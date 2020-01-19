Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-19T16:16+0300
https://ria.ru/20200119/1563599826.html
Президент Египта сообщил, что способно урегулировать кризис в Ливии
https://cdn23.img.ria.ru/images/156010/39/1560103999_0:50:3070:1778_1036x0_80_0_0_99cc4fb6f9c708e8262e237b564dbde3.jpg
РИА Новости

Президент Египта сообщил, что способно урегулировать кризис в Ливии

15:23 19.01.2020 (обновлено: 16:16 19.01.2020)
518
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступает на пленарном заседании экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступает на пленарном заседании экономического форума Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
КАИР, 19 янв – РИА Новости. Только всеобъемлющее решение с четким механизмом реализации способно урегулировать кризис в Ливии, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с госсекретарем США Майком Помпео в Берлине, сообщили в администрации египетского лидера.
В воскресенье в немецкой столице пройдет международная конференция по урегулированию в Ливии, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и другие.

"Египетский президент подтвердил, что единственным путем урегулирования кризиса в Ливии может стать только всеобъемлющее решение, которое будет касаться всех аспектов проблемы, включая вопросы безопасности, экономики, политики, и которое будет иметь ясные и конкретные пути реализации и согласие всех заинтересованных сторон", - говорится в распространенном заявлении.

В свою очередь госсекретарь США выразил заинтересованность усилить совместную с Египтом координацию в отношении ливийской проблематики, сообщает администрация ас-Сиси.
Президент РФ Владимир Путин во время совместной с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции по итогам встречи
14:38
Путин прибыл в Берлин на конференцию по урегулированию в Ливии﻿
После свержения и убийства в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи страна фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в Ливии царит двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент (палата представителей), который сотрудничает с Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем.
В 2014 году Хафтар начал четырехлетнюю успешную военную кампанию по освобождению от боевиков восточноливийских городов Бенгази и Дерна. В начале 2019 года маршал с теми же целями продвинулся на юг Ливии, где ему большую поддержку в борьбе с вооруженными группировками оказывали местные племена.
В апреле 2019 года Халифа Хафтар объявил о начале наступления ЛНА на Триполи для зачистки столицы от действующих там вооруженных и террористических группировок. Триполийские власти объявили об ответной операции. Ситуация в Ливии еще больше обострилась в конце ноября, когда президент Турции Тайип Эрдоган и глава ПНС Саррадж подписали вызвавшие осуждение в регионе меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Анкара 6 января заявила, что направила военных на помощь Сарраджу.
Военнослужащий в районе ливийского города Таджура
15:20
Источник рассказал подробности проекта итогового коммюнике по Ливии
Чтобы погасить напряженность и добиться прекращения огня и начала политического урегулирования, 13 января в Москве состоялись межливийские переговоры с участием Хафтара и Сарраджа. Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа и выступил категорически против посреднического участия Турции в ливийском урегулировании. Делегация ПНС соглашение подписала.
520000
Обсудить 0
Конференция по Ливии в БерлинеАбдель Фаттах ас-СисиЛивияЕгипетВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
В Берлине начались переговоры Путина и Эрдогана
Надпись Вклады в отделении банка
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган призвал прекратить агрессивную политику Хафтара
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила о начале "ликвидации" Украины
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Американский хайтек проиграл "великую страну" российскому оружию
Военнослужащий в районе ливийского города Таджура
Источник рассказал подробности проекта итогового коммюнике по Ливии
Колокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии
"Время латышей ушло": жители Риги возмутились из-за русского языка
Пустые парты в школьном классе
Одноклассники рассказали о школьнике, избившем учительницу в Москве
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью Первому каналу
Медведев объяснил неожиданную отставку правительства
Варшава
Польша заявила права на ряд произведений искусства в России
Танк Ливийской национальной армии в 10 километрах к западу от центра Бенгази
Путин заявил, что полномасштабные военные действия в Ливии прекращены
Немецкое письмо 1943 года, найденное на чердаке старого дома в Эммаусе, Тверская область
"Из одного ужаса в другой": под Тверью нашли письмо немецкого солдата
Запуск в США
Новую форму Космических войск США высмеяли в Сети
Президент РФ Владимир Путин
Не все вопросы по Ливии удалось решить в Москве, заявил Путин
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Россия и Турция решительно завершили сделку по С-400, заявил Эрдоган
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:37В СЖР оценили слова главы Чувашии в адрес независимых журналистов
18:26Помпео обсудил с главой МИД Германии перемирие в Ливии
18:26Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний
18:14Путин, Меркель и генсек ООН пообщались в Берлине на русском
18:12Новейший турбореактивный беспилотник США разбился во время испытаний
18:06Власти Якутска отреагировали на сообщения о гибнущих от холода собаках
18:01Пресс-служба главы Чувашии разъяснила его призыв "мочить" журналистов
17:58Экс-глава СНБ Армении высказался о расследовании смерти Кутояна
17:56Врач рассказала, чем опасна минеральная вода
17:54Более 400 человек приняли участие в зимнем забеге на ВДНХ
17:54В Саратовской области в ДТП погибли два человека
17:51В Киеве задержали 11 человек, кидавших петарды в участников митинга
17:46Более 300 жителей Дагестана обратились к врачам с отравлением
17:37В Великобритании отреагировали на претензии Украины из-за "тризуба"
17:32Богданов призвал к консенсусу по введению международных сил в Ливию
17:31Договоренностей по визиту Хафтара в Москву пока нет, заявил Богданов
17:30В МИД сомневаются, что Хафтар и Саррадж будут общаться в Берлине
17:27Имеющегося в Ливии оружия хватит на годы войны, считает Богданов
17:26Богданов допустил возможность встречи с Хафтаром в Берлине
17:25МИД: Россия общалась со всеми сторонами на встрече по Ливии в Москве
Лента новостейМолния