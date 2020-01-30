В СБ ООН заявили о несоблюдении перемирия в Ливии

ООН, 30 янв – РИА Новости. Перемирие в Перемирие в Ливии соблюдается только на словах, в страну продолжают поступать оружие и прибывать бойцы, заявил, выступая на заседании СБ ООН , спецпосланник генсека ООН по Ливии Гассан Саламе

"В связи с недавними событиями на земле я с сожалением вынужден сообщить, что перемирие соблюдается только на словах. В последние дни в Триполи значительно возросло число обменов артобстрелами, что привело к увеличению числа жертв среди гражданского населения из-за неизбирательности этих обстрелов", - сказал Саламе.

По его словам, бои ведутся и за пределами Триполи. Он выразил обеспокоенность в связи с военным подкреплением, которое поступает обеим сторонам, что угрожает расширением региона конфликта. "Воюющие стороны продолжали получать значительное число современного оборудования, бойцов и советников от иностранных спонсоров, что является грубым нарушением оружейного эмбарго и обещаний, которые представители этих стран дали в Берлине", - отметил Саламе.

Как указал спецпосланник, Ливийская национальная армия (ЛНА) укрепила свои силы вдоль линии фронта в Триполи с помощью оружия, техники и пехоты, в том числе иностранных боевиков. Между тем заметно увеличилось количество грузовых рейсов - по несколько в день - в аэропорт Бенина и авиабазу Аль-Хадим в восточной части Ливии. Он пояснил, что речь идет о доставке военного снаряжения для ЛНА.

"В то же время тысячи иностранных боевиков, поддерживающих Правительство национального согласия (ПНС), были доставлены в Триполи и развернуты на передовых позициях вместе с ливийскими силами", - указал Саламе. Он отметил, что силы ПНС при иностранной поддержке создали передовые системы противовоздушной обороны по всему западному региону.

"Все эти действия, нацеленные на пополнение запасов обеих сторон, угрожают спровоцировать новую и гораздо более опасную конфронтацию. Они нарушают дух и букву берлинской конференции. Я призываю стороны и их иностранных спонсоров воздержаться от безрассудных действий и вместо этого вновь заявить о своей приверженности процессу прекращения огня", - заявил Саламе.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер-министр правящего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж , и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар , хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам конфликта. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.

Итоги берлинской конференции должны быть утверждены Советом Безопасности ООН. В данный момент идет работа над текстом соответствующей резолюции.