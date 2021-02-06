https://ria.ru/20210206/ernst-1595979240.html

Биография Константина Эрнста

Биография Константина Эрнста

Генеральный директор Первого канала Константин Львович Эрнст родился 6 февраля 1961 года в Москве в семье крупного ученого-биолога, вице-президента ВАСХНИЛ и... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T00:36

2021-02-06T00:36

2021-02-06T00:36

москва

константин эрнст

справки

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Генеральный директор Первого канала Константин Львович Эрнст родился 6 февраля 1961 года в Москве в семье крупного ученого-биолога, вице-президента ВАСХНИЛ и Россельхозакадемии Льва Эрнста (1929-2012). В 1983 году окончил биолого-почвенный факультет Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) государственного университета. Кандидат биологических наук (1986).Работал в научно-исследовательских институтах. На телевидении с 1988 года. Работал в Главной редакции молодежных программ ЦТ Гостелерадио СССР режиссером еженедельной информационно-музыкальной программы "Взгляд". В 1988 году выступил в качестве режиссера и продюсера фильма "Радио тишины", в 1989 году снял короткометражный игровой фильм Homo Duplex. В 1990-1995 годах – автор, ведущий, режиссер и продюсер программы "Матадор". Был учредителем и главным редактором журнала "Матадор".В 1995-1999 годах – генеральный продюсер ОАО "Общественное российское телевидение" (ОРТ), и.о. генерального директора, с 6 октября 1999 года – генеральный директор ОРТ (с 2000 года – Первый канал).В 1995-1996 годах Эрнст был автором (совместно с Денисом Евстигнеевым) и продюсером серии короткометражных фильмов социальной направленности "Русский проект".Автор (совместно с Леонидом Парфеновым) и продюсер новогодних мюзиклов "Старые песни о главном" (1996-1998, 2001).Продюсер фильмов "Блокпост" (1998), "Мама" (1999), "Особенности национальной охоты в зимний период" (2000), "72 метра" (2004), "Ночной дозор" (2004), "Дневной дозор" и "Турецкий гамбит" (2005), "Ирония судьбы. Продолжение" (2007), "Адмиралъ" (2008),"Высоцкий. Спасибо, что живой" (2011), "Довлатов" (2018) и др.Эрнст продюсировал многочисленные телесериалы. Среди них – "Зал ожидания" (1998), "Убойная сила" (2000-2005), "Воспоминания о Шерлоке Холмсе" (2000), "Граница. Таежный роман" (2000), "Участок" (2003), "Заколдованный участок" (2006), "МосГаз" (2012), "Палач" (2014), "Викинг" (2016), "Метод" (2015, 2020), "Троцкий" (2017), "Спящие-2" (2018), "Союз Спасения" (2019), "Катран" (2020) и др.В 2002 году он стал одним из инициаторов создания и президентом Индустриального комитета СМИ, учрежденного руководителями 30 крупнейших российских средств массовой информации.В 2014 году был креативным продюсером церемоний открытия и закрытия Олимпиады в Сочи. В июне 2020 года Константин Эрнст был избран членом Совета директоров ПАО "МТС".В декабре 2020 года вошел в состав Правительственной комиссии по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента.Член правления Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ), входит в попечительский совет Высшей школы телевидения МГУ. Константин Эрнст был удостоен различных наград. Он является кавалером российского ордена "За заслуги перед Отечеством" IV (2006), III (2011) и II степеней (2014). Лауреат Премии правительства РФ в области СМИ (2017).Награжден Почетной грамотой президента РФ (2009), имеет Благодарность президента РФ (2018). В 2017 году был отмечен казахским орденом "Достык" II степени.Лауреат премии "Медиа-менеджер России-2009", Многократный лауреат премии ТЭФИ, в том числе обладатель специального приза ТЭФИ "За личный вклад в развитие российского телевидения", Был удостоен почетной медали крупнейшего международного и телевизионного рынка MIPTV (2014). В 2017 году журнал Variety включил Эрнста в список 500 самых влиятельных лидеров мировой развлекательной индустрии. Константин Эрнст женат на актрисе Софье Заике, известной зрителям по сериалам "Таинственная страсть" (2015), "Викинг" (2016) и "Содержанки" (2019, 2020), фильму "Союз Спасения" (2019). У супругов трое детей – две дочери и сын. От театрального критика Анны Силюнас у Эрнста есть дочь. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, константин эрнст, справки