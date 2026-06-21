Посол России Озеров: Молдавия участвует в схемах поставок оружия на Украину

Молдавия последовательно сокращает экономические связи с Россией и СНГ, но десятилетиями не может наладить диалог с приднестровским регионом. В интервью РИА Новости посол России в Молдавии Олег Озеров рассказал, что потеряет молдавская экономика из-за разрыва с Россией и утраты Кишиневом своего нейтрального статуса, а также оценил риски эскалации вокруг Приднестровья и уделил внимание возможному участию Кишинева в поставках вооружений ВСУ и транзиту их через Молдавию.

— Насколько вероятно, что Кишинев попытается обострить конфликт в Приднестровье, предпринять силовые действия?

— Такой риск всегда существует. Мы, безусловно, его берем в расчет, это все присутствует в наших аналитических материалах. При этом мы все-таки исходим из того, что обострения именно силового варианта удастся избежать. Об этом говорил недавно и наш заместитель министра иностранных дел Такой риск всегда существует. Мы, безусловно, его берем в расчет, это все присутствует в наших аналитических материалах. При этом мы все-таки исходим из того, что обострения именно силового варианта удастся избежать. Об этом говорил недавно и наш заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин : о том, что недопустим силовой вариант.

Другое дело, что власти Молдавии своими действиями как бы подводят к этой недопустимой черте, когда пытаются решить конфликт в Приднестровье путем одностороннего навязывания молдавских юридических и экономических норм Приднестровью, не слыша голоса самих его жителей, не пытаясь с ними разговаривать в режиме равноправного диалога, а просто диктуя принятие определенных правил. Вот это, конечно, нас тревожит.

Второй момент, который нас беспокоит, — это, конечно же, рассуждение о том, что присутствие российских войск незаконно. Это не соответствует действительности. Есть соглашение 1992 года, в котором четко прописаны положение и параметры присутствия российских военных там. Более того, это соглашение подписано главами двух государств, президентами Республики Молдова и Российской Федерации на тот момент Мирчи Снегура и Борисом Ельциным . И пока это соглашение действует, мы исходим из того, что присутствие российских войск законно. Это первое. И второе, оно законно по основам самого приднестровского урегулирования. То есть российские войска могут быть выведены по итогам урегулирования этого конфликта, политико-дипломатического урегулирования, основы которого заложены в рамках процесса "5+2", и к возобновлению работы в рамках которого мы призываем.

— Знаете ли вы объемы военных грузов и численность наемников, идущих на Украину через Молдавию?

— Мы – официальное представительство, посольство, это не наша работа, такими вопросами не занимаемся. Хотя, конечно же, мы наблюдаем и видим даже из того, что прорывается в официальную прессу, что есть поток оружия, и более того, оно иногда и конфисковывается. Потом оказывается, что это была не единственная поставка, оказывается, что их было несколько. Оказываются также (другие – ред.) страны, которые принимают участие в такого рода поставках, что, естественно, показывает вовлеченность молдавских властей в эти схемы. Вольную или невольную. Возможно, они и не желают этого. Мы бы хотели, чтобы они опровергли свое участие.

Видим и модернизацию аэропорта в Маркулештах. Видим, что там регулярно садятся украинские военно-транспортные самолеты. Наверное, они не картошку с творогом везут. Поэтому здесь вопросы есть, и они касаются, прежде всего, соблюдения самими властями Республики Молдова собственного конституционного статуса как нейтрального государства.

— Какие конкретные преимущества от сохранения участия в СНГ, по мнению российской стороны, сегодня получают граждане Молдовы, и что они могут потерять в случае дальнейшего сокращения взаимодействия с содружеством?

— Начну издалека. У меня был в свое время разговор с послом Начну издалека. У меня был в свое время разговор с послом Норвегии , когда я был послом в Саудовской Аравии , и он рассказывал о преимуществах для Норвегии, которая формально не является членом Европейского Союза, в отношениях со странами Евросоюза. Он говорил, что самое главное для нас — это рынок и востребованность наших товаров на этих рынках. Так вот, если мы вернемся к отношениям между Молдавией и Российской Федерацией, то вопрос обстоит именно так: насколько востребована молдавская продукция в России , и какие преимущества это дает Молдавии? Безусловно, это дает колоссальные преимущества, потому что Россия может обеспечить, конечно же, при наличии нормальных отношений, поглощение практически всего того, что производит Молдавия: различных овощей и фруктов, яблок, черешни, вишни, сливы, персиков, винограда, вина, виноматериалов, коньяка. Всего, чего угодно.

Мы говорим, прежде всего, конечно, об аграрной продукции. Почему? Потому что если говорить о промышленной, то она может быть импортирована исключительно из Приднестровья, потому что промышленные предприятия остались только там, где и сосредоточена промышленность. А Молдавия силами своего руководства была превращена за последние 30 лет в чисто аграрную республику, я имею в виду правобережье. Никакой промышленной продукции здесь не производится.

Единственное, что может предложить Молдавия на рынок, — это аграрные продукты, которые не востребованы в Европе , даже если та откроет все свои рынки. Молдавскую продукцию никто не будет брать не по той причине, что она плохая, некондиционная или что-то такое. А просто потому, что такую же продукцию производят и Польша , и Италия , и Франция , и Испания , и Португалия , и масса других стран. И поэтому допускать на этот рынок прямых конкурентов, какими являются молдаване, там, конечно же, не будут. А в России дела обстоят наоборот. У нас есть дефицит производства яблок, винограда, есть дефицит вина, хотя мы развиваем очень быстро эту отрасль пока еще место для молдавской продукции имеется. Схожую, кстати говоря, продукцию производит Грузия , и Грузия изменила свое отношение к торгово-экономическому сотрудничеству с Россией. Сейчас она пользуется всеми привилегиями этого режима, то есть открыто прямое авиасообщение, идет поток в Россию продуктов, товаров, схожих по номенклатуре с тем, что производит Молдавия. И, естественно, Россия это все поглощает с большим удовольствием. Именно потому, что все-таки у нас территория более северная, и клубнику мы производим в гораздо меньших количествах, чем это может делать Молдавия или та же Грузия. Я уже не говорю о других фруктах, овощах, которые с удовольствием в России примут и будут употреблять. При наличии доброй воли, при наличии нормальных экономических, политико-дипломатических отношений все это решаемо.

— Получается, что Молдавия упускает возможности реализации своей продукции?

— Вы поймите одну вещь. Я когда уезжал, встречался в правительстве и говорил с теми людьми, которые отвечают за торгово-экономические отношения с Молдавией. И они мне сказали, что если все, так сказать, купить, то, что производят в Молдавии, это меньше 1%. Потеря Молдавии как рынка для нас, она не имеет никакого значения. А вот для Молдавии потеря рынка России имеет. Усилиями властей за последние годы доля российского рынка была сведена с 20-30% по разным группам товаров до 2%. Россия от этого ничего не потеряла, она просто стала закупать те же товары в Вы поймите одну вещь. Я когда уезжал, встречался в правительстве и говорил с теми людьми, которые отвечают за торгово-экономические отношения с Молдавией. И они мне сказали, что если все, так сказать, купить, то, что производят в Молдавии, это меньше 1%. Потеря Молдавии как рынка для нас, она не имеет никакого значения. А вот для Молдавии потеря рынка России имеет. Усилиями властей за последние годы доля российского рынка была сведена с 20-30% по разным группам товаров до 2%. Россия от этого ничего не потеряла, она просто стала закупать те же товары в Турции Азербайджане , Грузии, Армении и так далее. Сейчас вот Армения, похоже, хочет наступить на те же грабли. Мы им желаем, как говорится, не то, чтобы успеха, а просто понимания своих реальных национальных интересов и возможностей. Поэтому Россия открыта к сотрудничеству, Россия открыта к тому, чтобы выработать нормальные правила. Но здесь мы же видим, что Молдавия сама предпринимает действия, которые делают невозможным наше содружество на тех принципах, на которых оно было основано последние 30 лет. То есть Молдавия заявляет о выходе из СНГ, тем самым она ставит под вопрос возможность работы в рамках зоны свободной торговли и других механизмов СНГ, которые предоставляли определенные привилегии для Республики Молдова. И это уже не наш вопрос. Мы не выступали инициаторами этого. Это инициатива Молдавии, которая, на наш взгляд, совершает стратегическую ошибку, потому что она не имеет пока никаких гарантий от Евросоюза, что ее заявка на вступление в это объединение будет поддержана, и более того, что ее товары, которые она производит, будут находить своего потребителя. И вообще допуск будет обеспечен на равных условиях с другими к рынкам ЕС , которые действительно большие, объемные, но там очень много высокого уровня конкуренция со стороны других стран.

— Какие возможны проекты между Молдавией и Россией вне зависимости от политических разногласий?