Стороны конфликта в Ливии подготовили проект соглашения о перемирии

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Стороны конфликта в Стороны конфликта в Ливии на переговорах в Женеве под эгидой ООН подготовили проект соглашения по прекращению огня в стране, сообщает миссия ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ).

Женеве проходили переговоры военной комиссии 5+5: в состав комиссии вошли пять старших офицеров со стороны Правительства национального единства и пять старших офицеров из Ливийской национальной армии. Переговоры проходят под руководством спецпосланника ООН по Ливии Гасана Саламе и главы миссии ООН по поддержке в Ливии. Второй раунд консультаций завершился 23 февраля.

"МООНПЛ и обе стороны (конфликта в Ливии) подготовили проект соглашения о прекращении огня в стране, чтобы обеспечить безопасное возвращение гражданских лиц домой при помощи создания совместного механизма наблюдения под эгидой МООНПЛ и СВК (Совместная военная комиссия)", - говорится в заявлении.

Обе стороны согласились представить проект соглашения своему руководству для дальнейших консультаций. Участники переговоров также договорились провести новую встречу в марте, чтобы возобновить обсуждение о завершении подготовки документов о деятельности подкомитетов, отвечающих за осуществление соглашения.