https://ria.ru/20210201/eltsin-1595096575.html

Биография Бориса Ельцина

Биография Бориса Ельцина

Первый президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Талицкого района Свердловской области. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T04:05

2021-02-01T04:05

2021-02-01T04:05

россия

борис ельцин

справки

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Первый президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Талицкого района Свердловской области. В 1955 году окончил строительный факультет Уральского политехнического института им. С.М. Кирова (ныне Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина) в Свердловске (ныне Екатеринбург) по специальности "промышленное и гражданское строительство". Трудовую деятельность начал в 1955 году в тресте "Уралтяжтрубстрой", где прежде, чем вступить в должность мастера, он овладел рабочими профессиями: поочередно работал каменщиком, бетонщиком, плотником, столяром, стекольщиком, маляром, штукатуром, машинистом крана. С 1957 года по 1963 год – прораб, старший прораб, главный инженер, начальник строительного управления треста "Южгорстрой". В 1963-1968 годах был главным инженером, директором Свердловского домостроительного комбината. С 1968 года по 1975 год Борис Ельцин возглавлял отдел строительства Свердловского обкома партии. В 1975-1976 годах был секретарем Свердловского обкома КПСС, отвечал за промышленное развитие области. В 1976-1985 годах – первый секретарь Свердловского обкома КПСС. В 1978-1989 годах – депутат Верховного Совета СССР (член Совета Союза). С 1984 года по 1985 год и с 1986 года по 1988 год являлся членом Президиума Верховного Совета СССР. В 1981 году на XXVI съезде КПСС Ельцин был избран членом ЦК КПСС (занимал эту должность до 1990 года). В том же году возглавил отдел строительства ЦК КПСС. В июне 1985 года стал секретарем ЦК партии по вопросам строительства. С декабря 1985 года по ноябрь 1987 года работал первым секретарем Московского городского комитета КПСС. С ноября 1987 года по 1989 год – первый заместитель председателя Госстроя СССР. В марте 1989 года Борис Ельцин был избран народным депутатом СССР. С июня 1989 года по декабрь 1990 года – член Верховного Совета СССР. В марте 1990 года был избран народным депутатом РСФСР. 29 мая 1990 года Бориса Ельцина избрали председателем Верховного Совета РСФСР. 12 июня 1991 года всенародным голосованием был избран первым президентом России. 10 июля на съезде народных депутатов РСФСР принял присягу и вступил в должность. С ноября 1991 года по июнь 1992 года возглавлял правительство России. 3 июля 1996 года Борис Ельцин был переизбран президентом Российской Федерации на второй срок. 31 декабря 1999 года президент РФ Борис Ельцин подписал указ о своей отставке. Ельцин – автор трех автобиографических книг "Исповедь на заданную тему" (1990), "Записки президента" (1994), "Президентский марафон" (2000). Он награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом "Знак Почета", орденом Горчакова (высшая награда МИД РФ); иностранными наградами: "Королевским орденом мира и справедливости" (ЮНЕСКО), медалями "Щит Свободы" и "За самоотверженность и отвагу" (США), высшей государственной наградой Италии – "Орденом Кавалера Большого Креста", церковными наградами: орденом святого благоверного великого князя Димитрия Донского I степени, кавалер Ордена Гроба Господня ((Иерусалимская православная церковь) и многими другими. Борис Ельцин был женат с 1956 года. Супруга – Наина (Анастасия) Иосифовна (до замужества – Гирина) – по образованию инженер-строитель. В семье две дочери – Елена и Татьяна. Борис Ельцин скончался 23 апреля 2007 года в Москве в Центральной клинической больнице в результате прогрессирования сердечно-сосудистой полиорганной недостаточности (5 ноября 1996 года Ельцин перенес операцию на сердце в российском кардиологическом центре, где ему было сделано множественное аортокоронарное шунтирование). Отпевание Ельцина проходило в храме Христа Спасителя. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. На могиле надгробие в виде развевающегося флага России, выполненное из белого мрамора, голубой византийской мозаики и красного порфира. В 2008 году был создан государственный фонд "Президентский центр Б.Н. Ельцина", основной задачей которого является сохранение, изучение и осмысление исторического наследия Бориса Ельцина. Под эгидой Центра действует Музей первого президента России и архив его имени. Многие из проектов, которые реализует "Президентский центр Б. Н. Ельцина", были инициированы "Фондом Ельцина", образованным в 2000 году. В 2015 году в Екатеринбурге открылся первый в России президентский центр – Президентский центр Бориса Ельцина, объединяющий музейную экспозицию, архив, библиотеку, научно-исследовательский и образовательный компоненты. В Екатеринбурге также работает Уральский Центр Б.Н. Ельцина, открытый в 2006 году. В Санкт-Петербурге с 2009 года функционирует Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. В честь первого президента России Бориса Ельцина названы улицы в селе Бутка и в Екатеринбурге, одна из вершин в горах Алатау (Киргизия). Его имя в 2008 году было присвоено Уральскому государственному техническому университету (ныне Уральский федеральный университет), в 2004 году – Киргизско-Российскому (Славянскому) университету (Киргизия). Борису Ельцину установлены памятники в Екатеринбурге (2011) и в якутском селе Ытык-Кюель (2012), мемориальные доски на стене дома, построенного отцом первого президента России, в селе Бутка Свердловской области (2008) и в городе Березники Пермского края на здании городской школы №1 (2012), барельеф в Таллине (Эстония, 2013). Именные стипендии Бориса Ельцина вручаются с 2003 года студентам и аспирантам Уральского федерального университета, с 2004 года студентам Киргизско-Российского Славянского университета, а также с 2004 года подающим надежды юным российским теннисистам. В Екатеринбурге с 2003 года проводится "Кубок первого президента России Б.Н. Ельцина" – ежегодный международный турнир по волейболу среди женских национальных сборных, который в 2007 году был включен в официальный календарь Международной федерации волейбола (FIVB). В Казани (Татарстан) с 2011 года проходит ежегодный Международный теннисный турнир серии ITF "Кубок Ельцина" для юношей и девушек до 18 лет, а в Екатеринбурге с 2007 года Всероссийский турнир по теннису "Кубок Ельцина" – молодежный турнир для юношей и девушек. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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россия, борис ельцин, справки