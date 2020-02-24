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Стороны конфликта в Ливии подготовили проект соглашения о перемирии
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РИА Новости

Стороны конфликта в Ливии подготовили проект соглашения о перемирии

16:11 24.02.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Ливии
Ситуация в Ливии
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Стороны конфликта в Ливии на переговорах в Женеве под эгидой ООН подготовили проект соглашения по прекращению огня в стране, сообщает миссия ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ).
В Женеве проходили переговоры военной комиссии 5+5: в состав комиссии вошли пять старших офицеров со стороны Правительства национального единства и пять старших офицеров из Ливийской национальной армии. Переговоры проходят под руководством спецпосланника ООН по Ливии Гасана Саламе и главы миссии ООН по поддержке в Ливии. Второй раунд консультаций завершился 23 февраля.
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"МООНПЛ и обе стороны (конфликта в Ливии) подготовили проект соглашения о прекращении огня в стране, чтобы обеспечить безопасное возвращение гражданских лиц домой при помощи создания совместного механизма наблюдения под эгидой МООНПЛ и СВК (Совместная военная комиссия)", - говорится в заявлении.
Обе стороны согласились представить проект соглашения своему руководству для дальнейших консультаций. Участники переговоров также договорились провести новую встречу в марте, чтобы возобновить обсуждение о завершении подготовки документов о деятельности подкомитетов, отвечающих за осуществление соглашения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
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