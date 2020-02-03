В Женеве начала работу совместная ливийская военная комиссия

ЖЕНЕВА, 3 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Совместная военная комиссия ливийских сторон в понедельник начала работу в Совместная военная комиссия ливийских сторон в понедельник начала работу в Женеве , говорится в сообщении пресс-службы женевского офиса ООН

"Совместная ливийская военная комиссия в составе "5+5" сегодня начала встречи под эгидой ООН в Женеве", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в состав комиссии вошли пять старших офицеров со стороны правительства национального единства и пять старших офицеров из ливийской национальной армии. Переговоры проходят под руководством спецпосланника ООН по Ливии Гасана Саламе и главы миссии ООН по поддержке в Ливии.

Цель работы военного комитета - вести переговоры о полноценном прекращении огня в Ливии. Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее рассчитывал на созыв заседания военного комитета в Женеве 28 января, однако этого не произошло.