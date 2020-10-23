https://ria.ru/20201023/liviya-1581170477.html

Стороны конфликта в Ливии подписали соглашение о прекращении огня

Участники совместной ливийской военной комиссии на переговорах в Женеве достигли соглашения о прекращении огня, заявила исполняющая обязанности спецпосланника... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T12:53

2020-10-23T12:53

2020-10-23T13:35

обострение конфликта в ливии

правительство национального согласия ливии (пнс)

файез ас-саррадж

халифа хафтар

женева (город)

ливия

в мире

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<strong>ЖЕНЕВА, 23 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Участники совместной ливийской военной комиссии на переговорах в <a href="http://ria.ru/location_Geneva/" target="_blank" data-auto="true">Женеве</a> достигли соглашения о прекращении огня, заявила исполняющая обязанности спецпосланника <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> по <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a> глава миссии ООН по поддержке Ливии Стефани Уильямс, выступая на церемонии подписания документа."Я хочу отметить вашу приверженность встрече, что привело к соглашению, которое поможет обеспечить более безопасное будущее для всех (в Ливии - ред.)… Вы встретились на этой неделе в первую очередь как ливийцы. Никто не любит Ливию так, как любите ее вы. Только вы можете понять, что можно сделать, чтобы сохранить страну. Дорога была длинной и временами сложной. Ваш патриотизм стал вашим путем вперед, и вы смогли достичь соглашение о прекращении огня", - сказала она.Уильямс подчеркнула, что рассчитывает, что достигнутое соглашение не только принесет мир, но и поможет перемещенным из-за конфликта ливийцам вернуться в свои дома и жить в безопасности."Я верю, что то, что вы достигли здесь – это важнейших знак для Ливии и ливийского народа. Я выражаю надежду, что будущие поколения ливийцев будут расценивать нынешнее соглашение как первые бесстрашный шаг для достижения урегулирования ливийского кризиса. Перед нами много работы в ближайшие недели, чтобы реализовать соглашение. Важно работать как можно быстрее, чтобы облегчить многие проблемы, которые этот конфликт приносит для граждан Ливии. Мы даем ливийскому народу надежду на лучшее будущее", - отметила она.Глава миссии ООН по поддержке в Ливии указала, что теперь необходимо сделать все, чтобы международное сообщество поддержало достигнутые договоренности и предоставило ливийским сторонам всю необходимую поддержку.Церемония подписания соглашения о прекращении огня в Ливии прошла в зале Конференции по разоружению женевской штаб-квартиры ООН в присутствии генерального директора женевского офиса <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Valovaja/" target="_blank" data-auto="true">Татьяны Валовой</a> и исполняющей обязанности спецпосланника ООН по Ливии главы миссии ООН по поддержке Ливии Уильямс. Все участники были в маска и соблюдали дистанцию в рамках борьбы с распространением COVID-19. Перед церемонией подписания играл гимн Ливии.В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует <a href="http://ria.ru/location_Tripoli/" target="_blank" data-auto="true">Триполи</a> и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала <a href="http://ria.ru/person_KHalifa_KHaftar/" target="_blank" data-auto="true">Халифы Хафтара</a>, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.

https://ria.ru/20201015/prigozhin-1579938746.html

https://ria.ru/20200921/liviya-1577538409.html

женева (город)

ливия

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обострение конфликта в ливии, правительство национального согласия ливии (пнс), файез ас-саррадж, халифа хафтар, женева (город), ливия, в мире