В Казани умер экс-депутат Госдумы Сергей Шашурин

КАЗАНЬ, 17 июн – РИА Новости. Бывший депутат Госдумы Сергей Шашурин, известный многочисленными обвинениями в адрес правоохранителей и несколькими уголовными делами на него о мошенничестве и финансовых махинациях, умер в Казани в возрасте 69 лет, сообщил РИА Новости бывший коллега Шашурина.