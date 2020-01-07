В ЕС призвали к прекращению вмешательства Турции в ситуацию в Ливии

"Мы согласовали совместное заявление... Мы призываем к незамедлительному прекращению любой дальнейшей эскалации насилия, а также внешнего вмешательства, которое возрастало в последние дни", - сказал он журналистам.

"Когда я говорю о возрастающем внешнем вмешательстве, я подразумеваю вмешательство Турции", - добавил он.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА.