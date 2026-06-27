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Саудовская Аравия проведет "Интервидение", сообщил Швыдкой - РИА Новости, 27.06.2026
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Культура
 
04:04 27.06.2026
Саудовская Аравия проведет "Интервидение", сообщил Швыдкой

Швыдкой: Саудовская Аравия проведет "Интервидение"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИнсталляция земного шара с логотипом Интервидения в Москве
Инсталляция земного шара с логотипом Интервидения в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Инсталляция земного шара с логотипом Интервидения в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии в 2026 году.
  • Саудовская Аравия подтвердила проведение конкурса, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке.
  • Точных дат проведения конкурса пока нет.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Международный музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет в Саудовской Аравии, страна подтвердила, что проведет конкурс, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
В финале первого конкурса "Интервидение" было объявлено, что в 2026 году конкурс пройдет в Саудовской Аравии. Ранее в МИД РФ сообщали, что он пройдет в Саудовской Аравии в этом году.
"Оно состоится, безусловно, в Саудовской Аравии. Несмотря на это (ситуацию на Ближнем Востоке - ред.), Саудовская Аравия подтверждает, что "Интервидение" пройдет в намеченной форме", - сказал Швыдкой.
Он уточнил, что точных дат проведения конкурса пока нет.
Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст сообщал РИА Новости, что Россия готова оказать содействие Саудовской Аравии в организации конкурса.
Возрожденное "Интервидение" впервые после длительного перерыва прошло в 2025 году. Конкурс состоялся на "Live Арене" в Москве. Россию представил певец Shaman, который отказался от борьбы за призовое место в конкурсе. Победу одержал вьетнамский исполнитель Дык Фук.
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13 июня, 10:52
 
КультураВ миреСаудовская АравияРоссияБлижний ВостокКонстантин ЭрнстМихаил ШвыдкойSHAMAN (Ярослав Дронов)
 
 
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