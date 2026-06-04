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В Москве может появиться аналог "Диснейленда", заявил Эрнст - РИА Новости, 04.06.2026
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11:44 04.06.2026
В Москве может появиться аналог "Диснейленда", заявил Эрнст

Эрнст: Москва может получить аналог "Диснейленда" на базе кинопарка "Москино"

© Фото предоставлено пресс-службой Первого каналаГенеральный директор Первого канала Константин Эрнст
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва через два-три года может получить аналог "Диснейленда" на базе развивающегося кинопарка "Москино", заявил Эрнст.
  • В кинопарке будут проводиться экскурсии по съемочным площадкам и кинодекорациям, а проект выйдет на новый уровень за счет расширения инфраструктуры.
  • Это позволит повысить интерес к киноиндустрии, создаст дополнительные возможности для туристической отрасли и станет новой точкой притяжения для жителей и гостей столицы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Москва через два-три года может получить аналог "Диснейленда" на базе развивающегося кинопарка "Москино", где будут проводиться экскурсии по съемочным площадкам и кинодекорациям, заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Эрнст принял участие в сессии "Камера, мотор! Инвестиции в современный кинематограф", в ходе которой он отметил, что Москва за несколько лет смогла создать крупный, постоянно развивающийся киногород.
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"Думаю, что через пару-тройку лет Москва будет иметь очень эффективный Диснейленд, в котором будут системные экскурсии, где люди будут смотреть за текущим кинопроизводством, за созданными аттракционами кинопроизводства", - сказал Эрнст.
Он подчеркнул, что экскурсии на площадке проводятся уже сейчас. Однако в перспективе нескольких лет проект должен выйти на новый уровень за счет расширения инфраструктуры, увеличения числа постоянных декораций и создания полноценной системы посещения кинопроизводственных объектов.
Гендиректор Первого канала отметил, что такой проект позволит повысить интерес к киноиндустрии, создаст дополнительные возможности для туристической отрасли и станет новой точкой притяжения для жителей и гостей столицы.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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