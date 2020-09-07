https://ria.ru/20200907/peregovory-1576867283.html

Названы даты межливийских переговоров в Женеве

Межливийские переговоры в Женеве пройдут 17-28 сентября, заявил РИА Новости вице-председатель верховного совета шейхов и старейшин племен Ливии ас-Сенуси... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T12:18

2020-09-07T12:18

2020-09-07T12:18

обострение конфликта в ливии

халифа хафтар

триполи

женева (город)

ливия

в мире

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<strong>БЕНГАЗИ, 7 сен - РИА Новости.</strong> Межливийские переговоры в <a href="http://ria.ru/location_Geneva/" target="_blank" data-auto="true">Женеве</a> пройдут 17-28 сентября, заявил РИА Новости вице-председатель верховного совета шейхов и старейшин племен <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a> ас-Сенуси аль-Халик в понедельник."Встреча в Женеве пройдет с 17 по 28 сентября, прибудут все делегации, состоится большая встреча с целью найти выход при международных гарантиях и гарантиях с ливийской стороны", - сообщил он.В воскресенье в марокканской Бузнике начались двухдневные переговоры делегаций от Высшего государственного совета Ливии (ВГС), представляющего <a href="http://ria.ru/location_Tripoli/" target="_blank" data-auto="true">Триполи</a>, и парламента во главе с Агилой Салехом, заседающего в <a href="http://ria.ru/location_Tobruk/" target="_blank" data-auto="true">Тобруке</a>. Диалог нацелен на закрепление режима прекращения огня и подготовку переговоров для разрешения противоречий между сторонами, сообщило ранее марокканское информационное агентство MAP.Встречи проходят под эгидой главы МИД <a href="http://ria.ru/location_Morocco/" target="_blank" data-auto="true">Марокко</a> и носят подготовительный характер, предваряя заседание межливийской переговорной комиссии в Женеве, сообщил телеканал Al-Arabiya.Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж объявил 21 августа о немедленном прекращении огня и приостановке всех военных операций на территории страны. В своем заявлении ПНС призвал провести президентские и парламентские выборы в марте следующего года, отметив, что для достижения прекращения огня требуется демилитаризация городов <a href="http://ria.ru/location_Sirte/" target="_blank" data-auto="true">Сирт</a> и Аль-Джуфра.С заявлением в тот же день выступил и спикер заседающего на востоке Ливии парламента Агила Салех. Он также призвал к перемирию в стране и выразил надежду на обеспечение безопасности в городе Сирт силами полиции. Парламент выразил надежду, что перемирие "позволит сделать город Сирт временной штаб-квартирой нового президентского совета Ливии".В Ливии продолжается противостояние между ПНС Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала <a href="http://ria.ru/person_KHalifa_KHaftar/" target="_blank" data-auto="true">Халифы Хафтара</a>, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> и <a href="http://ria.ru/location_Qatar/" target="_blank" data-auto="true">Катар</a>, а ЛНА - <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египет</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>.

https://ria.ru/20200821/liviya-1576096077.html

https://ria.ru/20200725/1574916388.html

триполи

женева (город)

ливия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение конфликта в ливии, халифа хафтар, триполи, женева (город), ливия, в мире