Песков назвал Ельцина неотъемлемой частью истории России

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Первый президент России Борис Ельцин - неотъемлемая часть истории страны, память о нем бережно хранят, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«
"Это неотъемлемая часть истории нашей страны. И вы знаете, что все очень бережно хранят память о Борисе Николаевиче. В частности, вчера президент России Путин по телефону разговаривал по случаю этой даты с Наиной Иосифовной (вдова первого президента России – ред.)", - сказал Песков журналистам.
Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Талицкого района Свердловской области. Окончил строительный факультет Уральского государственного техуниверситета (УГТУ-УПИ). Партийную карьеру начал в 1968 году с должности заведующего отделом строительства Свердловского обкома партии. Затем был избран секретарем (1975-1976) и первым секретарем (1976-1985) обкома. Первым президентом России Ельцин был избран 12 июня 1991 года и занимал этот пост до 31 декабря 1999 года. Он скончался 23 апреля 2007 года на 77-м году жизни.