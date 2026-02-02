Рейтинг@Mail.ru
Внучка Ельцина опубликовала архивное фото с дедушкой в день его рождения - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:48 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/eltsin-2071742032.html
Внучка Ельцина опубликовала архивное фото с дедушкой в день его рождения
Внучка Ельцина опубликовала архивное фото с дедушкой в день его рождения - РИА Новости, 02.02.2026
Внучка Ельцина опубликовала архивное фото с дедушкой в день его рождения
Внучка первого президента РФ Бориса Ельцина Мария Юмашева в день рождения дедушки, 1 февраля, опубликовала архивное фото, сделанное в 2003 году. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T15:48:00+03:00
2026-02-02T15:48:00+03:00
россия
свердловская область
борис ельцин
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071738284_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_c0f984e374c9dad31ed80b69b98fd5f0.jpg
https://ria.ru/20260122/eltsin-2069585042.html
россия
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071738284_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_aa6c0b42954af6adb42e75f391abbe48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, свердловская область, борис ельцин, facebook
Россия, Свердловская область, Борис Ельцин, Facebook
Внучка Ельцина опубликовала архивное фото с дедушкой в день его рождения

Внучка Ельцина Мария Юмашева опубликовала архивное фото в день рождения дедушки

© @yumashkaaФото, опубликованное Марией Юнашевой
Фото, опубликованное Марией Юнашевой - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© @yumashkaa
Фото, опубликованное Марией Юнашевой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Внучка первого президента РФ Бориса Ельцина Мария Юмашева в день рождения дедушки, 1 февраля, опубликовала архивное фото, сделанное в 2003 году.
"Сегодня дедушке исполнилось бы 95 лет. На фото мой первый день рождения - 9 апреля 2003, мне 1 год", - подписала Юмашева фото с Ельциным, опубликованное в ее аккаунте в соцсети Instagram*.
Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Талицкого района Свердловской области. Окончил строительный факультет Уральского государственного техуниверситета (УГТУ-УПИ). Партийную карьеру начал в 1968 году с должности заведующего отделом строительства Свердловского обкома партии. Затем был избран секретарем (1975-1976) и первым секретарем (1976-1985) обкома. Первым президентом России Ельцин был избран 12 июня 1991 года и занимал этот пост до 31 декабря 1999 года. Он скончался 23 апреля 2007 года на 77-м году жизни.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Председатель Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ельцин - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Секретное задание Андропова, о котором Ельцин жалел всю жизнь
22 января, 17:22
 
РоссияСвердловская областьБорис ЕльцинFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала