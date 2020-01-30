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В СБ ООН заявили о несоблюдении перемирия в Ливии
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РИА Новости

В СБ ООН заявили о несоблюдении перемирия в Ливии

19:30 30.01.2020
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
ООН, 30 янв – РИА Новости. Перемирие в Ливии соблюдается только на словах, в страну продолжают поступать оружие и прибывать бойцы, заявил, выступая на заседании СБ ООН, спецпосланник генсека ООН по Ливии Гассан Саламе.
"В связи с недавними событиями на земле я с сожалением вынужден сообщить, что перемирие соблюдается только на словах. В последние дни в Триполи значительно возросло число обменов артобстрелами, что привело к увеличению числа жертв среди гражданского населения из-за неизбирательности этих обстрелов", - сказал Саламе.
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По его словам, бои ведутся и за пределами Триполи. Он выразил обеспокоенность в связи с военным подкреплением, которое поступает обеим сторонам, что угрожает расширением региона конфликта. "Воюющие стороны продолжали получать значительное число современного оборудования, бойцов и советников от иностранных спонсоров, что является грубым нарушением оружейного эмбарго и обещаний, которые представители этих стран дали в Берлине", - отметил Саламе.
Как указал спецпосланник, Ливийская национальная армия (ЛНА) укрепила свои силы вдоль линии фронта в Триполи с помощью оружия, техники и пехоты, в том числе иностранных боевиков. Между тем заметно увеличилось количество грузовых рейсов - по несколько в день - в аэропорт Бенина и авиабазу Аль-Хадим в восточной части Ливии. Он пояснил, что речь идет о доставке военного снаряжения для ЛНА.
"В то же время тысячи иностранных боевиков, поддерживающих Правительство национального согласия (ПНС), были доставлены в Триполи и развернуты на передовых позициях вместе с ливийскими силами", - указал Саламе. Он отметил, что силы ПНС при иностранной поддержке создали передовые системы противовоздушной обороны по всему западному региону.
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"Все эти действия, нацеленные на пополнение запасов обеих сторон, угрожают спровоцировать новую и гораздо более опасную конфронтацию. Они нарушают дух и букву берлинской конференции. Я призываю стороны и их иностранных спонсоров воздержаться от безрассудных действий и вместо этого вновь заявить о своей приверженности процессу прекращения огня", - заявил Саламе.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер-министр правящего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам конфликта. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
Итоги берлинской конференции должны быть утверждены Советом Безопасности ООН. В данный момент идет работа над текстом соответствующей резолюции.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА Хафтара.
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Гассан СаламеФайез ас-СарраджХалифа ХафтарСовет Безопасности ООНЛивияВ мире
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