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Стороны конфликта в Ливии договорились о выводе всех иностранных боевиков
Все иностранные боевики, находящиеся в Ливии, должны покинуть страну в течение трех месяцев. Режим прекращения огня вступает в силу немедленно после подписания... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T14:12
2020-10-23T14:12
обострение конфликта в ливии
файез ас-саррадж
халифа хафтар
ливия
в мире
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<strong>ЖЕНЕВА, 23 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Все иностранные боевики, находящиеся в <a href="https://ria.ru/location_Libya" target="_blank">Ливии</a>, должны покинуть страну в течение трех месяцев. Режим прекращения огня вступает в силу немедленно после подписания документа в <a href="http://ria.ru/location_Geneva/" target="_blank" data-auto="true">Женеве</a> совместной ливийской военной комиссией в формате 5+5, заявила исполняющая обязанности спецпосланника ООН по Ливии, глава миссии ООН по поддержке Ливии Стефани Уильямс, выступая на церемонии подписания документа."Режим прекращения огня в Ливии вступает в силу немедленно после подписания документа в Женеве…. Стороны решили, что все военные силы и вооруженные группы, которые находятся на передовой, вернутся в свои лагеря. Это должно быть сделано вместе с освобождением всех ливийских территорий от иностранных боевиков. Это должно быть сделано в период трех месяцев, начиная с сегодняшнего дня. Режим прекращения огня не распространяется на группировки, определенные <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> как террористические", - сказала она.По ее словам, стороны также договорились, что с сегодняшнего дня и до создания нового правительства прекращают работу все тренировочные лагеря для военных. Также создается совместная полицейская группировка для контроля за соблюдением безопасности.В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует <a href="http://ria.ru/location_Tripoli/" target="_blank" data-auto="true">Триполи</a> и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала <a href="http://ria.ru/person_KHalifa_KHaftar/" target="_blank" data-auto="true">Халифы Хафтара</a>, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.
https://ria.ru/20201015/prigozhin-1579938746.html
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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обострение конфликта в ливии, файез ас-саррадж, халифа хафтар, ливия, в мире

Стороны конфликта в Ливии договорились о выводе всех иностранных боевиков

14:12 23.10.2020
 
© AP Photo / Mohammad HannonВоеннослужащие Ливийской национальной армии
Военнослужащие Ливийской национальной армии - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© AP Photo / Mohammad Hannon
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 23 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Все иностранные боевики, находящиеся в Ливии, должны покинуть страну в течение трех месяцев. Режим прекращения огня вступает в силу немедленно после подписания документа в Женеве совместной ливийской военной комиссией в формате 5+5, заявила исполняющая обязанности спецпосланника ООН по Ливии, глава миссии ООН по поддержке Ливии Стефани Уильямс, выступая на церемонии подписания документа.
"Режим прекращения огня в Ливии вступает в силу немедленно после подписания документа в Женеве…. Стороны решили, что все военные силы и вооруженные группы, которые находятся на передовой, вернутся в свои лагеря. Это должно быть сделано вместе с освобождением всех ливийских территорий от иностранных боевиков. Это должно быть сделано в период трех месяцев, начиная с сегодняшнего дня. Режим прекращения огня не распространяется на группировки, определенные ООН как террористические", - сказала она.
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По ее словам, стороны также договорились, что с сегодняшнего дня и до создания нового правительства прекращают работу все тренировочные лагеря для военных. Также создается совместная полицейская группировка для контроля за соблюдением безопасности.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.
 
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Обострение конфликта в ЛивииФайез ас-СарраджХалифа ХафтарЛивияВ мире
 
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