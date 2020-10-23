Стороны конфликта в Ливии договорились о выводе всех иностранных боевиков
© AP Photo / Mohammad HannonВоеннослужащие Ливийской национальной армии
© AP Photo / Mohammad Hannon
ЖЕНЕВА, 23 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Все иностранные боевики, находящиеся в Ливии, должны покинуть страну в течение трех месяцев. Режим прекращения огня вступает в силу немедленно после подписания документа в Женеве совместной ливийской военной комиссией в формате 5+5, заявила исполняющая обязанности спецпосланника ООН по Ливии, глава миссии ООН по поддержке Ливии Стефани Уильямс, выступая на церемонии подписания документа.
"Режим прекращения огня в Ливии вступает в силу немедленно после подписания документа в Женеве…. Стороны решили, что все военные силы и вооруженные группы, которые находятся на передовой, вернутся в свои лагеря. Это должно быть сделано вместе с освобождением всех ливийских территорий от иностранных боевиков. Это должно быть сделано в период трех месяцев, начиная с сегодняшнего дня. Режим прекращения огня не распространяется на группировки, определенные ООН как террористические", - сказала она.
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По ее словам, стороны также договорились, что с сегодняшнего дня и до создания нового правительства прекращают работу все тренировочные лагеря для военных. Также создается совместная полицейская группировка для контроля за соблюдением безопасности.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.