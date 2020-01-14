Эксперт прокомментировал итоги межливийских переговоров в Москве

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Неподписанное главой Ливийской национальной армии (ЛНА) маршалом Неподписанное главой Ливийской национальной армии (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром соглашение о перемирии с правительством нацсогласия Файеза Сарраджа оставляет ситуацию в стране зависшей, вероятно, Хафтар по-прежнему надеется разрешить конфликт в стране военным путем, считает руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимир Фитин.

Как сообщил ранее РИА Новости информированный ливийский источник, глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа

"То, что в принципе удалось добиться хотя бы встречи непосредственной в Москве, – это уже большой сдвиг, но то, что Хафтар не подписал (соглашение), судя по всему, он все-таки еще продолжает надеяться, что может решить вопрос военным путем и взять Триполи, несмотря на то, что с апреля прошлого года ему это не удается и несмотря на все его оптимистичные заявления. Поэтому ситуация по-прежнему остается зависшая", - сказал он РИА Новости.

Эксперт напомнил, что было уже много попыток добиться урегулирования ситуации в Ливии , причем принимались они самыми разными силами, включая европейцев и США, однако не увенчались успехом из-за противоречивых позиций и взглядов противоборствующих сторон.

Как отметил Фитин, после того, как Хафтар не стал подписывать соглашение с Сарраджем, трудно оценить вероятность проведения конференции по Ливии в Берлине, о чем сообщалось ранее. Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт ранее заявил о планах провести в Берлине международную конференцию по Ливии 19 января, но официально дата еще не утверждена. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что посетит германскую столицу в этот день.

"Что касается возможной конференции в Германии, то трудно сказать после срыва подписания соглашения в Москве, удастся ли провести ее в январе этого года, как планировалось ранее", - сказал Фитин.

При этом эксперт добавил, что попытки проведения встреч для решения вопроса ливийского урегулирования будут продолжаться, так как в этом заинтересовано множество игроков, включая Россию.

"Судя по всему, все заинтересованные стороны, а все именно хотели бы прекращения огня в Ливии, попытки такие (проведения встреч – ред.) будут продолжаться. Тем более, что налицо координация усилий многих стран. Об этом свидетельствуют и постоянные контакты российской стороны, и президента России со своими европейскими коллегами, а также с основными региональными силами, включая Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар", - пояснил Фитин.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что итоговый документ на переговорах в Москве подписали несколько сторон конфликта в Ливии, но Хафтар попросил дополнительное время. Основными вопросами проходивших в понедельник в Москве переговоров являлись параметры и возможность подписания соглашения о перемирии.