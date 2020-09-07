https://ria.ru/20200907/liviya-1576887368.html

Россия поддерживает все инициативы о деэскалации в Ливии, заявил Лавров

Россия поддерживает все инициативы о прекращении огня в Ливии и начале переговоров, их нужно незамедлительно реализовать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T16:42

2020-09-07T16:42

2020-09-07T16:42

россия

халифа хафтар

сергей лавров

триполи

ливия

катар

сирия

в мире

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<strong>ДАМАСК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Россия поддерживает все инициативы о прекращении огня в <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a> и начале переговоров, их нужно незамедлительно реализовать, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Последний пример - это каирская декларация и недавняя совместная инициатива председателя парламента в <a href="http://ria.ru/location_Tobruk/" target="_blank" data-auto="true">Тобруке</a> господина (Агилы) Салеха и главы президентского совета в <a href="http://ria.ru/location_Tripoli/" target="_blank" data-auto="true">Триполи</a> господина (Файеза) Сарраджа. Мы эти инициативы активно поддерживаем и считаем необходимым незамедлительно приступить к их реализации, начиная с безусловного, бессрочного прекращения огня", - сказал Лавров на пресс-конференции в <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаске</a>.Министр отметил, что военного решения конфликта в Ливии нет, что со временем стали понимать и сами стороны конфликта. Он добавил, что Россия с самого начала конфликта работала со всеми его сторонами.Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж объявил 21 августа о немедленном прекращении огня и приостановке всех военных операций на территории страны. В своем заявлении ПНС призвал провести президентские и парламентские выборы в марте следующего года, отметив, что для достижения прекращения огня требуется демилитаризация городов <a href="http://ria.ru/location_Sirte/" target="_blank" data-auto="true">Сирт</a> и Аль-Джуфра.С заявлением в тот же день выступил и спикер заседающего на востоке Ливии парламента Агила Салех. Он также призвал к перемирию в стране и выразил надежду на обеспечение безопасности в городе Сирт силами полиции. Парламент выразил надежду, что перемирие "позволит сделать город Сирт временной штаб-квартирой нового президентского совета Ливии".В Ливии продолжается противостояние между ПНС Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала <a href="http://ria.ru/person_KHalifa_KHaftar/" target="_blank" data-auto="true">Халифы Хафтара</a>, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> и <a href="http://ria.ru/location_Qatar/" target="_blank" data-auto="true">Катар</a>, а ЛНА - <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египет</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>.

https://ria.ru/20200907/liviya-1576885915.html

https://ria.ru/20200821/liviya-1576096077.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, халифа хафтар, сергей лавров, триполи, ливия, катар, сирия, в мире