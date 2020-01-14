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Эксперт прокомментировал итоги межливийских переговоров в Москве
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РИА Новости

Эксперт прокомментировал итоги межливийских переговоров в Москве

09:55 14.01.2020 (обновлено: 13:05 14.01.2020)
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© REUTERS / Philippe WojazerВерховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
© REUTERS / Philippe Wojazer
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Неподписанное главой Ливийской национальной армии (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром соглашение о перемирии с правительством нацсогласия Файеза Сарраджа оставляет ситуацию в стране зависшей, вероятно, Хафтар по-прежнему надеется разрешить конфликт в стране военным путем, считает руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимир Фитин.
Как сообщил ранее РИА Новости информированный ливийский источник, глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа.
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"То, что в принципе удалось добиться хотя бы встречи непосредственной в Москве, – это уже большой сдвиг, но то, что Хафтар не подписал (соглашение), судя по всему, он все-таки еще продолжает надеяться, что может решить вопрос военным путем и взять Триполи, несмотря на то, что с апреля прошлого года ему это не удается и несмотря на все его оптимистичные заявления. Поэтому ситуация по-прежнему остается зависшая", - сказал он РИА Новости.
Эксперт напомнил, что было уже много попыток добиться урегулирования ситуации в Ливии, причем принимались они самыми разными силами, включая европейцев и США, однако не увенчались успехом из-за противоречивых позиций и взглядов противоборствующих сторон.
Как отметил Фитин, после того, как Хафтар не стал подписывать соглашение с Сарраджем, трудно оценить вероятность проведения конференции по Ливии в Берлине, о чем сообщалось ранее. Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт ранее заявил о планах провести в Берлине международную конференцию по Ливии 19 января, но официально дата еще не утверждена. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что посетит германскую столицу в этот день.
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"Что касается возможной конференции в Германии, то трудно сказать после срыва подписания соглашения в Москве, удастся ли провести ее в январе этого года, как планировалось ранее", - сказал Фитин.
При этом эксперт добавил, что попытки проведения встреч для решения вопроса ливийского урегулирования будут продолжаться, так как в этом заинтересовано множество игроков, включая Россию.
"Судя по всему, все заинтересованные стороны, а все именно хотели бы прекращения огня в Ливии, попытки такие (проведения встреч – ред.) будут продолжаться. Тем более, что налицо координация усилий многих стран. Об этом свидетельствуют и постоянные контакты российской стороны, и президента России со своими европейскими коллегами, а также с основными региональными силами, включая Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар", - пояснил Фитин.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.
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Обострение конфликта в ЛивииФайез ас-СарраджХалифа ХафтарСергей ЛавровМИД РФЕвросоюзЛивияООНРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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