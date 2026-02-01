https://ria.ru/20260201/putin-2071536051.html
Путин в день 95-летия Ельцина позвонил его вдове
Путин в день 95-летия Ельцина позвонил его вдове - РИА Новости, 01.02.2026
Путин в день 95-летия Ельцина позвонил его вдове
Президент России Владимир Путин в день 95-летия со дня рождения первого президента Бориса Ельцина позвонил его вдове Наине Ельциной, сообщил журналистам... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T12:50:00+03:00
2026-02-01T12:50:00+03:00
2026-02-01T15:53:00+03:00
россия
борис ельцин
наина ельцина
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_f5ffa1629d9c3b90dcd47266fbdd3d7a.jpg
https://ria.ru/20250713/putin--2028865087.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_66a8cc0f68b080baa0304264a1c22c30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, борис ельцин, наина ельцина, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Борис Ельцин, Наина Ельцина, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин в день 95-летия Ельцина позвонил его вдове
Путин в день 95-летия со дня рождения Ельцина позвонил его вдове Наине