В Москве простились с телеведущим Владимиром Молчановым

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Церемония прощания с советским и российским телеведущим, автором программы "До и после полуночи" Владимиром Молчановым завершилась в храме Святых Космы и Дамиана в Шубине в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Молчанов скончался в возрасте 75 лет от продолжительной болезни.
Церемония была совмещена с отпеванием, которое началось в 12.00 по московскому времени, после чего близкие, друзья и поклонники простились с телеведущим.
Проводить в последний путь Молчанова пришли десятки людей, в том числе гендиректор Первого канала Константин Эрнст, телеведущий Владимир Познер, журналист Юрий Рост, режиссер Иван Цыбин, советский и российский журналист Александр Любимов, телеведущая Яна Чурикова, композитор Владимир Давыденко и многие другие.
Венки на церемонию прощания прислали друзья, коллеги и родные телеведущего. Тело Молчанова кремируют.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с журналистом, ведущим программы "До и после полуночи" Владимиром Молчановым в Церкви Космы и Дамиана в Шубине в Москве
Молчанов работал в Агентстве печати "Новости" (АПН). Занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений. Кроме того, он работал в редакции программы "Время" комментатором международного отдела.
В марте 1987 года в эфир вышел первый выпуск информационно-музыкальной программы "До и после полуночи", ставшей одной из самых популярных программ эпохи "перестройки".
В течение четырех лет, работая на телевидении, одновременно с "До и после полуночи" Молчанов вел программы "Время" и "90 (потом 120) минут". С 1999 года работал в проектах холдинга ВГТРК. Был награжден орденом Почета, являлся лауреатом премии ТЭФИ, а также премии Союза журналистов России "Золотое перо России".