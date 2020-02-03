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2020-02-03T17:08+0300
https://ria.ru/20200203/1564203481.html
В Женеве начала работу совместная ливийская военная комиссия
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РИА Новости

В Женеве начала работу совместная ливийская военная комиссия

17:08 03.02.2020
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© Fotolia / Santosha57Женева, Швейцария
Женева, Швейцария
© Fotolia / Santosha57
Женева, Швейцария. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 3 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Совместная военная комиссия ливийских сторон в понедельник начала работу в Женеве, говорится в сообщении пресс-службы женевского офиса ООН.
"Совместная ливийская военная комиссия в составе "5+5" сегодня начала встречи под эгидой ООН в Женеве", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, в состав комиссии вошли пять старших офицеров со стороны правительства национального единства и пять старших офицеров из ливийской национальной армии. Переговоры проходят под руководством спецпосланника ООН по Ливии Гасана Саламе и главы миссии ООН по поддержке в Ливии.
Создание военного комитета, включающего представителей противоборствующих сторон, было объявлено по итогам международной конференции по Ливии в Берлине 19 января. В документе, принятом по итогам конференции, сказано, что первый шаг в сфере безопасности предполагает формирование объединенной военной комиссии в формате "5+5" - по пять представителей от возглавляемой маршалом Халифой Хафтаром ЛНА и от Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем.
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Цель работы военного комитета - вести переговоры о полноценном прекращении огня в Ливии. Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее рассчитывал на созыв заседания военного комитета в Женеве 28 января, однако этого не произошло.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА Хафтара.
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Обострение конфликта в ЛивииПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджАнтониу ГутеррешХалифа ХафтарЕвросоюзЖенева (город)ЛивияООНВ мире
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