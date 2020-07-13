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В Евросоюзе оценили ситуацию с оружейным эмбарго по Ливии
Главы МИД стран Евросоюза на встрече в Брюсселе в понедельник договорились работать над обеспечением полной эффективности операции IRINI по контролю за эмбарго... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T18:59
обострение конфликта в ливии
жозеп боррель
халифа хафтар
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ливия
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РИА Новости
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обострение конфликта в ливии, жозеп боррель, халифа хафтар, евросоюз, сирт, триполи, ливия, оон, в мире

В Евросоюзе оценили ситуацию с оружейным эмбарго по Ливии

18:59 13.07.2020
825
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза на встрече в Брюсселе в понедельник договорились работать над обеспечением полной эффективности операции IRINI по контролю за эмбарго на поставки оружия в Ливию, сообщил на пресс-конференции верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
Евросоюз 31 марта запустил новую военно-морскую миссию IRINI по контролю за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Согласно заявлению ЕС, новая военная миссия пресекает контрабанду оружия и природных ресурсов Ливии. Для отслеживания незаконных поставок оружия через сухопутные границы и воздухом ЕС использует спутники и средства воздушного наблюдения. Мандат миссии IRINI продлится до 31 марта 2021 года. В ЕС рассчитывают, что прекращение незаконных поставок оружия сторонам конфликта в Ливии будет способствовать достижению перемирия. В начале июня Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о продлении на год действия эмбарго на поставки оружия Ливии.
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"Мы делаем то, что должны, в частности, посредством операции IRINI, которая играет ключевую роль в поддержании эмбарго. Мы подумаем над тем, как гарантировать полную эффективность операции, ее цель – не допустить эскалации", - сказал Боррель.
Он добавил, что министры "договорились призвать Турцию активно участвовать в поиске политического решения в Ливии и соблюдать обязательства, которые Турция взяла на себя в рамках берлинского процесса, в том числе, соблюдать эмбарго на поставки оружия ООН".
Глава внешнеполитической службы Евросоюза также отметил "плохую" ситуацию в Ливии. "Ситуация остается плохой, продолжаются нарушения эмбарго", - указал Боррель.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
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В середине июня корабли европейских военных, участвующие в операции IRINI по реализации оружейного эмбарго против Ливии, попытались досмотреть грузовое судно под флагом Танзании, которое шло под охраной кораблей турецких ВМФ. Турецкая сторона в возможности досмотра судна отказала.
СМИ сообщали, что речь шла о турецком судне, на котором могло находиться оружие и боеприпасы. Телеканал Sky News Arabia уточнил, что судно направлялось в один из портов на западе Ливии. Этот регион контролируется Правительством национального согласия во главе с Сарраджем, которого активно поддерживает Анкара.
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Обострение конфликта в ЛивииЖозеп БоррельХалифа ХафтарЕвросоюзСиртТриполиЛивияООНВ мире
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