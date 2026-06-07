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Эрнст рассказал, каким должен быть ведущий программы "Человек и закон" - РИА Новости, 07.06.2026
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06:40 07.06.2026
Эрнст рассказал, каким должен быть ведущий программы "Человек и закон"

Эрнст заявил, что ведущим «Человека и закона» должен быть боец за справедливость

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКонстантин Эрнст
Константин Эрнст - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Константин Эрнст. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что ведущим программы «Человек и закон» должен быть человек, у которого сформирован образ бойца за справедливость.
  • Эрнст сообщил, что на место нового ведущего программы рассматриваются 15 кандидатур, после утверждения программа вернется в эфир Первого канала.
  • У Пиманова двое сыновей, которые вместе с отцом работали над программой «Человек и закон», но Эрнст подчеркнул, что ведение телевизионных программ — это не наследственная функция.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Ведущим программы "Человек и закон" должен быть человек, у которого сформирован образ бойца за справедливость, заявил РИА Новости на ПМЭФ гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
Эрнст ранее сообщил РИА Новости, что на место нового ведущего программы "Человек и закон" рассматриваются 15 кандидатур, после утверждения программа вернется в эфир Первого канала.
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"Я думаю, что вести такую программу должен человек, у которого сформирован образ борца за справедливость. В случае ведения телевизионных программ - это не наследственная функция", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли сын Пиманова стать новым ведущим программы "Человек и закон".
У Пиманова двое сыновей - Денис и Артем, которые вместе с отцом работали над программой "Человек и закон". Денис Пиманов является гендиректором и главным режиссером передачи "Человек и закон". Помимо этого, он выступает советником адвокатского бюро "Человек и Закон".
Журналист и телеведущий Алексей Пиманов скончался в апреле на 65-м году жизни из-за острого инфаркта. На протяжении десятилетий он работал в медиаиндустрии, был автором и ведущим программы "Человек и закон" на Первом канале, а также президентом медиахолдинга "Красная звезда". При его участии созданы десятки документальных и художественных фильмов.
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