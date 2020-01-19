Президент Египта сообщил, что способно урегулировать кризис в Ливии

КАИР, 19 янв – РИА Новости. Только всеобъемлющее решение с четким механизмом реализации способно урегулировать кризис в Только всеобъемлющее решение с четким механизмом реализации способно урегулировать кризис в Ливии , заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с госсекретарем США Майком Помпео в Берлине, сообщили в администрации египетского лидера.

В воскресенье в немецкой столице пройдет международная конференция по урегулированию в Ливии, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и другие.

"Египетский президент подтвердил, что единственным путем урегулирования кризиса в Ливии может стать только всеобъемлющее решение, которое будет касаться всех аспектов проблемы, включая вопросы безопасности, экономики, политики, и которое будет иметь ясные и конкретные пути реализации и согласие всех заинтересованных сторон", - говорится в распространенном заявлении.

В свою очередь госсекретарь США выразил заинтересованность усилить совместную с Египтом координацию в отношении ливийской проблематики, сообщает администрация ас-Сиси.

После свержения и убийства в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи страна фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в Ливии царит двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент (палата представителей), который сотрудничает с Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем.

В 2014 году Хафтар начал четырехлетнюю успешную военную кампанию по освобождению от боевиков восточноливийских городов Бенгази и Дерна. В начале 2019 года маршал с теми же целями продвинулся на юг Ливии, где ему большую поддержку в борьбе с вооруженными группировками оказывали местные племена.

В апреле 2019 года Халифа Хафтар объявил о начале наступления ЛНА на Триполи для зачистки столицы от действующих там вооруженных и террористических группировок. Триполийские власти объявили об ответной операции. Ситуация в Ливии еще больше обострилась в конце ноября, когда президент Турции Тайип Эрдоган и глава ПНС Саррадж подписали вызвавшие осуждение в регионе меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Анкара 6 января заявила, что направила военных на помощь Сарраджу.