парламент назначил бывшего друга Муаммара Каддафи влиятельного генерала Халифу Хафтара. Двоевластие и обвал в системе безопасности привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Ливия стала плацдармом "Исламского государства"* (ИГ, террористическая организация, запрещенная на территории России) за пределами Ближнего Востока. Укрепившись в портовом городе Сирте, где до осени 2011 года удерживал оборону бывший правитель страны Муаммар Каддафи, террористы взяли под контроль часть морского побережья Ливии, вклинившись между территориями, контролируемыми соперничающими центрами власти. Совместными усилиями политические противники вытеснили ИГ из Сирта, однако доказательств того, что лидеры группировки были уничтожены, так и не поступило. По сообщениям СМИ, сторонники "Исламского государства"* отступили на юг, в пустыню. В сентябре 2017 года в окружении генерала Хафтара признали, что исламисты "возвращаются на прежнее место".В течение несколько лет Ливийская национальная армия под руководством Халифы Хафтара освободила от террористов, близких к "Аль-Каиде"* и ИГ*, обширные территории на востоке страны, в том числе полностью очистила от радикалов города Бенгази и Дерна. Попытки добиться урегулирования ситуации в Ливии принимались самыми разными силами, включая европейцев и США, однако не увенчались успехом из-за противоречивых позиций и взглядов противоборствующих сторон.Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром.В апреле 2019 года Халифа Хафтар объявил о начале наступления ЛНА на Триполи, однако каких-либо серьезных успехов Ливийской национальной армии достичь не удалось: каждая из сторон продолжала удерживать свои позиции, обмениваясь артобстрелами и авиаударами.Ситуация в Ливии обострилась в конце ноября, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава ПНС Саррадж подписали вызвавшие осуждение в регионе меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Анкара 6 января 2020 года заявила, что направила военных на помощь Сарраджу.Чтобы погасить напряженность и добиться прекращения огня и начала политического урегулирования, 13 января 2020 года в Москве состоялись межливийские переговоры с участием Хафтара и Сарраджа. Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа и выступил категорически против посреднического участия Турции в ливийском урегулировании. Делегация ПНС соглашение подписала.После межливийских переговоров в Москве в Берлине прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. На саммите также присутствовали премьер-министр правящего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам конфликта. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.3 февраля 2020 года в Женеве начала работу совместная военная комиссия ливийских сторон, в состав которой вошли пять старших офицеров со стороны правительства национального единства и пять старших офицеров из ливийской национальной армии. Цель работы военного комитета – вести переговоры о полноценном прекращении огня в Ливии. 18 февраля межливийские переговоры военных комитетов в составе "5+5" возобновили свою работу в Женеве. 24 февраля стороны конфликта в Ливии на переговорах в Женеве подготовили проект соглашения по прекращению огня в стране. Обе стороны согласились представить проект соглашения своему руководству для дальнейших консультаций.Однако перемирие в Ливии так и не соблюдалось. Обе стороны конфликта заявляли, что противники получают помощь оружием и живой силой извне.Ливийскую национальную армию открыто поддержал Египет. Президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Египет готов оказать помощь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также президент заявлял, что у любого прямого вмешательства Египта в Ливии теперь есть легитимность по международному праву. По его словам, "красной чертой" для продвижения войск является город Сирт, расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра.21 августа 2020 года глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж объявил о немедленном прекращении огня и приостановке всех военных операций на территории страны. В своем заявлении ПНС призвал провести президентские и парламентские выборы в марте 2021 года, отметив, что для достижения прекращения огня требуется демилитаризация городов Сирт и Аль-Джуфра.С заявлением в тот же день выступил и спикер заседающего на востоке Ливии парламента Агила Салех. Он также призвал к перемирию в стране и выразил надежду на обеспечение безопасности в городе Сирт силами полиции. Парламент выразил надежду, что перемирие "позволит сделать город Сирт временной штаб-квартирой нового президентского совета Ливии".В сентябре стороны конфликта в Ливии вернулись за стол переговоров. В целях закрепления режима прекращения огня и подготовки переговоров для разрешения противоречий между сторонами в марокканской Бузнике прошли двухдневные переговоры делегаций от Высшего государственного совета Ливии (ВГС), представляющего Триполи, и парламента во главе с Агилой Салехом, заседающего в Тобруке. Встреча носила подготовительный характер, предваряя заседание межливийской переговорной комиссии в Женеве.23 октября 2020 года на переговорах в Женеве стороны конфликта в Ливии подписали соглашение о прекращении огня.Стороны решили, что все военные силы и вооруженные группы, которые находятся на передовой, вернутся в свои лагеря. Это должно быть сделано вместе с освобождением всех ливийских территорий от иностранных боевиков. Режим прекращения огня не распространяется на группировки, определенные ООН как террористические.Стороны также договорились о прекращении работы всех тренировочных лагерей для военных. Также будет создана совместная полицейская группировка для контроля за соблюдением безопасности.В середине ноября в Тунисе под патронажем миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) прошел форум ливийского политического диалога, участники которого согласовали дорожную карту по объединению органов государственной власти в стране Согласно плану миссии ООН, ливийский форум политического диалога должен завершиться выбором членов нового президентского совета и правительства Ливии. Совет будет состоять из руководителя и двух его заместителей. Каждый из членов совета будет представлять один из трех регионов Ливии (исторические области Триполитания, Киренаика и Феццан). Глава правительства и два его заместителя также должны будут представлять разные регионы.Вслед за одобрением состава правительства со стороны Палаты представителей Ливии и Высшего государственного совета в стране, согласно плану, начнется переходный период, который не должен превысить 18 месяцев. Окончиться переходное положение должно президентскими и парламентскими выборами.В самой Ливии к форуму многие относятся критически или с большим скепсисом. Главное недовольство как политиков, так и простых граждан вызывает включение в список участников переговоров ранее неизвестных в стране имен, а также большой группы сторонников ассоциации "Братья-мусульмане"*.5 февраля 2021 года в Женеве участники Форума ливийского политического диалога (ФЛПД), проходящего под эгидой ООН, избрали высших должностных лиц переходного руководства Ливии.Новым главой Президентского совета по итогам проведенного голосования по спискам был избран бывший посол Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в Греции Мухаммед Юнис аль-Манфи. Его заместителями в Президентском совете стали Муса аль-Куни и Абдалла Хуссейн аль-Лафи. Главой переходного правительства избран ливийский бизнесмен и политик Абдель Хамид Дубейба. * Запрещенная в России террористическая организацияМатериал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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