"Интервидение" могут перенести из Саудовской Аравии, заявил Пригожин - РИА Новости, 18.03.2026
02:52 18.03.2026
"Интервидение" могут перенести из Саудовской Аравии, заявил Пригожин
"Интервидение" могут перенести из Саудовской Аравии, заявил Пригожин
"Интервидение" могут перенести из Саудовской Аравии, заявил Пригожин

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИосиф Пригожин
Иосиф Пригожин. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Международный музыкальный конкурс "Интервидение" в 2026 году могут перенести из Саудовской Аравии из-за ситуации на Ближнем Востоке, высказал мнение в беседе с РИА Новости музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
В финале "Интервидения", который состоялся в сентябре 2025 года на концертной площадке Live Арена, было объявлено, что в следующем году конкурс пройдет в Саудовской Аравии. Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и гендиректор Первого канала Константин Эрнст сообщали РИА Новости, что Россия готова оказать содействие в организации конкурса.
"Я не думаю, что в этом году "Интервидение" состоится на территории Саудовской Аравии или в странах Персидского залива, учитывая напряженность на Ближнем Востоке. Это мое мнение", - сказал он агентству, отвечая на вопрос о том, может ли состояться конкурс на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
"Интервидение" впервые после длительного перерыва прошло в 2025 году. Конкурс состоялся на "Live Арене" в Москве. Россию представил певец Shaman. Победу одержал вьетнамский исполнитель Дык Фук.
Лавров рассказал о контактах с Саудовской Аравией по "Интервидению-2026"
