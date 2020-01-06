Анкара исключила возможность столкновения России и Турции в Ливии

Ранее помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер обвинил Россию и частную военную компанию (ЧВК) "Вагнер" в "дестабилизации" в Ливии путем поддержки командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал соответствующие заявления утками.
"Мы не находимся в Ливии как оккупанты. Нет речи о том, что может произойти столкновения с Россией, которая поддерживает Хафтара", - сказал Челик журналистам.
Он добавил, что турецкие военные в Ливии "будут обучать те силы, которые желают защищать законное правительство".
В конце ноября 2019 года президент Турции Тайип Эрдоган и Файез Саррадж, глава правительства национального согласия Ливии, контролирующего лишь часть территории страны, подписали вызвавшие осуждение в регионе меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. После одобрения турецким парламентом 2 января оказания военной поддержки Ливии Анкара 6 января заявила, что направила военных на помощь Сарраджу.
В пригородах ливийской столицы с 4 апреля 2019 года идут вооруженные столкновения сил маршала Халифы Хафтара с формированиями правительства нацсогласия. Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего сражения и продвижения в Триполи.
14 апреля 2019, 08:00Второе пришествие Каддафи. Станет ли генерал Хафтар новым лидером Ливии