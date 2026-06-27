Саудовская Аравия проведет "Интервидение", сообщил Швыдкой

Инсталляция земного шара с логотипом Интервидения в Москве. Архивное фото

Инсталляция земного шара с логотипом Интервидения в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии в 2026 году.

Саудовская Аравия подтвердила проведение конкурса, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке.

Точных дат проведения конкурса пока нет.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Международный музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет в Саудовской Аравии, страна подтвердила, что проведет конкурс, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

В финале первого конкурса "Интервидение" было объявлено, что в 2026 году конкурс пройдет в Саудовской Аравии . Ранее в МИД РФ сообщали, что он пройдет в Саудовской Аравии в этом году.

"Оно состоится, безусловно, в Саудовской Аравии. Несмотря на это (ситуацию на Ближнем Востоке - ред.), Саудовская Аравия подтверждает, что "Интервидение" пройдет в намеченной форме", - сказал Швыдкой.

Он уточнил, что точных дат проведения конкурса пока нет.

Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст сообщал РИА Новости, что Россия готова оказать содействие Саудовской Аравии в организации конкурса.