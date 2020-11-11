Участники ливийского диалога согласовали план по объединению власти
На форум, проходящий под патронажем Миссии ООН по поддержке Ливии, приехали 75 делегатов - представителей различных слоев ливийского общества. Стартовавшие в понедельник переговоры проходят в курортном городке Гаммарт - пригороде тунисской столицы. Согласно первоначального графику миссии, форум должен завершиться к 16 ноября.
"Участники политического диалога согласовали дорожную карту объединения государственных органов… договорились провести выборы не более чем через 18 месяцев (после начала переходного периода)", - заявила Уильямс на пресс-конференции, которую транслируют спутниковые арабские телеканалы.
Согласно плану миссии ООН, ливийский форум политического диалога должен завершиться выбором членов нового президентского совета и правительства Ливии. Совет будет состоять из руководителя и двух его заместителей. Каждый из членов совета будет представлять один из трех регионов Ливии (исторические области Триполитания, Киренаика и Феццан). Глава правительства и два его заместителя также должны будут представлять разные регионы.
Вслед за одобрением состава правительства со стороны Палаты представителей Ливии и Высшего государственного совета в стране, согласно плану, начнется переходный период, который не должен превысить 18 месяцев. Окончиться переходное положение должно президентскими и парламентскими выборами.
В самой Ливии к форуму многие относятся критически или с большим скепсисом. Главное недовольство как политиков, так и простых граждан вызывает включение в список участников переговоров ранее неизвестных в стране имен, а также большой группы сторонников ассоциации "Братья-мусульмане"*.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Фаейза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.
*Террористическая организация, запрещенная в России
*Террористическая организация, запрещенная в России