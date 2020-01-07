В ЕС призвали к прекращению вмешательства Турции в ситуацию в Ливии

"Мы согласовали совместное заявление... Мы призываем к незамедлительному прекращению любой дальнейшей эскалации насилия, а также внешнего вмешательства, которое возрастало в последние дни", - сказал он журналистам.
"Когда я говорю о возрастающем внешнем вмешательстве, я подразумеваю вмешательство Турции", - добавил он.
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В пригородах ливийской столицы с 4 апреля прошлого года идут вооруженные столкновения подразделений Ливийской национальной армии с формированиями ПНС. В середине декабря Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в Триполи, который по-прежнему контролируют силы признанного международным сообществом ПНС. Пока каких-либо серьезных успехов Ливийской национально армии достичь не удалось: каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции, обмениваясь артобстрелами и авиаударами. В начале января парламент Турции проголосовал за отправку войск в Ливию на помощь международно признанному правительству.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА.
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