Россия поддерживает все инициативы о деэскалации в Ливии, заявил Лавров
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева), заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов (в центре) и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем (справа) во время встречи в Дамаске
© Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева), заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов (в центре) и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем (справа) во время встречи в Дамаске
ДАМАСК, 7 сен - РИА Новости. Россия поддерживает все инициативы о прекращении огня в Ливии и начале переговоров, их нужно незамедлительно реализовать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Последний пример - это каирская декларация и недавняя совместная инициатива председателя парламента в Тобруке господина (Агилы) Салеха и главы президентского совета в Триполи господина (Файеза) Сарраджа. Мы эти инициативы активно поддерживаем и считаем необходимым незамедлительно приступить к их реализации, начиная с безусловного, бессрочного прекращения огня", - сказал Лавров на пресс-конференции в Дамаске.
Министр отметил, что военного решения конфликта в Ливии нет, что со временем стали понимать и сами стороны конфликта. Он добавил, что Россия с самого начала конфликта работала со всеми его сторонами.
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж объявил 21 августа о немедленном прекращении огня и приостановке всех военных операций на территории страны. В своем заявлении ПНС призвал провести президентские и парламентские выборы в марте следующего года, отметив, что для достижения прекращения огня требуется демилитаризация городов Сирт и Аль-Джуфра.
С заявлением в тот же день выступил и спикер заседающего на востоке Ливии парламента Агила Салех. Он также призвал к перемирию в стране и выразил надежду на обеспечение безопасности в городе Сирт силами полиции. Парламент выразил надежду, что перемирие "позволит сделать город Сирт временной штаб-квартирой нового президентского совета Ливии".
В Ливии продолжается противостояние между ПНС Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ.
21 августа, 14:46ПНС Ливии объявило о немедленном прекращении огня