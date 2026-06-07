Эрнст рассказал, каким должен быть ведущий программы "Человек и закон"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Ведущим программы "Человек и закон" должен быть человек, у которого сформирован образ бойца за справедливость, заявил РИА Новости на ПМЭФ гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

У Пиманова двое сыновей - Денис и Артем, которые вместе с отцом работали над программой "Человек и закон". Денис Пиманов является гендиректором и главным режиссером передачи "Человек и закон". Помимо этого, он выступает советником адвокатского бюро "Человек и Закон".