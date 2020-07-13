В Евросоюзе оценили ситуацию с оружейным эмбарго по Ливии

БРЮССЕЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза на встрече в Брюсселе в понедельник договорились работать над обеспечением полной эффективности операции IRINI по контролю за эмбарго на поставки оружия в Ливию, сообщил на пресс-конференции верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
Евросоюз 31 марта запустил новую военно-морскую миссию IRINI по контролю за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Согласно заявлению ЕС, новая военная миссия пресекает контрабанду оружия и природных ресурсов Ливии. Для отслеживания незаконных поставок оружия через сухопутные границы и воздухом ЕС использует спутники и средства воздушного наблюдения. Мандат миссии IRINI продлится до 31 марта 2021 года. В ЕС рассчитывают, что прекращение незаконных поставок оружия сторонам конфликта в Ливии будет способствовать достижению перемирия. В начале июня Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о продлении на год действия эмбарго на поставки оружия Ливии.
"Мы делаем то, что должны, в частности, посредством операции IRINI, которая играет ключевую роль в поддержании эмбарго. Мы подумаем над тем, как гарантировать полную эффективность операции, ее цель – не допустить эскалации", - сказал Боррель.
Он добавил, что министры "договорились призвать Турцию активно участвовать в поиске политического решения в Ливии и соблюдать обязательства, которые Турция взяла на себя в рамках берлинского процесса, в том числе, соблюдать эмбарго на поставки оружия ООН".
Глава внешнеполитической службы Евросоюза также отметил "плохую" ситуацию в Ливии. "Ситуация остается плохой, продолжаются нарушения эмбарго", - указал Боррель.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
В середине июня корабли европейских военных, участвующие в операции IRINI по реализации оружейного эмбарго против Ливии, попытались досмотреть грузовое судно под флагом Танзании, которое шло под охраной кораблей турецких ВМФ. Турецкая сторона в возможности досмотра судна отказала.
СМИ сообщали, что речь шла о турецком судне, на котором могло находиться оружие и боеприпасы. Телеканал Sky News Arabia уточнил, что судно направлялось в один из портов на западе Ливии. Этот регион контролируется Правительством национального согласия во главе с Сарраджем, которого активно поддерживает Анкара.