В Москве простились с телеведущим Владимиром Молчановым

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Церемония прощания с советским и российским телеведущим, автором программы "До и после полуночи" Владимиром Молчановым завершилась в храме Святых Космы и Дамиана в Шубине в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Молчанов скончался в возрасте 75 лет от продолжительной болезни.

Церемония была совмещена с отпеванием, которое началось в 12.00 по московскому времени, после чего близкие, друзья и поклонники простились с телеведущим.

Венки на церемонию прощания прислали друзья, коллеги и родные телеведущего. Тело Молчанова кремируют.

Молчанов работал в Агентстве печати "Новости" (АПН). Занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений. Кроме того, он работал в редакции программы "Время" комментатором международного отдела.

В марте 1987 года в эфир вышел первый выпуск информационно-музыкальной программы "До и после полуночи", ставшей одной из самых популярных программ эпохи "перестройки".