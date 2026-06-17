В Казани умер экс-депутат Госдумы Сергей Шашурин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший депутат Госдумы Сергей Шашурин умер в Казани в возрасте 69 лет.
- Он был известен многочисленными обвинениями в адрес правоохранителей и уголовными делами о мошенничестве и финансовых махинациях.
КАЗАНЬ, 17 июн – РИА Новости. Бывший депутат Госдумы Сергей Шашурин, известный многочисленными обвинениями в адрес правоохранителей и несколькими уголовными делами на него о мошенничестве и финансовых махинациях, умер в Казани в возрасте 69 лет, сообщил РИА Новости бывший коллега Шашурина.
"Да, вчера его не стало. Прощание состоится 18 июня на Арском кладбище в Казани", - сказал собеседник агентства.
Шашурин родился 12 января 1957 года в поселке Нижние Вязовые Зеленодольского района Татарстана. Окончил Казанский инженерно-строительный институт.
До избрания депутатом возглавлял ассоциацию социально-экономического развития Казани "Тан" ("Рассвет"), занимал должность генерального директора АОЗТ "Тан". Был депутатом государственного совета Татарстана, баллотировался на пост главы республики. Был судим, в частности, за хулиганство и вымогательство.
В 1992 году был арестован по обвинению в причастности к покушению на президента Бориса Ельцина. Впоследствии уголовное дело было прекращено.
В 1995 году Шашурин был избран депутатом Государственной думы второго созыва, в 1999 году стал депутатом Госдумы третьего созыва.