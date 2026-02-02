Внучка Ельцина опубликовала архивное фото с дедушкой в день его рождения

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Внучка первого президента РФ Бориса Ельцина Мария Юмашева в день рождения дедушки, 1 февраля, опубликовала архивное фото, сделанное в 2003 году.
"Сегодня дедушке исполнилось бы 95 лет. На фото мой первый день рождения - 9 апреля 2003, мне 1 год", - подписала Юмашева фото с Ельциным, опубликованное в ее аккаунте в соцсети Instagram*.
Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Талицкого района Свердловской области. Окончил строительный факультет Уральского государственного техуниверситета (УГТУ-УПИ). Партийную карьеру начал в 1968 году с должности заведующего отделом строительства Свердловского обкома партии. Затем был избран секретарем (1975-1976) и первым секретарем (1976-1985) обкома. Первым президентом России Ельцин был избран 12 июня 1991 года и занимал этот пост до 31 декабря 1999 года. Он скончался 23 апреля 2007 года на 77-м году жизни.
Секретное задание Андропова, о котором Ельцин жалел всю жизнь
22 января, 17:22